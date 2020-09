Novo: paketi NEO Svet enem mestu združujejo fiksne in mobilne storitve za vso družino

Telekom Slovenije je s platformo NEO v naša življenja vnesel nove razsežnosti uporabniške izkušnje z enostavnim glasovnim upravljanjem TV-vsebin in naprav pametnega doma na enem mestu. Sedaj so ponudbo še nadgradili s paketi NEO Svet, ki jih v oglasih priporoča tudi slovenska igralka Katarina Čas, in ki na enem mestu združujejo še več zabave in možnosti komunikacije: zanesljiv super hiter internet, obilno mobilno komunikacijo z do 300 GB mobilnega prenosa podatkov ter napredno in zabavno TV-izkušnjo, so sporočili s Telekoma Slovenije.

Novi paket NEO SuperNet prek optičnih povezav povezuje super internetni dostop s hitrostmi prenosa podatkov do 600 Mbit/s do uporabnika in 40 Mbit/s od uporabnika ter mobilne storitve. Nova akcijska ponudba Telekoma Slovenije prinaša še dodatne ugodnosti – nakup naprednih naprav po svetovni ceni in enoletno brezplačno uporabo izbrane programske opcije. Ponudba je pod enakimi pogoji na voljo tako novim kot obstoječim naročnikom Telekoma Slovenije.

Paketi NEO Svet A, NEO Svet B in NEO Svet C vključujejo vrhunsko TV-izkušnjo z izbrano programsko shemo, NEO Smartbox, ki je tudi dostopna točka WiFi, ogled nazaj 7 dni, snemalnik, možnost nastavitev različnih uporabniških profilov ter preprosto uporabo storitev pametnega doma. Za brezskrbno komunikacijo paketi omogočajo tudi uporabo do štirih dodatnih mobilnih številk (v okviru akcijske ponudbe mesečna naročnina Druge številke znaša 10 evrov; redna cena 14,99 evra), brezplačne klice med uporabniki IP-telefonije Telekoma Slovenije ter obilo klicev fiksne telefonije, so sporočili s Telekoma Slovenije.

Paket NEO Svet A zagotavlja TV-zabavo, zanesljiv internet in brezskrbne klice, zato je prava izbira predvsem za starejše uporabnike. Za 56 evrov mesečno vključuje vrhunsko TV-izkušnjo s programsko shemo Mini, fiksni internet na optičnih povezavah (FTTH ) s hitrostjo do 100 Mbit/s do uporabnika in 20 Mbit/s od uporabnika, 1.000 minut klicev v vsa slovenska fiksna in mobilna omrežja, neomejene mobilne klice in sporočila v Sloveniji in državah območja EU-tarife ter 5 GB mobilnega prenosa podatkov (od tega je v državah območja EU-tarife brezplačno na voljo do 5 GB).

Foto: Telekom Slovenije

Paket NEO Svet B zagotavlja celostno komunikacijo in zabavo za vso družino. Za 74 evrov mesečno vključuje vrhunsko TV-izkušnjo s programsko shemo Mega HD, fiksni internet na optičnih povezavah (FTTH ) s hitrostjo do 300 Mbit/s do uporabnika in 40 Mbit/s od uporabnika, 3.000 minut klicev v vsa slovenska fiksna in mobilna omrežja, neomejene mobilne klice in sporočila v Sloveniji in državah območja EU-tarife ter 100 GB prenosa podatkov (od tega je v državah območja EU-tarife brezplačno na voljo do 11025 MB).

Paket NEO Svet C zagotavlja super hiter internet in največji popust pri nakupu izdelkov v akcijski ponudbi »Skupna ugodnost«. Za 78 evrov mesečno vključuje vrhunsko TV-izkušnjo s programsko shemo Mega HD, fiksni internet na optičnih povezavah (FTTH) s hitrostjo do 600 Mbit/s do uporabnika in 40 Mbit/s od uporabnika, neomejene klice v vsa slovenska fiksna in mobilna omrežja, neomejene mobilne klice in sporočila v Sloveniji in državah območja EU-tarife ter 300 GB prenosa podatkov (od tega je v državah območja EU-tarife brezplačno na voljo do 13903 MB).

Paket NEO SuperNet pa je namenjen vsem, ki potrebujejo predvsem hiter in zanesljiv internetni dostop. Za 51 evrov mesečno na optičnih povezavah (FTTH ) vključuje fiksni internet s hitrostjo do 600 Mbit/s do uporabnika in 40 Mbit/s od uporabnika ter 300 GB mobilnega prenosa podatkov s hitrostjo do 150 Mbit/s do uporabnika in 50 Mbit/s od uporabnika (v državah območja EU-tarife je brezplačno na voljo do 13903 MB). Ob tem paket v sklopu mobilnih storitev vključuje tudi neomejene klice in sporočila v Sloveniji in državah območja EU-tarife, na voljo je tudi možnost naročila storitev fiksne telefonije.

Ob prehodu na nove pakete NEO Svet so tako obstoječim kot novim naročnikom na voljo svetovne ugodnosti. Uporabniki se lahko odločijo za ugoden nakup izdelka za dom, delo ali prosti čas v okviru akcijske ponudbe »Skupna ugodnost« (več na http://ts.si/skupna-ugodnost), hkrati pa še brezplačno programsko opcijo po svoji izbiri, ki je na voljo za 12 mesecev (velja ob vezavi za 24 mesecev). Pri tem lahko izbirajo med programskimi opcijami: HBO, Eksplozivni, Voyo, Balkan, Pink, CineStar TV Premiere, Minimax+, Pickbox NOW in RUS 5+. Po preteku brezplačnega obdobja stopi v veljavo redna cena programske opcije.

Ponudba velja tako za zasebne kot poslovne uporabnike, so še zapisali na Telekomu Slovenije.