Pametno je imeti pametnejši dom

To, kar so v osemdesetih letih napovedovali znanstvenofantastični filmi, je postalo resničnost. Digitalna tehnologija nam služi na vsakem koraku in nam omogoča, da svoj dom spremenimo glede na svoje potrebe.

Pametni telefon poleg vseh prednosti, ki nam jih prinaša, predstavlja naša vrata v udobnejše bivanje. Starši, ki se v službo odpravijo, ko so otroci še doma, lahko s pomočjo aplikacije na telefonu preverijo, ali je doma vse v redu. So okna zaprta, so luči in vse naprave ugasnjene? S senzorjem gibanja lahko celo preverijo, ali je v stanovanju morda kakšen nepovabljen gost oziroma ali so mladostniki res odšli v šolo. S pomočjo notranjih in zunanjih kamer lahko kar s pomočjo telefona nadzorujemo dogajanje okrog doma.

Uporaba pametnih naprav v svojem domu je eden najpomembnejših trendov na področju digitalnih inovacij. Zdaj je prav čas, da svoj dom s pomočjo naprav in aplikacij spremenimo v pametni dom in začnemo uživati v vseh prednostih napredka digitalne tehnologije.

Platforma NEO za bivanje, prilagojeno osebnemu okusu

Telekom Slovenije je razvil novo platformo NEO. To je enotno stičišče televizijskih in spletnih vsebin ter pestrega nabora naprav pametnega doma. Namenjen je uporabnikom storitev televizije prek interneta, prinaša pa korenite spremembe in izboljšave v uporabniški izkušnji. NEO je poleg platforme za informacije in zabavo tudi vse, kar potrebujemo za zagotavljanje varnosti in udobja v domu.

Ko se odločimo, da bomo svoj dom spremenili v pametni dom, izberimo zanesljivega partnerja, ki nam bo pomagal pri izbiri in namestitvi naprav. Pri tem bo vedno znal svetovati glede nadgradenj in opreme, ki bi nam lahko dodatno olajšala bivanje.

Različne naprave med seboj povežemo z brezžičnim omrežjem. Začnemo lahko s samo eno napravo, na primer s pametno žarnico.

Do vseh funkcij lahko dostopamo z vseh zaslonov, tudi ko nismo doma: prek aplikacije na pametnih telefonih ali tablicah z operacijskima sistemoma Android in iOS ter prek spletnega vmesnika na poljubnem računalniškem zaslonu.

Ena glavnih prednosti, ki se jih najhitreje navadimo v pametnem domu, je možnost, da si večkrat povsem prilagodimo osebne nastavitve bivanja. Pri tem lahko sproti spreminjamo nastavitve osvetlitve, temperaturo in zračenje.

Druga prednost je zagotavljanje varnosti s sofisticiranimi sistemi, ki so jih včasih namestili samo v bolj razkošne domove. V času pametnih rešitev za vsak dom so te naprave dostopne prav vsem, ki si želijo zagotoviti varno bivanje.

Tretji pomemben vidik pametnega bivanja pa je varovanje okolja. Ker živimo v obdobju, ko poskušamo ravnati čim bolj ekološko, poskušajmo tudi svoj dom narediti prijazen do narave. To nam omogočajo pametne vtičnice, s katerimi lahko zmanjšamo porabo energije.

Res je, da sama namestitev tehnologije ni dovolj, da bi lahko uživali v vseh prednostih pametnega doma, pomembna je naša zavestna odločitev, da bomo poskušali izkoristiti prav vse možnosti, ki nam jih ponujajo najnovejše rešitve.

Ne smemo pozabiti na zabaven vidik uporabe moderne tehnologije. Uživanje v najboljših TV-vsebinah, ob katerih pozabimo na vse tegobe, nam omogočajo najnovejši TV-komunikatorji, ki so več kot to. Ponujajo nam različne napredne možnosti, kot je Ogled nazaj.

Različne naprave za vsak prostor doma

Pametne naprave, ki jih v svojem domu povežete in upravljajte prek ene aplikacije:

Kuhinja:

Pametna žarnica, s katero lahko uravnavamo jakost in jo prižgemo oziroma ugasnemo prek mobitela.

Senzor za izliv vode, ki nas lahko reši pred katastrofo. Ukrepamo lahko, še preden nastane večja škoda.

Senzor za okna in vrata nam omogoča nadzor nad tem, ali so vrata in okna odprta ali zaprta.

Pametna vtičnica nam omogoča vklop ali priklop naprav kadarkoli in kjerkoli. Obenem tudi meri porabljeno energijo.

Senzor za dim zaznava dim in nas opozori na nevarnost požara.

Otroška soba:

Senzor temperature in vlage za optimalne pogoje za bivanje.

Senzor za gibanje vas bo opozoril, če bo v sobi zaznano gibanje.

Pametna žarnica RGB. Spreminjamo lahko svetlobo glede na razpoloženje in del dneva.

Notranja kamera za nadzor otroka med spanjem.

Senzor za okna in vrata nam omogoča nadzor nad tem, ali so vrata in okna odprta ali zaprta.

Kopalnica:

Senzor za gibanje vas bo opozoril, če bo v sobi zaznano gibanje.

Pametna žarnica, s katero lahko uravnavamo jakost in jo prižgemo oziroma ugasnemo prek mobitela.

Senzor za izliv vode, ki nas lahko reši pred katastrofo. Ukrepamo lahko, še preden nastane večja škoda.

Senzor za okna in vrata nam omogoča nadzor nad tem, ali so vrata in okna odprta ali zaprta.

Senzor temperature in vlage za optimalne pogoje za bivanje.

Pametna vtičnica nam omogoča vklop ali priklop naprav kadarkoli in kjerkoli. Obenem tudi meri porabljeno energijo.

Dnevna soba:

Senzor za gibanje vas bo opozoril, če bo v sobi zaznano gibanje.

Senzor za dim zaznava dim in nas opozori na nevarnost požara.

Senzor temperature in vlage za optimalne pogoje za bivanje.

Senzor za okna in vrata nam omogoča nadzor nad tem, ali so vrata in okna odprta ali zaprta.

Vsi omenjeni izdelki so na voljo v Telekomovi E-trgovini.

Mobilna aplikacija: