V prvem nadstropju ljubljanskega Cityparka so danes odprli prvi Samsung center v Sloveniji, kjer bodo na voljo za ogled, preizkus in nakup izključno Samsungovi izdelki.

"Namen Samsungovih centrov je uporabnikom na enem mestu zagotoviti vrhunsko storitev in našo strokovno podporo," je ob odprtju ljubljanskega Samsung centra povedal predsednik poslovne enote Samsung Adriatic Hoyun Hwang.

V Samsungovi regiji Adriatic, ki zajema tudi Slovenijo, je to četrti Samsung center - na Hrvaškem ga imajo od prejšnjega meseca v Areni Zagreb, v Srbiji pa poleg Beograda, natančneje v nakupovalnem središču Ušće, še v Novem Sadu.

Vse v zvezi s Samsungovimi mobilnimi telefoni, nosljivimi napravami in dodatno opremo

V ljubljanskem Samsung centru, ki ga vodi dolgoletni Samsungov partner podjetje Sgerm mobil, bodo ponujali izdelke njihovega oddelka mobilnih komunikacij, to so pametni telefoni, tablice, pametne ure in slušalke ter pester nabor dodatne opreme, kot so ovitki za pametne telefone, brezžični in drugi polnilci ter paščki za pametne ure.

Samsung načrtuje tudi razširitev ponudbe Samsung centrov po Sloveniji, kjer bodo predstavili tudi druge izdelke tega visokotehnološkega južnokorejskega podjetja, predvsem televizorje in gospodinjske aparate, smo izvedeli neuradno.

Predsednik poslovne enote Samsung Adriatic Hoyun Hwang (na levi) in vodja marketinga pri slovenski podružnici Samsunga Tomaž Semič (na desni) na odprtju prvega Samsung centra v Sloveniji. Foto: Bojan Puhek