Odpuščen, ker je razkril zelo nevarno dejanje delodajalca

Američan Mark Anderson je pred kratkim vložil tožbo zoper nekdanjega delodajalca AeroVironment, ki proizvaja brezpilotne letalnike oziroma drone. Pred tremi leti so ga, v tožbi trdi Anderson, odpustili, ker je takrat še kot šef varnosti v podjetju zgolj opravljal svoje delo: razkril je, da so uslužbenci AeroVironment na potniško letalo prinesli dron, na katerem je bil nameščen eksploziv.

Mark Anderson v svoji tožbi (klik tukaj, šifra BC702905) zoper podjetje AeroVironment, ki z brezpilotnimi plovili oskrbuje predvsem ameriško vojsko in nekatere gospodarske sfere, pravi, da je bilo zaradi dejanja, ki si ga je privoščil njegov nekdanji delodajalec, ogroženih več kot 200 življenj.

Aprila 2015 so uslužbenci AeroVironment na komercialno potniško letalo družbe Delta Airlines v ročni prtljagi prinesli majhen vojaški dron, ki je bil opremljen z eksplozivnimi sredstvi, trdi Anderson. Varnostna služba na letališču drona med pregledom ni odkrila in z njim so uspešno odpotovali iz Salt Lake Cityja v Los Angeles.

V času poleta, katerega varnost je bila zaradi z eksplozivom obloženega drona ogrožena, je bilo na potniškem letalu okrog 230 potnikov. Na fotografiji letalo družbe Delta Airlines na letališču v Salt Lake Cityju. Foto: Reuters

Anderson, ki je v obdobju incidenta za AeroVironment delal kot šef varnosti za vladne projekte podjetja, je za slepega potnika na letalu Delte izvedel maja 2015.

Ker je bila posredno vpletena tudi vlada ZDA, saj je bil dron del enega od vojaških programov AeroVironmenta, je Anderson menil, da nima druge izbire, kot da incident prijavi ameriškemu ministrstvu za obrambo. O dogodku je obvestil tudi svoje nadrejene v AeroVironmentu.

Eden večjih izvidniških vojaških dronov podjetja AeroVironment. Družba je bila sicer ustanovljena že leta 1971, njihov prvi izdelek pa je bilo letalo, ki ga je bilo mogoče poganjati s pedali. Foto: AeroVironment.com

Vodstvo podjetja mu je nato skoraj takoj odvzelo vse zadolžitve in privilegije ter ga demantiralo in nato po hitrem postopku tudi odpustilo, še trdi Anderson.

Proizvajalec dronov AeroVironment obtožbe Andersona zanika in zagotavlja, da se bo na sodišču branilo z vsemi štirimi, je poročal medij Bloomberg, ki je tudi prvi odkril tožbo Andersona zoper AeroVironment.

Zakaj v podjetju ne bi želeli, da sodišče morebiti ugotovi, da Anderson govori resnico, je seveda jasno: AeroVironment bi potrditev, da je na letalo res nekdo odnesel eksplozivnega drona, lahko spravilo v velike težave pri vladi ZDA, ki je njihova največja stranka. AeroVironment namreč kar 55 odstotkov prihodkov ustvari z vladnimi pogodbami.

Za zdaj še ni znano, ali je ameriška vlada sploh kakor koli ukrepala v zvezi s prijavo incidenta, ki se je zgodil že pred več kot tremi leti.

