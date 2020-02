Politika nas hoče prizadeti, mi pa se ne priklanjamo nobeni politični konotaciji

Toda Yu ostaja optimističen in napoveduje, da bo odsotnost Googlove tržnice Play ter preostalih gradnikov Googlovega mobilnega okolja, ki vplivajo na dostopnost in funkcionalnost številnih drugih aplikacij, ki jih uporabljamo na našem koncu sveta, vedno manjša težava tudi za evropske uporabnike.

Nista več samo dva

Veliko upov (in denarja) vlaga v Huawei AppGallery, kjer resnici na ljubo še vedno manjka veliko nam znanih aplikacij, ki jih vsakodnevno uporabljamo na svojih androidih (zlasti slovenskih aplikacij in storitev, kot so mobilne banke), a jih je vendarle veliko več kot pred, na primer, enim letom (in na nekatere z odmevnimi partnerji je Yu še posebej ponosen). "Nastaja še tretji mobilni ekosistem Huawei Mobile Services, ki bo obogatel trg, na katerem sta zdaj prisotna samo Google in Apple s svojima ekosistemoma," je prepričan.

Uspeh novih Huaweievih naprav na evropskem trgu bo močno odvisen od tega, kako bo Huaweiu uspelo nadomestiti izpad Googlove tržnice Play Store in preostalih mobilnih storitev. Huaweieva tržnica AppGallery dela zelo hitre korake, a pot je še dolga - in po Yujevih besedah izvedljiva. Foto: zajem zaslona

O tem in tudi o pregibnih telefonih ter stanju in obetih na trgu pametnih telefonov je Yu v živo odgovarjal zelo ozkemu krogu medijev – in to v Barceloni po predstavitvi, na kateri ni bil osebno prisoten, temveč le prek videokonference.

Ali bomo v Huaweievi tržnici našli vse aplikacije, ki jih danes uporabljamo v Evropi? Tudi tiste, ki so na Kitajskem blokirane, kot sta Twitter in WhatsApp?

Da, dejal bi, da bodo sčasoma v tržnici AppGallery na voljo vse aplikacije. Če nekatere ne bodo, jih bo mogoče prenesti s spletnih strani. Nekatere aplikacije bo mogoče izvajati prek naše funkcije QuickApp, ki ne zahteva namestitve, nekatere bo mogoče prenesti prek datotek HTML. Več možnosti imamo.

Ali je format HTML app način za obvoz ameriške blokade?

HTML je hitrejši in preprostejši način uporabe, zagon brez namestitve (QuickApp) pa postaja vedno bolj priljubljen. Tako ni samo zaradi ameriške prepovedi, temveč tudi zaradi večje učinkovitosti in manjše zasedbe shrambnega prostora.

Toda manjkajoče aplikacije so tisto, kar opazi največ uporabnikov. Katere so najpomembnejše in bi jih želeli pridobiti v svoj AppGallery?

Predvsem tiste iz ZDA, a smo zaradi ameriške prepovedi prisiljeni poiskati primerne nadomestne programe ali ugotoviti, kako jih prenesti s spletnih strani. Uporabniki lahko že zdaj sami prenesejo aplikacije in sčasoma to ne bo več poglavitna težava. Serija Mate30 nima Googlovih mobilnih storitev, a je zdaj na prodaj v Evropi. Uporabniki to lahko sprejmejo. Naš ekosistem AppGallery ima v začetkih omejitve, a to se bo v prihodnosti izboljšalo.

Z Richardom Yujem smo se pogovarjali tudi marca lani (na fotografiji) ob zagonu serije pametnih telefonov P30, zadnje, na kateri so še Googlovi programi in storitve. Na tokratnem pogovoru v Barceloni rokovanj iz zdravstvenih preventivnih razlogov ni bilo. Foto: Lana Jelić

Ali menite, da boste s svojimi mobilnimi storitvami v okolju Huawei Mobile Services (HMS) dosegli vsaj enako uporabniško izkušnjo, kot smo jo evropski uporabniki vajeni z Googlovimi mobilnimi storitvami?

Res je, da smo na nekaterih področjih šibkejši, ker Googlove mobilne storitve pač poslujejo dalj časa. Ne moremo reči, da vodimo na vsakem področju, a na nekaterih področjih, kot je umetna inteligenca, smo močnejši. Postopoma bomo močnejši tudi na drugih področjih.

Ali lahko poveste kaj več o tem, kako je ameriška prepoved vplivala na vaše poslovanje?

Lani smo kljub izzivom dosegli dobro rast, a lahko dosežemo še več. Vedno več vlagamo v tehnologijo. Uporabniki močno zaupajo naši znamki, ker smo vodilni v tehnologiji, storitvah in inovacijah. Tako še vedno dosegamo dobre rezultate, uporabnikom pa ponujamo dobro vrednost za postavljeno ceno. Svojim uporabnikom smo predani.

Kako gledate na leto 2020? Kako bo trajajoča trgovinska vojna vplivala na vaše poslovanje?

Letos bo še več izzivov. Še težje bo, ker nas politika želi prizadeti. Delamo vse v svoji moči za okrevanje. Želimo ponuditi še boljše izdelke, zato večamo svoje naložbe ter svojo prednost in svoj prispevek družbi. Spoštujemo zakonodajo v vseh državah, saj smo globalizirana in ugledna družba.

Na čem temelji vaš optimizem?

Naši izdelki in storitve so vedno boljši. Delamo resno, vestno in pridno, to pa je zelo pomembno. Dobro sodelujemo s partnerji v naši tehnološki panogi in z njimi delimo svoje vrednote, saj nismo sebična družba. Nekoč smo bili zelo majhno podjetje, zdaj pa vodimo v panogi in še naprej rastemo ob sodobnem sistemu vodenja.

Kaj pa ameriške obtožbe o vohunjenju za kitajske oblasti?

V vseh 32 letih obstoja nismo nobeni vladi nikoli dali nobenega stranskega dostopa v svoje sisteme. Skrbno in dosledno varujemo zasebnost uporabnikov ter spoštujemo GDPR in vsa zakonska navodila, vse to jemljemo zelo resno. Mi smo neodvisni in se ne priklanjamo nobeni politični konotaciji.

Lani smo prvič lahko videli 5G v praksi, letos so v ospredju pregibni telefoni, kar je drago in videti predvsem pisano na kožo uporabnikom najvišjega razreda.

Številne nove tehnologije so zelo drage, tudi tiste za naš nov pregibni telefon, katerega uporabniška izkušnja je odlična, cena pa visoka zaradi visokih cen komponent in stroškov proizvodnje. Seveda si želimo zaslužek, a tega ni, če izgubljamo denar, kar velja za nekatere telefone. Panoga je žal postala toga in ne ponuja velikih inovacij, zato se moramo mi nenehno posvečati temu.

Ali lahko pričakujemo, da podpora za 5G ne bo omejena samo na najdražje modele pametnih telefonov?

Seriji Huaweievih pametnih telefonov P in Mate bosta podpirali 5G, a tudi serije Nova, Honor in Lite. Že prihodnje leto lahko pričakujemo, da bo večina naših novih telefonov podpirala 5G.

Kdaj lahko pričakujemo padec cen?

Cene se morda lahko znižajo v nekaj letih, a zdaj je tako, kot je. Maloprodajna cena pametnega telefona Mate X je na Kitajskem še višja. Njegove količine smo omejili, ker ne moremo narediti veliko pregibnih telefonov. Z novo generacijo, katere predstavnik je Mate Xs, je vse novo in nadgrajeno – strojna oprema, programska oprema, učinkovitost, akumulator … Cena je zato v tem trenutku razumna, za padec cene bomo potrebovali nekaj časa, se bo pa to zagotovo nekoč zgodilo.

"Z novo generacijo, katere predstavnik je Mate Xs, je vse novo in nadgrajeno – strojna oprema, programska oprema, učinkovitost, akumulator … Cena je zato v tem trenutku razumna, za padec cene bomo potrebovali nekaj časa, se bo pa to zagotovo nekoč zgodilo." Foto: Krešimir Blažev

Ali menite, da je tako drag telefon lahko prodajna uspešnica? Kaj ga loči od tekmecev?

Zaslon našega pregibnega telefona je večji od tekmecev in dovolj velik, da nadomesti tablico ali celo prenosni računalnik. Jaz ga uporabljam za vse, za kar bi sicer uporabljal prenosnik, in sem zelo zadovoljen.

Mate X je odličen telefon, ki je na Kitajskem uspešnica. Zakaj ga ni bilo na prodaj v Evropi? Kaj je pri telefonu Mate Xs drugače in tisto, kar upravičuje njegovo prodajo v Evropi?

Ker Mate X ni mogel imeti Googlovih storitev, ga nismo prodajali v Evropi, toda zdaj imamo Huawei AppGallery, kar nam omogoča prodajo po vsem svetu. Naši izdelki so najboljši za uporabnike po vsem svetu, ne samo na Kitajskem, osredotočeni smo na svetovni trg in svetovni uspeh, imamo ogromno ekipo za razvoj in raziskave ter namenjamo izdatna sredstva v razvoj tržnice AppGallery in preostalih gradnikov Huaweievega mobilnega okolja. Spomnite se, kdaj smo že imeli svoj telefon 5G – tudi ta takrat ni bil pripravljen za vse trge, zlasti Evropo, zdaj pa je pravi čas.

Prvi Huaweiev pregibni telefon Mate X ni nikoli prišel na evropske prodajne police. Zdaj so razmere drugačne, poudarja Yu. Foto: Reuters

Ali boste svoje procesorje Kirin ponudili tudi drugim proizvajalcem?

Zdaj svoj procesor uporabljamo samo za svoje naprave in ni čas, da bi ga prodajali drugim proizvajalcem, prav tako ni potrebe za to. Oni imajo svoje.

Ali boste svojo storitev plačevanja Huawei Pay razširili na druge dele sveta?

Da, pripravljamo se na to. Kdaj? Morda letos, bolj verjetno prihodnje leto. Na Kitajskem to že deluje in je zelo priljubljeno.

Ali koronavirus vpliva na vašo proizvodnjo? Ali se lahko zaradi tega zamakne predstavitev serije P40, ki jo načrtujeta 26. marca?

Koronavirus je breme za vse proizvajalce na Kitajskem. To je izziv, a mi delamo vse v svoji moči za ohranitev načrtovanega termina premiere. Pošteno povedano, vplivi se že vidijo, a si pomagamo z dodatnimi zalogami in naročili. Prihodnji meseci bodo zahtevni, a mi se izzivov veselimo.