Delo od doma, šolanje na daljavo, izobraževanje, zabava, informiranje – v obdobju, ko se je skoraj vse življenje preselilo v naše domove, ostaja internet praktično edino povsem neovirano okno v širni svet. Povečana raba in vedno večje povpraševanje pa zahtevata vedno večje hitrosti in zanesljivo delovanje tudi ob največjih obremenitvah.

Idealen trenutek, da so se pri Telekomu Slovenije odločili brezplačno povečati osnovne hitrosti dostopa vsem uporabnikom širokopasovnega dostopa na svojem optičnem omrežju.

Širijo optično omrežje po vsej državi

Optično omrežje Telekoma Slovenije je, kot pravijo pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju, največje in najsodobnejše optično omrežje v Sloveniji.

Že zdaj se nanj lahko priključi 350 tisoč gospodinjstev, to število pa se vseskozi povečuje, saj se širitev omrežja nadaljuje v vseh delih Slovenije.

Sto megabitov v sekundi do uporabnika za vse

Vsem uporabnikom optičnega omrežja (FTTH, Fiber to the Home) in odprtih širokopasovnih omrežij (OŠO) tako te dni Telekom Slovenije povečuje osnovno hitrost v smeri do uporabnika na sto megabitov v sekundi.

Uporabniki, katerih paketi ali dodatne možnosti imajo že od prej višje hitrosti, ohranjajo svoje hitrosti. Ravno pri paketih s hitrostmi 300, 500 in 600 megabitov v sekundi zaznavajo pri Telekomu Slovenije največjo rast naročnikov.

Vsem naročnikom stacionarnega širokopasovnega dostopa Telekoma Slovenije na optičnem priključku bo osnovna hitrost dostopa v smeri do uporabnika sto megabitov v sekundi. Foto: Reuters

Za tri naročniške pakete "stotka" tudi v obratni smeri

V "višjih" paketih, kjer so že bile privzete višje hitrosti, pa bo Telekom Slovenije decembra brezplačno povišal hitrosti v obratni smeri, to je od uporabnika v širši internetni svet.

Tako bodo naročniki paketov NEO C, NEO Svet C in NEO SuperNet imeli osnovno hitrost sto megabitov v sekundi tudi v tej smeri.

Izpolnjene obveznosti

Optično omrežje Telekoma Slovenije je na voljo tudi drugim domačim operaterjem, kjer nimajo svoje lastne ustrezne infrastrukture. Gradijo ga tudi na bolj odmaknjenih in redkeje poseljenih območjih, ne samo na območjih z visoko gostoto prebivalstva.

V letih 2016 in 2019 je Telekom Slovenije sodeloval na dveh razpisih Ministrstva za javno upravo za gradnjo širokopasovnih omrežij ter se pri tem obvezal za izgradnjo novih priključkov v treh letih od podpisa pogodbe. Obveznosti iz leta 2016 je Telekom Slovenije izpolnil v roku in s tem omogočil priklop na optično omrežje kar 44.718 gospodinjstvom v 118 občinah po vsej državi, doslej pa je tudi že uresničil skoraj polovico obvez iz razpisa iz leta 2019.

Kjer optike še ni, lahko pomaga hibridni dostop

Pri Telekomu Slovenije so zlasti ponosni, da ne v spomladanskem ne v tem valu epidemije njihovo širokopasovno omrežje ni počepnilo niti takrat, ko je bila obremenitev največja in večkratno nad nekoč običajnimi vzorci in vrednostmi.

V gospodinjstvih, kjer optičnega omrežja še ni na voljo in za dostop do interneta zato uporabljajo bakrene povezave, svetujejo hibridni internetni dostop. To je dodatna storitev za tiste, kjer z bakrom ne morejo doseči višjih hitrosti, so pa na območju pokritosti z mobilnim signalom LTE/4G.

Tako bodo lahko imeli hitrost 50 megabitov v sekundi v smeri proti sebi in deset megabitov v sekundi v obratni smeri, so še pojasnili pri Telekomu Slovenije.