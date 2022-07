Ob nakupu Philipsovega televizorja boste prejeli še športne slušalke

Brezžične naušesne športne slušalke TAA4216BK

Profesionalna kolesarka Jip van den Bos prisega na športne slušalke Philips GO, ki jo s 35 urami predvajanja po enem samem polnjenju spremljajo med vadbo in še dlje. Celotno polnjenje teh brezžičnih slušalk traja manj kot dve uri, s 15 minutami polnjenja pa lahko pridobite dodatni dve uri predvajanja.

Mehke in zračne blazinice slušalk, ki so napolnjene s hladilnim gelom, je za lažje čiščenje mogoče sneti. Slušalkam lahko na ta način vedno povrnete svežino ne glede na aktivnosti med nošenjem, sicer pa so odporne tudi na znojenje.

Ne glede na to, na kakšen način radi sprožate endorfine, se lahko pri uporabi teh slušalk dobro preznojite! Ko vadbo končate, slušalke preprosto pospravite v polnilni etui in cikel UV-čiščenja bo odstranil do 99 % bakterij.

In če so slušalke nujna oprema za kolesarje, kaj je potem nujna oprema za navijače, ki spodbujajo in navijajo za kolesarje od doma? Odličen in nagrajeni Philipsov televizor OLED 55OLED806! S tehnologijo Philips Ambilight boste v vsakem trenutku v središču dogajanja. Pametne svetleče diode ob robu televizorja se odzivajo na dogajanje na zaslonu in prijetna svetloba vas bo preprosto posrkala vase. Preizkusite televizor in začudili se boste, kako ste do zdaj živeli s televizorjem brez te funkcije.

Philipsova tehnologija P5 AI v povezavi z zaslonom OLED vam zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Barve so živahne in kožni odtenki so naravnega videza. Ostrina slike je tako dobra, da boste začutili vsako podrobnost, gibanje pa je popolnoma tekoče. Podpora za vrhunski zvok in videoformat Dolby pomeni, da je vsebina HDR, ki jo gledate, videti in slišati veličastno resnično. Kot da bi v živo navijali ob cestah Francije.

Prav tako je Philipsov televizor 55OLED806 prejemnik več nagrad. Nagradilo ga je strokovno združenje EISA, skupnost 60 vodilnih publikacij na področju tehnologije iz 29 držav, z oceno "najboljši nakup v kategoriji televizorjev OLED za leto 2021/2022", oblikovalsko odliko pa sta mu prisodila Red Dot in iF. Zato verjamemo, da je ta televizor pravi za vašo dnevno sobo.