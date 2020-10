Plastični vizirji jih niso obvarovali pred covidom

Pri nas jih vidimo le redko, a so ponekod na zahodu vizirji veliko pogosteje prisotni kot sredstvo, ki naj bi varovalo pred prenosom okužbe takrat in tam, kjer ni mogoče ohranjati varne razdalje med ljudmi, kar je najučinkovitejša obramba pred (vsakim) virusom. Z utemeljenim razlogom ali brez?

V omenjenih državah vidimo vizirje predvsem pri prodajnem in gostinskem osebju, ki rado pove, da sta z njim dihanje in delo veliko lažja kot z masko, ki neposredno pokrije nos in usta. Nekatere nemške dežele, med njimi tudi Hessen, in kjer je tudi Frankfurt, jih celo uradno dopuščajo kot zaščitno sredstvo za gostince.

Toda, ali je takšna zaščita enakovredna?

Vizirji so neustrezna zaščita

Zdravstvene oblasti največjega, glede na površino, švicarskega kantona Graubünden (v italijanščini, ki je v južnih delih tega kantona prevladujoč jezik, Grigioni) na jugovzhodu konfederacije imajo jasen, odklonilen odgovor na to vprašanje. Spopadajo se namreč z izkušnjo, ki utemeljuje njihovo negativno stališče do takšne oblike zaščite.

Njihovemu mnenju je pritrdila tudi švicarska vlada: plastični vizirji in njim podobna varovala nudijo (pre)malo zaščite tako tistim, ki jih nosijo, kot tudi vsem tistim v njihovi bližini. Zato jih obravnavajo kot neustrezno zaščito, in so, kjer ni mogoče zagotoviti varne razdalje med ljudmi, smiselni le, če jih uporabimo skupaj z maskami.

Švicarske zdravstvene oblasti so prepričane, da so vizirji uporabni le kot dodatek maskam, ne pa kot njihov nadomestilo. Foto: Reuters

Glavna zdravnica kantona Graubünden Marina Jamnicki je takrat še posebej posvarila na lažen in neutemeljen občutek varnosti, ki ga ustvarja nošenje takšnih vizirjev, in izpostavila, da vizirji nikakor niso enakovredno nadomestilo ostalih (bolj) zanesljivih oblik zaščite.

Do teh ugotovitev so prišli, ko so temeljito preučili izbruh bolezni covid-19 med osebjem enega od tamkajšnjih hotelov še v poletnem času. Dejstva so bila nedvomna: vsi oboleli so nosili plastične vizirje, medtem ko so se vsi zaposleni, ki so v tem času nosili maske, okužbi (vsaj v tem obdobju) izognili.

Vizirji sicer ščitijo oči pred morebitnim kapljičnim prenosom okužbe, a z njimi prenosa okužbe prek nosa ali ust vendarle ni mogoče izključiti.

Okužil se je tudi gost v tega hotela, pri katerem se je kasneje pokazalo, da so ga stregli okuženi natakarji, ki so, seveda, nosil le vizir.

Uradno pojasnilo švicarskega nacionalnega urada za javno zdravje, s katerim pojasnjujejo, zakaj vizirji niso nadomestilo za obrazne maske, je, da vizirji sicer ščitijo oči pred morebitnim kapljičnim prenosom okužbe, a da z njimi prenosa okužbe prek nosa ali ust ni mogoče izključiti.

Varuje predvsem ustrezna razdalja

Podobnega mnenja je tudi institut Robert Koch (RKI), glavna nemška avtoriteta za javno zdravje. Zapisali so, da so maske boljše, ker upočasnjujejo ritem dihanja in širitev kapljic v okolju, medtem ko vizirji zgolj ujamejo kapljice, ki pristanejo na njihovi površini.

Daleč najboljša oblika zaščite ostaja ohranjanje primerne razdalje med ljudmi (ob primerni osebni higieni ter pravilnem kašljanju in kihanju, ki ne razširja kapljic v okolje). Kaj je primerna razdalja? Od enega do štirih metrov, odvisno, ali smo v odprtem ali zaprtem prostoru, ali sedimo ali se gibljemo, vadimo ali pojemo.