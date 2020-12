Poraz ali zmaga: računalniška oprema, ki pomeni razliko

Igranje iger je nedvomno bolj zabavno, če si številka ena. Z monitorji LG Ultragear imajo igralci iger nedvomno prednost, a tisto dovoljeno. Pomenijo inovacijo zunaj okvirjev na tem področju in so kot uradni partner "zlikovcev" ali junakov v najrazličnejših žanrih iger ustvarjeni za zmagovanje. Ko pri igranju iger šteje vsaka milisekunda, se lahko zanesete nanje.

Monitorje Ultragear odlikujejo izjemno razmerje med velikostjo zaslona in resolucijo, hitrost osveževanja, tehnologija Nano-IPS, odzivni čas ter odlično razmerje med ceno, kakovostjo in tem, kar monitor ponuja celostno.

Z najnovejšimi monitorji LG dobite največ, kar je mogoče. Pa naj bo povezano z delom, grafičnim oblikovanjem ali igranjem. Če želite tudi vi začeti igrati videoigre, je na začetku pomembno vedeti, da za igranje iger ne potrebujete posebnih veščin. Če upoštevamo, da obstajajo različne stopnje "zahtevnosti" v skoraj vseh igrah, lahko tudi tekmujete z ljudmi podobnih sposobnosti. Za začetek vam, ko gre za opremo, sploh ni treba razmišljati o večji naložbi. Če želite okusiti svet iger, potrebujete preprost osebni računalnik, miško, udobno tipkovnico, povprečne slušalke z mikrofonom in stabilno internetno povezavo. Kot začetnik lahko izberete vsaj 27-palčni monitor ločljivosti Full HD, po možnosti s tehnologijo IPS. Jasno, ko napredujete, boste potrebovali "resnejšo" opremo.

Znamka LG ponuja široko paleto opreme – od preprostejših zaslonov Full HD do profesionalnih 38-palčnih monitorjev, zasnovanih posebej za "napredne" igralce. Na voljo pa so tudi televizorji LG QLED s tehnologijo podpore NVIDIA G-SYNC, ki so kot nalašč za še resnejše konzole ali računalniške igre. Na področju igranja videoiger pa sicer prednjačijo posebej za to ustvarjeni monitorji LG UltraGear. Zakaj so tako posebni in kaj jih loči od konkurence?

Monitorji LG UltraGear za računalniške igre prinašajo najvišjo zmogljivost, potrebno za zabavo z računalniškimi igrami. Igričarski monitorji LG UltraGear so ustvarjeni za zmagovanje in pomenijo odlično razmerje med funkcionalnostjo in ceno. Odlikujejo jih raznolike integrirane funkcije z najboljšo zmogljivostjo, ki igralcem omogočajo, da se lahko popolnoma osredotočijo na tisto, kar je najpomembnejše – igro. Z visoko kakovostjo slike in izjemno hitrostjo so ti monitorji najboljša izbira za vse žanre iger. Ponudba modelov LG UltraGear igralcem zagotavlja konkurenčno prednost za igre na najvišji ravni, kjer je, ko gre za zmago ali ponovni začetek, lahko odločilen ravno monitor. Monitorji LG UltraGear omogočajo popolno potopitev. Doživite igralne zmogljivosti, ki presegajo vaša pričakovanja!

1. IZJEMNA KAKOVOST SLIKE IN BREZHIBNO GIBANJE

Monitorje UltraGear odlikujejo izjemna grafika, kakovostna slika, boljša, kot si jo sploh lahko predstavljate. Opremljeni so s široko paleto barv in izboljšano barvno reprodukcijo. Uporabniška izkušnja je zato veliko boljša, saj monitorji UltraGear virtualni svet oživijo z edinstvenimi barvami.

Monitorji UltraGear vnašajo življenje iluziji z zelo dinamičnimi kontrasti in že prej omenjeno široko paleto barv. Svetla in neprekosljivo realistična slika očara, realistična natančnost pa vas popelje v drug svet. V igranju iger pač odločajo podrobnosti. Z brezhibnimi gibi in obdelavo slik boste dobili bitko za bitko do končnega zmagoslavja.

2. TEHNOLOGIJA Nano IPS

Najnaprednejše modele UltraGear odlikujejo najbolj zmogljive tehnologije v ponudbi, kot je tehnologija Nano IPS, ki pokriva 98 odstotkov barvnega prostora DCI-P3. Ta zaslon pravilno reproducira tudi barve na 135 odstotkih barvnega prostora sRGB. Z vgrajeno tehnologijo AMD Radeon FreeSync 2 zagotavlja gladek prikaz slike brez trganja ali utripanja, nemoteno gibanje in hitro ter gladko obdelavo HDR-slike.

3. NAJVIŠJA HITROST – BLIŽNJICA DO ZMAGE

Za zmago v igri je brez dvoma ključna hitrost. Igralca in opreme. Z monitorji UltraGear postane hitrost vaše skrivno orožje, s katerim boste obvladali ključne trenutke v igri. Ko je zmaga odvisna od trenutnega odziva na položaj na zaslonu, vam visoka hitrost osveževanja zagotavlja takojšen odziv v katerihkoli razmerah. Visoka hitrost osveževanja (povišana hitrost) pomeni, da so predmeti na zaslonu izrisani bolj jasno, kar zagotavlja bolj gladko igralno izkušnjo in brezhibno tekoče premikanje.

In ko šteje vsaka milisekunda, ni prostora za napake. Zmanjšanje zamegljenosti gibanja z odzivom 1 ms igralcem omogoča natančnost, ki je potrebna za igranje na visoki ravni.

4. DIZAJN IN NAGRADE

Več vidite, bolje igrate – je tako? Monitorje UltraGear odlikuje privlačen dizajn, zasnovan za navdušenje in osredotočenost, ki vplivata na splošno, boljšo igralsko izkušnjo. Monitorji UltraGear so zasnovani tako, da z razmerjem stranic 21 : 9, ukrivljenim zaslonom ter edinstvenim oblikovanjem skoraj brez robov navdušijo vse ljubitelje računalniških iger.

Zaslon z razmerjem 21 : 9 igram doda kinematografski pridih ter igralcem ponudi novo perspektivo njihovih najljubših iger. Širokozaslonsko razmerje modela omogoča pogled na podrobnosti, ki bi jih sicer lahko zamudili, izjemno ozki robovi pa omogočajo enostavnejše povezovanje monitorjev za še bolj prepričljivo izkušnjo. S prepričljivo in kristalno jasno sliko na 34-palčnem zaslonu UltraWide QHD, ki je med drugim prejel nagradi za oblikovanje 2018 red dot design award in 2018 iF design award, boste komaj ločili svet na zaslonu od sveta okoli sebe.

5. OSVETLITEV ZA PREPRIČLJIVO IGRALNO IZKUŠNJO

Mehka osvetlitev dopolnjuje občutek igre in vam pomaga na poti do zmage. Osvetlitev Sphere Lighting je zasnovana za prepričljivo igralno izkušnjo in ponuja šest različnih barvnih osvetlitev na zadnji strani monitorja, ki jih lahko igralci prilagodijo svojemu razpoloženju. Ta učinek zmanjša utrujenost oči.