Praznična taktika ene največjih trgovin buri duhove: darila le, če plačate več

Plačaj več, da lahko zapravljaš pri nas

Ameriški Best Buy, eden najbolj prepoznavnih trgovcev z elektroniko na svetu in največji v ZDA, je pred kratkim uvedel polarizirajoči program zvestobe Totaltech.

Best Buy kot osrednje prvine programa zvestobe Totaltech med drugim izpostavlja 24-urno tehnično podporo za kupljene izdelke, dveletno dodatno garancijo na naprave vključno z Applovo garancijo AppleCare+, podaljšane roke za vračilo izdelkov in brezplačno dostavo.

Odločitev Best Buya, sicer tradicionalno enega najbolj "čislanih" trgovcev v Združenih državah Amerike, da najbolj vročo potrošniško elektroniko tako rekoč zaklene za plačljivi zid, ki ga lahko kupec prečka samo s pristojbino v višini 200 dolarjev, je vsaj na ameriškem trgu brez precedenta, so zapisali pri tehnološkem mediju ArsTechnica. Foto: Reuters

Toda iskre se zadnje dni krešejo predvsem, ker bodo imeli člani programa zvestobe Totaltech v prihajajoči predpraznični in praznični nakupovalni sezoni tudi prednost pri nakupu nekaterih najbolj vročih kosov elektronike. Kdor ne bo podpisal pristopne izjave in plačal članarine v višini kar 200 ameriških dolarjev oziroma okrog 172 evrov, se bo lahko za zaželeno darilo obrisal pod nosom ali srečo poskusil drugje.

Prioritiziranje kupcev, ki samo za privilegij nakupa plačajo več, se je v praksi že udejanjilo v ponedeljek. Nova zaloga konzol Playstation 5, ki jih je skoraj leto dni po izidu še vedno tako rekoč nemogoče dobiti kjerkoli, je bila v spletni trgovini Best Buy na voljo samo članom programa zvestobe Totaltech. Druge stranke, pa čeprav pri Best Buyu elektroniko morda nabavljajo že desetletja, preprosto niso imele možnosti nakupa.

Voda na mlin preprodajalcem?

Odzivi na tovrstno segregacijo kupcev so v spletnih skupnostih mešani. Nekateri priznavajo, da se določenim strankam pridružitev programu Totaltech najverjetneje izplača, na primer tistim, ki pri Best Buy že tako ali tako kupijo Applov pametni telefon, za katerega v sklopu programa prejmejo tudi garancijo AppleCare+. Ta lahko namreč že sama po sebi stane 200 dolarjev.

Večina mnenj o segmentaciji strank na tiste, ki so pripravljene plačati več in tiste, ki niso, je sicer pretežno odklonilnih. Uporabniki, tudi stranke Best Buya, povečini menijo, da veriga trgovin s tem ne le marginalizira kupce, ki nimajo najdebelejših denarnic, temveč tudi na široko odpira vrata zlorabi s strani preprodajalcev.

Tem namreč ne bo težava plačati 200 dolarjev za članarino in nato še 500 za Playstation 5, na primer, saj ga lahko na Ebayu nato prodajo za tisoč in več dolarjev.

Preden bo bolje, bo verjetno še slabše

Večkrat omenjeni tudi v Sloveniji tako rekoč nedosegljivi Playstation 5 je sicer le eden najbolj prepoznavnih simptomov globalne krize z dobavljivostjo elektronike, ki bo letos marsikoga prikrajšala za zaželeno božično darilo.

Težave z dobavnimi verigami, ki se vlečejo že nekaj mesecev in so ena od posledic pandemije bolezni covid-19, se bodo najverjetneje še nekaj časa poslabševale.

Tržni analitiki so že v prvih mesecih leta 2021 začeli napovedovati rast cen ali pa dolgo nedobavljivost vsega, kar ima zaslone ali vsebuje čipe. Po ocenah nekaterih proizvajalcev elektronike, kot sta Intel in IBM, se stanje ne bo normaliziralo še več let. Foto: Reuters

Sploh potrošniška elektronika, ki je v zadnjem četrtletju zaradi tako imenovanega črnega petka in božiča ena najbolj priljubljenih tarč kupcev, je še posebej občutljiva na kakršnekoli globalne težave z dobavnimi roki, saj skoraj brez izjeme vključuje sestavne dele, ki jih zaradi raznolikosti pogosto proizvajajo v različnih specializiranih obratih v različnih državah, nekatere celo na različnih celinah.

Med pandemijo bolezni covid-19 je povpraševanje po elektroniki naraslo v svetovnem merilu, istočasno pa so se v krču znašli kritični členi dobavnih verig. Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa je najprej prihajalo do zaustavitev proizvodnje v tovarnah čipov in polprevodnikov, močno se je upočasnil tudi transport, saj so nekatera največja pristanišča na svetu obratovala s polovično ali še manjšo zmogljivostjo. Povpraševanje se medtem ni ustavilo, temveč je še naraslo, zato ga dobava, potem ko se je kolesje znova zagnalo, ni več mogla dohajati.

Majhen čip, velika težava: pod težo nedobavljivosti in visokih cen takšnih mikrokrmilnikov danes ječita proizvodna in dobavna veriga tehnološke industrije ter dobršen del svetovnega gospodarstva. Foto: Reuters

Nato sta se pojavili še dve ključni spremenljivki, ki dodatno obremenjujeta svetovne dobavne verige in povzročata mednarodno gospodarsko negotovost:

- Energetska kriza na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji, kjer poteka večina proizvodnje potrošniške elektronike. Precej tovarn, ki proizvajajo kritične komponente sodobne elektronike, je bilo primoranih zmanjšati ali povsem zaustaviti proizvodnjo, saj na Kitajskem ni dovolj elektrike. To je posledica tako pomanjkanja premoga kot prizadevanj Kitajske za zmanjšanje porabe fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike.

- Strma rast cen fosilnih goriv, v prvi vrsti nafte. Proizvodnja elektronike je namreč močno odvisna tudi od petrokemične industrije. V zadnjih tednih so cene nekaterih materialov, ki se uporabljajo za proizvodnjo plastike, narasle skoraj za sto odstotkov, na primer.

Preberite tudi: