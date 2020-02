Po svetu bolj naklonjeni doživetjem, pri nas pa še vedno "vžigajo" šopki cvetja in nakit

Potrošnja posameznikov v imenu ljubezni po svetu narašča kar petkrat hitreje od svetovnega gospodarstva, še ugotavlja najnovejša analiza Mastercard Love Index, ki spremlja transakcije s plačilnimi karticami iz več kot 53 držav po vsem svetu.

Še najbolj naraščajo nakupi v zadnjem hipu

Posebej intenzivna je rast potrošnje v treh dneh pred valentinovim, ki se je v zadnjih treh letih v svetu povečala za 31, v Sloveniji pa kar za 42 odstotkov, je pokazala omenjena raziskava.

Po svetu se kot darila za valentinovo vedno bolj uveljavljajo potovanja, počitnice in druga (romantična) doživetja. V Slovenijo ta trend prihaja počasneje.

Na svetovni ravni se občutno povečuje obdarovanje z doživetji, kot so počitnice in potovanja (predvsem) na romantične destinacije. Pari z vsega sveta so lani za rezervacije poletov in potovanj porabili kar dve milijardi evrov, še ugotavlja omenjena analiza.

Slovenija nazorno dokazuje, da gre ljubezen skozi želodec

V Sloveniji smo, kot kaže, bolj tradicionalni od svetovnega povprečja. V svetu je namreč poraba za tradicionalne čestitke za valentinovo v zadnjih treh letih rasla le za dva odstotka, pri nas pa samo v zadnjem letu kar za 29 odstotkov.

Poraba zaljubljencev za restavracije v obdobju valentinovega je v svetu zrasla za 16, v Sloveniji pa kar za 54 odstotkov.

Ravno tako pri nas ni takšnega razkoraka med obdarovanjem z doživetji in tradicionalnim obdarovanjem (npr. cvetje in nakit) kot v svetovnem povprečju. Očitno pa v Sloveniji ljubezen gre skozi želodec pogosteje kot v svetovnem povprečju: od leta 2017 je število transakcij v restavracijah za valentinovo v svetu poraslo za povprečno 32, pri nas pa kar za 48 odstotkov.

Še bolj v prid tej ugotovitvi gre primerjava porabljenih zneskov v restavracijah v obdobju praznika zaljubljenih: svetovno povprečje rasti v enakem obdobju je 16 odstotkov, v Sloveniji pa kar 54 odstotkov.

Raziskavo Mastercard Love Index so letos izvedli v 53 državah, tudi v Sloveniji. Foto: Mastercard

Cvetje in nakit so v svetu počasi mimo, pri nas pa še vedno "in"

Medtem ko je po svetu v času valentinovega poraba za cvetje rasla le za tri odstotke, so v Sloveniji izmerili kar 23-odstotno rast.

Še bolj pa odstopamo z nakitom: po svetu poraba zanj narašča za skromnih šest odstotkov, pri nas pa kar za 76 odstotkov glede na leto prej.

Vrtnice so pri nas še vedno zelo priljubljeno darilo za valentinovo. Foto: Getty Images

Obratna je slika pri rasti spletnega nakupovanja, ki je po svetu v času valentinovega med letoma 2017 in 2019 zraslo do 57 odstotkov, pri nas pa samo za 21 odstotkov. Pri pogostosti brezstičnega plačevanja pa smo glede na svetovno povprečje dosegli skoraj dvakrat večjo rast: medtem ko so se v svetu od leta 2017 ta povečala za 1,75-krat, je pri nas ta rast kar 3,2-kratna.