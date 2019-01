Presenetilo vas bo, kdo najbolj razširja lažne novice po Facebooku

Raziskava laboratorija za družbene medije in politično udeležbo pri univerzi New York University in univerze Princeton je pokazala, da so uporabniki Facebooka nad 65. letom starosti najverjetnejši razširjevalci lažnih novic na tem družbenem omrežju.

Medtem ko je v skupini od 18 do 29 let delež tistih, ki so delili in še na druge načine razširjali lažne novice, tri odstotke, je ta odstotek pri starejših od 65 let dosegel kar 11 odstotkov.

Kaj so pravzaprav lažne novice? To so napačni ali zavajajoči prispevki, ki s svojo podobo posnemajo pristne medijske prispevke z namenom zavajanja neobveščenih bralcev.

Republikanci veliko pogosteje kot demokrati …

Študija je prav tako pokazala zelo veliko razliko v tem deležu med podporniki dveh najmočnejših političnih strank v ZDA. Pri republikancih je bilo kar 18 odstotkov tistih, ki so delili lažne novice, pri demokratih pa štirje odstotki.

Podporniki republikancev, starejši od 65 let, so delili skoraj sedemkrat več lažnih novic kot preostali uporabniki, je še odkrila raziskava.

… a le bodimo previdni, kaj bomo iz tega sklepali

Kljub tako veliki razliki avtorji študije zagovarjajo, da politična pripadnost vendarle nima vloge pri dovzetnosti do lažnih novic.

Kot pravijo, ljudje delijo vsebine, s katerimi se strinjajo, v predvolilnem času pa je mrgolelo lažnih novic, naklonjenih enemu kandidatu in uperjenih proti drugi kandidatki, zato ta razkorak ni nujno izkaz večje naklonjenosti konservativcev za deljenje lažnih novic v primerjavi z liberalci.

Ko so namreč izločili vse lažne novice, ki niso bile bodisi za Trumpa bodisi proti Clintonovi, te razlike med uporabniki z različno politično pripadnostjo skoraj ni bilo več.

Lažne novice širi slaba desetina uporabnikov

Spodbudnejši izsledek raziskave je, da širjenje lažnih novic morda le ni tako zelo epidemično, kot nekateri mislijo. Od 1.300 uporabnikov, katerih profile na Facebooku so preučevali v raziskavi (povabili so jih sicer 3.500, a preostali niso bili pripravljeni deliti svojih podatkov), jih je v času ameriških predsedniških volitev to počelo manj kot devet odstotkov.