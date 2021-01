Odlični razlogi, zakaj si želimo več rjave maščobe

Znanstveniki newyorške univerze Rockefeller in univerzitetnega medicinskega centra v nemškem mestu Mannheim so v največji študiji te vrste na več kot 50 tisoč posameznikih ugotovili povezavo med rjavo maščobo in številnimi blagodejnimi zdravstvenimi učinki.

Prisotnost rjave maščobe lahko izboljša srčne in prebavne funkcije – nekoč drzna domneva je s to raziskavo dobila prepričljivo utemeljitev.

Bele si ne želimo, rjavo pa

Prevladujoča oblika maščob v telesu je bela maščoba, ki je krivec za odvečno telesno maso ter vse zdravstvene težave in tveganja, povezane z njo. Drugačna in veliko manj pogosta je rjava maščoba, ki je metabolično veliko dejavnejša, saj ima večjo vsebnost z železom bogatih mitohondrijev, ki jih telo zlahka in hitro porabi.

Bela maščoba torej shranjuje kalorije, rjava pa porablja energijo.

Dojenčki imajo veliko več rjave maščobe

Dojenčki imajo v sebi večje količine rjave maščobe, šele leta 2009 pa so majhne količine rjave maščobe našli tudi pri odraslih, praviloma okrog vratu in ramen. To odkritje je ovrglo do takrat veljavno prepričanje, da odrasli sploh nimajo več rjave maščobe, saj naj bi jo po otroštvu izgubili.

To je takoj sprožilo val raziskav, ki so iskale možnosti uporabe pretvorbe bele maščobe v rjavo, kar bi pomagalo pri zajezitvi debelosti in drugih motenj metabolizma.

Rjava maščoba zmanjšuje pogostost motenj, ki jih povezujemo z debelostjo. Še vedno pa ne vemo, kako bi iz bele maščobe, ki je glavni krivec za debelost, v telesu lahko dobili rjavo maščobo. Foto: Thinkstock

Vidna le z diagnostiko, ki ni najbolj prijazna

Pri teh raziskavah je velik izziv ugotavljanje prisotnosti rjave maščobe – mogoče je s posnetki PET (pozitronsko emisijsko tomografijo), pridobivanje teh pa ni le drago, temveč ljudi tudi izpostavlja sevanju.

Namesto da bi izvajali problematična dodatna množična testiranja, so znanstveniki proučili 130 tisoč posnetkov PET 52 tisoč posameznikov, ki so te preiskave opravili zaradi drugih razlogov, predvsem diagnostike raka. Po prilagoditvi podatkov zaradi različnih stopenj in vrst raka so ugotovili nesporno povezanost med prisotnostjo rjave maščobe in raznimi zdravstvenimi stanji, predvsem funkcionalnostjo srca in metabolizma.

Manj visokega tlaka, sladkorne bolezni in najbrž tudi infarktov

Prisotnost rjave maščobe celo pri posameznikih z močno povečano telesno maso je pomembno pripomogla k zmanjšanju težav, ki so običajno povezane z odvečnimi kilogrami. Tako med drugim prisotnost rjave maščobe pomeni veliko manjšo verjetnost za sladkorno bolezen tipa 2, visok krvni tlak in bolezen koronarnih arterij.

O raziskavi in njenih izsledkih so poročali v znanstveni reviji Nature Medicine.

Še vedno pa ne vemo, kako rjava maščoba pravzaprav izvaja te blagodejne učinke in kako bi učinkovito povečali količine rjave maščobe v svojih telesih, zato ni dvoma, da bo to vprašanje mikalo raziskovalce in odpiralo možnosti za nove raziskave.