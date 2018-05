Na Kubi strmoglavilo letalo s 104 potniki

Priče poročajo o močnem oblaku dima, ki se vali s kraja nesreče. Radio Habana Cub poroča, da je letalo strmoglavilo na avtocesto. Na prizorišču nesreče so reševalci.

Mesto Holguin leži na vzhodu in je od kubanske prestolnice Havana oddaljeno okoli 800 kilometrov. Velja za priljubljeno turistično destinacijo. Kubanski mediji so sprva poročali, da je strmoglavilo letalo, namenjeno v Gvajano.

Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je po pisanju STA sporočil, da novice niso dobre. "Zdi se da je večje število smrtnih žrtev," je dodal po obisku prizorišča. Po njegovih informacijah je bilo na krovu še devet članov posadke. Državna kubanska televizija je poročala, da je letalo upravljala tuja ekipa, vendar ni podala podrobnosti.

Letalska družba Cubana de Aviacio je imela v preteklosti s svojimi letali že več težav, a vzrok za današnjo nesrečo še ni znan.

Zadnja večja nesreča potniškega letala na Kubi se je zgodila leta 2010, ko je strmoglavilo letalo, ki je bilo na poti iz mesta Santiago de Cuba v Havano. V nesreči je takrat umrlo vseh 68 potnikov, med njimi večinoma turisti. (STA)

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K