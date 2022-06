Pametni telefon Honor Magic4 Pro čez nekaj dni v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnje uradne predstavitve (premijskega) pametnega telefona Honor Magic4 Pro za Slovenijo in Hrvaško v Zagrebu Foto: Srdjan Cvjetović

Na slovenski trg prihaja prvi telefon visokega premijskega razreda družbe Honor, ki je v prvih letih svojega poslovanja od ustanovitve leta 2013 stavila predvsem na mlade in gospodarne uporabnike.

Trenutno najzmogljivejši pametni telefon kitajske družbe Honor, nekdanje hčere družbe Huawei, so prvič pokazali in predstavili nekaj ur pred začetkom letošnje izdaje največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij Mobile World Congress zadnje dni februarja v Barceloni.

Kot so predstavniki družbe Honor danes potrdili na uradni predstavitvi za Slovenijo in Hrvaško v Zagrebu, se prodaja tega telefona uradno začenja v obeh državah – na Hrvaškem že danes, v Sloveniji pa čez nekaj dni. Ravno tako smo izvedeli, da ga bodo v svojo ponudbo uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

Najvišji razred dobil novega igralca

Z modelom Magic4 Pro vstopa Honor v svet najbolj premijskih telefonov, kar dokazujejo njegove specifikacije – in tudi cena. Priporočena redna maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti pri mobilnem operaterju ob vezavi naročniškega razmerja bo namreč 1.099 evrov.

Seznam zmogljivih in privlačnih lastnosti, ki nakazujejo, da bo ta telefon lahko dostojen tekmec v kategoriji Najzmogljivejši telefon v naslednjem izboru Naj Digi, ta bo, kot je navada, okvirno v prvih dveh mesecih naslednjega leta, bomo preverili ob zbiranju prvih vtisov, predvidoma še pred iztekom tega meseca.