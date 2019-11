Prelomna poteza Nemcev, na banke velika novost. Morda tudi drugod?

Nova zakonodaja začne veljati s 1. januarjem 2020. Na nemških bankah, ki se bodo odločile za razširitev ponudbe storitev, bo po tem datumu mogoče kupiti oziroma hraniti kriptovalute, kot je bitcoin.

Dozdajšnji ponudniki prodaje in hrambe kriptovalut, na primer kriptomenjalnice, kot je Bitstamp, ki danes že delujejo na nemškem trgu, bodo morali za nadaljevanje poslovanja v Nemčiji tamkajšnjega finančnega regulatorja Bafin še pred iztekom leta 2019 zaprositi za licenco.

Nemški finančni strokovnjaki menijo, da je njihova država po sprejetju novega zakona tik pred tem, da postane raj za vlagatelje v kriptovalute. Novo zakonodajo močno podpira tudi BdB, zveza nemških bank. Foto: Getty Images

Zakaj je to pomembno?

Odločitev nemškega parlamenta je prelomnica na področju v drugih državah pogosto še vedno neobstoječe vladne regulacije kriptovalut, saj gre za eno od prvih, če ne celo prvo tovrstno zakonodajo na svetu.

"Gre za dobro odločitev iz več razlogov," je potrditev nove nemške zakonodaje komentiral finančni svetovalec David Vegelj.

David Vegelj Foto: Planet TV

"Takšna zakonodaja v prvi vrsti omogoča dostop do nakupa kriptovalut širši množici ljudi, obenem pa na področje kriptovalut prinaša več nadzora, predstavlja signal, da morda kriptovalute vendarle niso 'nateg', kar še vedno meni marsikdo, dokazuje, da gredo banke v smeri digitalizacije," svoje mnenje utemeljuje Vegelj.



Dodal je tudi, da bo zaradi takšne zakonodaje več resnih kriptoprojektov pristalo v Nemčiji, kjer bodo imele boljše možnosti za realizacijo. Kot pravi, se bi zagotovo našla tudi kakšna slaba plat nove nemške zakonodaje, a "bi moral biti res pikolovski, da bi jo izpostavljal".

"Kar zadeva regulacijo kriptovalut, je Nemčija z novo zakonodajo postala mednarodni pionir," je za nemški medij Handelsblatt dejal finančni svetovalec Sven Hildebrandt.

Po mnenju stroke bo nova zakonodaja v Nemčijo privabila kapital velikih tujih vlagateljev, ki so jim pomembni regulacija in varnost, pa tudi Nemcev, ki bi sicer vlagali v kriptovalute, a jim ne diši ideja, da bi svoj denar zaupali tujim borzam. Foto: Reuters

Mogoče je tudi, da bodo nemškemu zgledu sledile druge evropske države.

Nemčija se je pri pisanju novega zakona namreč oprla na "luknjo" v četrti direktivi EU o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Direktiva bankam trenutno prepoveduje poslovanje neposredno v kriptovalutah, ne pa tudi prodaje in hrambe kriptovalut.

Sprejetje zakona je v nasprotju s siceršnjim stališčem nemškega parlamenta o kriptovalutah



Zanimivo je, da je nemški parlament 28. oktobra letos objavil stališče, da kriptovalute, kot je bitcoin, niso pravi denar.



V Bundestagu so takrat izrazili mnenje, da bitcoin in druge kriptovalute nimajo poglavitnih lastnosti, zaradi katerih bi jih lahko kategorizirali kot denar, in da niso pravo plačilno sredstvo.



V dokumentu so nemški poslanci izrazili tudi prepričanje, da tako imenovani stabilni kriptokovanci, katerih vrednost je vezana na "pravi" denar, na primer predlagana Facebookova libra, še ne morejo nadomestiti evra. Foto: Reuters

Nemški organ za varstvo potrošnikov že opozarja na previdnost

Potrošniška organizacija v nemški zvezni državi Baden-Wuerttemberg po poročanju medija Handelsblatt medtem že svari, da bodo banke najverjetneje pokazale veliko zanimanja za prodajo kriptovalut in da lahko stranke bank pričakujejo agresivne oglaševalske taktike.

Nemške komitente opozarjajo, naj se ne spuščajo v naložbe, ki jih ne razumejo povsem, saj pri kriptovalutah, ki slovijo po volatilnosti, lahko izgubijo tudi vse svoje premoženje.

