Odkrijte novo pametno denarnico, ki je več kot to: VALÚ

Pri pametni denarnici VALÚ ne gre zgolj za plačevanje z mobitelom, ki je v Sloveniji v porastu, temveč predvsem za novo generacijo finančnih rešitev za hitro in udobno uporabo med seboj prepletenih lokalnih storitev in učinkovito upravljanje z denarnimi sredstvi.

Pametna denarnica VALÚ poleg plačevanja na enem mestu zeankrat združuje naslednje storitve:

Končno lahko od doma odidemo brez prenapolnjene denarnice. Pametna denarnica VALÚ učinkovito nadomešča druga plačilna sredstva in razvaja še z drugimi funkcijami. VALÚ je na voljo prav vsem Slovenkam in Slovencem, ne glede na operaterja, pri katerem imajo mobilne storitve.

Prednosti pametne denarnice

VALÚ je pametna denarnica v mobitelu, ki nam omogoča plačevanje, identifikacijo, povezavo z drugimi aplikacijami (Urbana, Popkart in Študentska prehrana) in še mnogo več. Je več kot plačilno sredstvo, saj nam lahko močno poenostavi življenje in omogoči še boljšo nakupovalno izkušnjo.

VALÚ na trgu nastopa kot samostojna blagovna znamka Telekoma Slovenije, omogoča pa:



- prenos denarja oziroma prenos sredstev med dvema fizičnima uporabnikoma računa VALÚ (Person to Person – P2P),

- delitev računa je praktična rešitev, če si je treba s prijatelji razdeliti račun,

- plačilo prek terminala POS ali mobilnega terminala trgovca (Person to Merchant – P2M) ter

- plačilo nakupov, opravljenih prek spleta (Person to eMerchant - P2Em).

Prenos denarja med uporabniki aplikacije VALÚ je izveden takoj. Če denar pošljemo nekomu, ki še nima aplikacije VALÚ, bo ta dobil SMS s povabilom k namestitvi aplikacije. Če v 48 urah aplikacije ne bo naložil, bo denar nakazan nazaj na vaš račun.

Dvig denarja s svojega računa VALÚ je mogoč v Telekomovih centrih.

