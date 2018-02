Novi pametni telefoni: kaj takega se še ni zgodilo

Čeprav je še vedno najuspešnejši med vsemi proizvajalci, je tudi južnokorejski tehnološki velikan Samsung v zadnjem četrtletju 2017 zabeležil upad prodaje pametnih telefonov. Foto: Reuters

Proizvajalci so v zadnjem četrtletju leta 2017 prodali 408 milijonov novih pametnih telefonov, kar je 5,6 odstotka manj kot v istem obdobju leta 2016, razkriva novo poročilo svetovno znane analitične hiše Gartner.

Zakaj je bilo prodanih manj pametnih telefonov?

Za to, da se je prodaja ne le upočasnila, temveč v vzvratno prestavila sploh prvič do zdaj, so po mnenju analitikov pri Gartnerju krivi kar proizvajalci sami. Ker na trg ne pošiljajo dovolj kakovostnih pametnih telefonov najnižjega cenovnega razreda, mnogi uporabniki kupujejo dražje modele in se jih zaradi tega tudi oklepajo dlje.

Obdobje lastništva enega pametnega telefona se je pri mnogo uporabnikih zaradi tega podaljšalo, kar pomeni, da novega kupijo pozneje kot včasih.

Pri Gartnerju so opazili tudi, da si pametni telefoni različnih proizvajalcev postajajo vse bolj podobni. Dogajanje na trgu se je zaradi tega upočasnilo, saj proizvajalci uporabnikom pogosto ne dajejo dovolj razlogov, da bi trenutni pametni telefon zamenjali z njihovim. Foto: Reuters

Prodaji novih pametnih telefonov so pred časom velik udarec zadali tudi mobilni operaterji v ZDA, ki ne ponujajo več subvencioniranih nakupov novih naprav. Cikel nakupa, uporabe in zamenjave pametnega telefona se je zaradi tega kar konkretno podaljšal.

Prvi imeni svetovnega trga s pametnimi telefoni sta še vedno Samsung in Apple

Največ novih pametnih telefonov (74 milijonov) je v zadnjem četrtletju leta 2017 kljub 3,6-odstotnemu padcu prodaje med uporabnike spravil južnokorejski Samsung, ki je obdržal prvo mesto med najuspešnejšimi proizvajalci pametnih telefonov.

Sledi mu ameriški Apple, ki je kljub novembrski izdaji zelo vročega modela iPhone X prodal slab milijon pametnih telefonov manj. V peterico najuspešnejših prodajalcev pametnih telefonov so se uvrstili še trije kitajci: Huawei, Xiaomi in Oppo.

Huawei (na fotografiji) in Xiaomi sta praktično edina velika proizvajalca pametnih telefonov, ki sta prodajo glede na lanske rezultate še povečala. Foto: Reuters

Daleč največ lastnikov pametnih telefonov, zdaj že kar 86 odstotkov, uporablja naprave z Googlovim operacijskim sistemom Android, tržni delež Applovega operacijskega sistema (iOS) pa je 14 odstotkov. Pametne telefone z drugimi operacijskimi sistemi (Windowsi, na primer) ima zanemarljivo malo uporabnikov (0,1 odstotka).

