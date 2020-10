Novo v Sloveniji: zaživela je spletna trgovina PIAZZ

Obiščite PIAZZ, top spletni nakupovalni plac

PIAZZ vam ponuja več kot 35 tisoč izdelkov iz 50 kategorij, med katerimi je trenutno največja ponudba izdelkov v kategorijah računalništvo, elektronska oprema, igrače, igre in prosti čas ter dom in vrt. Ponudba se vsakodnevno spreminja in dopolnjuje - tudi glede na želje in povpraševanje kupcev.

Njegova posebnost je predvsem v tem, da lahko en izdelek ponuja več trgovcev, kar vam omogoča še hitrejšo primerjavo cen – ugoden nakup je torej s trgovino PIAZZ na dosegu roke.

Kaj zagotavlja PIAZZ? široko ponudbo izdelkov različnih ponudnikov iz Slovenije in Evrope

možnost primerjave cen enakega izdelka pri različnih trgovcih

brezplačno dostavo pri določenih ponudbah

varen spletni nakup

hitro in enostavno plačevanje

Top izdelki tedna

MEHANIČNA ŽIČNA TIPKOVNICA REDRAGON K552 KUMARA

KOMPLET RAZER POWER UP, CYNOSA LITE& VIPER& KRAKEN X LITE

BREZŽIČNE SLUŠALKE XBLITZ UNI PRO 1

ELEKTRIČNI VRTNI SESALNIK IN PUHALNIK BOSCH UNIVERSALGARDENTIDY

1000-DELNA SESTAVLJANKA SCHMIDT

ZVOČNI VMESNIK FOCUSRITE SCARLETT SOLO

SILIKONSKI OVITEK NEON ZA iPhone 12/12 Pro

Kako nakupujem v PIAZZ-u?

Povsem enostavno: zadostuje prijava prek Moje prijave, ki je nova digitalna vstopna točka za registracijo in upravljanje digitalnih profilov Telekoma Slovenije. Pri tem imate dve možnosti: lahko se prijavite s podatki, ki jih uporabljate tudi za prijavo v Moj Telekom, ali pa si ustvarite nov uporabniški račun.

Kjerkoli in kadarkoli: z računalnikom, pametnim telefonom ali tablico. Vstopite v nakupovalni svet PIAZZ in nakupujte brezskrbno, varno in ugodno.

PIAZZ je nova blagovna znamka Telekoma Slovenije. Je več kot le spletna trgovina, je pravzaprav pravo spletno tržišče, kjer se na enem mestu povezujejo trgovci in kupci.

Spletno tržišče PIAZZ predstavlja nov korak v razvoju spletne ponudbe; njegova ključna prednost pred podobnimi spletnimi prodajnimi kanali in cenovnimi primerjalniki pa je v tem, da celoten proces od predstavitve izdelkov in ponudnikov do izbora v košarici in plačila poteka znotraj platforme. Z zagotavljanjem celostnih in naprednih storitev tudi na področju spletne in mobilne prodaje uvajamo nove standarde uporabniške izkušnje, ki bodo še bolj odgovarjali potrebam in željam kupcev.

Vsi združeni na enem placu

PIAZZ združuje tako specializirane trgovce, uveljavljene spletne trgovine in uvoznike blagovnih znamk kot manjše butične trgovine brez lastnega spletnega prodajnega kanala.

PIAZZ je napreden, saj je podprt z najnovejšo tehnologijo umetne inteligence, ki vsakemu kupcu na podlagi njegovih preferenc in preteklih nakupov pomaga pri nakupnih odločitvah.

Torej, s trgovino PIAZZ boste tudi dobili idealnega nakupovalnega pomočnika, ki bo zelo hitro spoznal vaše nakupovalne želje in navade. Tako bo nakupovanje od zdaj še hitrejše!