Ogromno spletnih strani ima od danes nov gumb. Zakaj?

Predlog za uvedbo zakona za varovanje osebnih podatkov na zvezni ravni je v ZDA naletel na gluha ušesa, le v Kaliforniji pa so bili dovolj trmasti, da so ga sprejeli in z današnjim dnem tudi začeli uporabljati. To morda niti ni najbolj presenetljivo, saj je v Kaliforniji, kjer se nahaja tehnološka meka sveta Silicijeva dolina, največ velikih internetnih podjetij, ki zbirajo osebne podatke o uporabnikih. Foto: Pixabay

"Ne prodajajte me naprej, prosim"

Številne mednarodno znane (ameriške) spletne strani in tiste, ki imajo veliko obiska s strani ameriških uporabnikov, od danes prikazujejo gumb oziroma spletno povezavo z imenom Do not sell my personal information oziroma Ne prodajajte mojih osebnih podatkov.

Namenjen je prebivalcem ameriške zvezne države Kalifornije, ki lahko od spletnih strani zdaj zahtevajo vpogled v osebne podatke, ki jih spletne strani zbirajo o njih, prekinitev zbiranja osebnih podatkov oziroma prenehanje prodaje njihovih osebnih podatkov oglaševalcem.

Gumb oziroma povezava Do not sell my info(rmation) oziroma Ne prodajajte mojih osebnih podatkov se nahaja na dnu večine spletnih strani, ki so ga že uvedle. Ameriški strokovnjaki za zasebnost podatkov sicer pričakujejo, da bo večina podjetij, ki morajo upoštevati CCPA, zahteve novega zakona izpolnila v naslednjih šestih mesecih. Foto: Matic Tomšič

K izpolnitvi zahtev uporabnikov je po novem zakonu o varovanju podatkov CCPA zavezano vsako podjetje, ki ima letno več kot 25 milijonov dolarjev bruto prihodkov in ki obdeluje osebne podatke vsaj 50.000 prebivalcev Kalifornije oziroma več kot 50 odstotkov prihodkov ustvari s prodajo podatkov o kalifornijskih uporabnikih.

Posledice novega zakona bo najverjetneje mogoče čutiti po vsem svetu

Posledice tako imenovanega kalifornijskega GDPR, ki ga je tamkajšnji politični vrh sprejel leta 2018, velja pa od danes, bo sicer skoraj zagotovo mogoče čutiti tudi izven meja Kalifornije.

Nekako splošni konsenz je, da bi lahko novi kalifornijski zakon CCPA varovanje podatkov uporabnikov spleta izboljšal podobno kot evropski GDPR. Ob sprejetju GDPR so svojo politiko zasebnosti namreč v prid uporabnikov spremenila tako rekoč vsa velika internetna podjetja, nekaj podobnega pa se najverjetneje obeta tudi zdaj. Foto: Thinkstock

Nekatera velika (ameriška) internetna podjetja so priprave na začetek veljave CCPA namreč začele s posodabljanjem svojih splošnih politik zasebnosti oziroma sprejemanjem tovrstnih ukrepov, ki veljajo za vse uporabnike po svetu, in ne le z osredotočanjem na tiste, ki se tičejo Kalifornijcev.

Google, na primer, je pravila zasebnosti prenovil oktobra lani in izdal tudi orodje, razširitev za spletni brskalnik Chrome, ki spletnim stranem onemogoča samodejno zbiranje podatkov o uporabnikih prek njegove lastne platforme Google Analytics.

Twitter je prejšnji mesec opozoril ne le na prenovo politike zasebnosti, temveč tudi na novo središče za zasebnost, kjer lahko uporabniki upravljajo svoje osebne podatke.

Microsoft je sklenil, da bo zahteve CCPA upošteval za vse ameriške uporabnike in ne le za tiste, ki živijo v Kaliforniji.

Facebook medtem pravi, da ne bo spreminjal ničesar, saj da na vseh svojih platformah že zdaj spoštuje CCPA in da imajo vsi njegovi uporabniki že zdaj možnost upravljanja svojih osebnih podatkov.

