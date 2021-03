Nova vrsta zabave na slovenski televiziji: dan v vlogi Rogerja Federerja

Telekom Slovenije je pred kratkim še dodatno obogatil ponudbo platforme NEO in dodal zadnji manjkajoči člen zabave: igre . Ljubitelji videoiger, družinski člani, od najmlajših do najstarejših, so pri Telekomu Slovenije v sklopu NEO Iger dobili novo vrsto zabave in možnost preigravanje iger kar na televiziji in brez igralne konzole, Telekom Slovenije pa je kot prvi v Sloveniji ponudil pretočno igranje iger tudi pri nas. Večkratno mednarodno nagrajena platforma NEO s tem utrjuje svoj vodilni položaj najnaprednejše platforme za pametno življenje na slovenskem trgu. Prvi mesec je igričarska zabava povsem brezplačna.

NEO Igre dopolnjujejo vrhunsko ponudbo Telekoma Slovenije in so naslednji razvojni korak platforme za pametno življenje NEO.

Pretočno igranje videoiger je bilo še pred dvema letoma bolj stvar znanstvene fantastike kot del vsakodnevne prakse. Igranje iger prek internetne povezave, brez uporabe prenosnega ali stacionarnega računalnika, igralne konzole? Nemogoče, si mislite. Od zdaj je to mogoče!

Telekomunikacijski operater je pretočno igranje iger vpeljal v pametno platformo NEO. NEO Igre so še dodaten člen v njihovi ponudbi zabave za vso družino na enem mestu, pri tem pa je pretočno igranje iger tudi novost na slovenskem trgu. Tako ni več treba kupovati posameznih iger, čakati na prenos podatkov, se ukvarjati z nameščanjem in posodabljanjem iger, niti skrbeti za strojno opremo, ki bi zagotavljala ustrezno kakovost grafike.

Telekomu Slovenije je uspelo ustvariti privlačni oblačni servis (tako imenovani "cloud gaming"; igranje iger v oblaku, op. p.), ki ponuja veliko že od vsega začetka, obljubljajo pa še izboljšave.

Katere igre pa najbolj ustrezajo vam? Rešite spodnji kviz in izvedite. Na koncu kviza lahko sodelujete tudi v nagradni igri. Z malo sreče lahko prejmete ušesne slušalke SBS, v nadaljevanju pa preberite več o stereotipih v zvezi z igranjem videoiger, ki se v zadnjih letih postopoma brišejo.

Odličen način krepitve vezi

Stereotipov v zvezi z igranjem videoiger je v zadnjih letih resda čedalje manj, še vedno pa so tako ali drugače prisotni. Menite, da so igre rezervirane le za mlade? Nikakor. Ljubitelje iger najdemo v različnih starostnih kategorijah, tako med mladimi in mladimi po srcu.

Ozkogledo je prepričanje, da je igranje iger nedružabna oblika preživljanja prostega časa, ki jo izvajajo za štirimi stenami zaprti, izolirani posamezniki. Ne bi se mogli bolj motiti.

Večina slovenskih igralcev, ljubiteljskih ali profesionalnih, bi ob tem samo zastrigla z ušesi. Kako tudi ne, ko pa igranje iger ponuja vstop v unikaten svet, "nabit" z družbeno dimenzijo, razvedrilnim vidikom. V svet, kjer še zdaleč niso sami, z drugimi igralci so povezani prek internetne povezave, velikokrat pa so priljubljeni "špili" povod, da se družba zbere in odigra partijo svoje priljubljene igre. Številni slovenski igralci, profesionalni ali ljubiteljski, bodo tudi znali povedati, da jih najbolj privlači ravno druženje s podobno ciljno skupino, ki po njihovem mnenju ni prav nič drugačno, kot če bi se s prijatelji odpravili na kavo ali odigrali "partijo" različnih družabnih iger.

Telekom Slovenije je zagotovo naredil nov in pomemben korak k temu, da NEO postane središče zabave za vso družino, saj so s pretočnim igranjem, gledanjem filmov in serij dodali pomemben vidik igričarstva.

Nič drugače ni pri NEO Igrah, ki so zasnovane kot zabava za vso družino, za kakovostno preživljanje časa vse družine. Pri NEO Igrah so vaša družba lahko vaši družinski člani ali prijatelji, sorodniki, znanci, ki jih povabite na obisk, take pa so lahko tudi odličen način družinskega povezovanja.

Številne pozitivne lastnosti

Kljub množičnosti se igranje videoiger resda še ni povsem otreslo tudi tistih negativnih stereotipov. Eno izmed zakoreninjenih prepričanj številnih o igranju videoiger je tudi to, da so videoigre škodljive. Znanstvene raziskave vedno znova dokazujejo nasprotno. Številne študije govorijo o pozitivnih lastnostih pozornosti, sposobnosti preklapljanja med nalogami, logičnega razmišljanja, zmanjševanja stresa, širjenja družbenega kroga, fine motorike, prostorske zaznave, večopravilnosti, osredotočenosti, krepitve spomina, zmožnosti skupinskega dela, ustvarjalnosti, vztrajnosti, učenja angleščine in reševanja različnih problemov.

Vsekakor pa je treba omeniti, da so tudi pri videoigrah, tako kot pri vsaki prostočasni dejavnosti, pomembne zdravorazumske meje, kako in koliko časa namenimo igranju. Če za primer vzamemo otrokovo igranje iger – po času, namenjenem igram, poskrbite tudi za preživljanje časa na prostem, za gibanje. Kot pri vsaki drugi prostočasni aktivnosti in vzgoji pa so tudi v primeru igranja videoiger najbolj pomembni predvsem informiranost, premišljenost, sprotno odločanje ter uravnoteženost različnih dejavnosti.

Prvi mesec lahko v NEO Igrah uživate brezplačno, po enem mesecu pa se začnejo zaračunavati v znesku osmih evrov na mesec, kar je še vedno znatno ceneje, kot če bi igre, vključene v NEO Igre, kupovali posamezno.

Pa lahko igre igrajo le tisti z veliko predznanja? Odvisno, o kateri ravni govorimo. Na profesionalni ravni e-športnih tekmovanj o tem pravzaprav dvoma ni. Igralci posvetijo ure in ure časa za izboljšanje svojih igričarskih sposobnosti, na najvišji ravni pa so zmagovalci praviloma tisti z najboljšimi odzivi, osredotočenostjo in natančnostjo, tako kot v različnih športnih disciplinah pa velikokrat odločata tudi dnevna forma in splet različnih dejavnikov. V vsakem primeru gre za posameznike, ki svoj čas več ur na dan posvečajo igranju, taktiziranju in psihofizični pripravljenosti.

Pri NEO Igrah je stvar nekoliko drugačna. Ker so NEO Igre namenjene predvsem zabavi, tudi ne zahtevajo posebnih veščin, ki se jih ne bi bilo mogoče priučiti. Če želite tudi vi začeti igrati videoigre zaradi prej omenjenih pozitivnih lastnosti ali iz katerihkoli drugih razlogov, je pomembno vedeti, da sta za začetek dovolj že želja in entuziazem. Saj veste – vaja dela mojstra. NEO Igre bodo navdušile tako tiste, ki v svet iger šele vstopajo, kot bolj zahtevne uporabnike.

Preprostost uporabe bodo cenili tudi tisti, ki doslej iger še niso igrali

Uporabniška izkušnja je do uporabnika prijazna in varna. NEO vam omogoča, da izberete eno od številnih iger in jo brez konzole igrate na svojem televizorju. Ob prižigu televizije do iger dostopate prek vmesnika NEO. Čaka vas igralna izkušnja, kot ste je vajeni na najbolj priljubljenih igralnih konzolah, vmesnik pa je tako preprost za uporabo, da ga lahko uporablja tudi tisti, ki doslej iger še nikoli ni igral. Ob prijavi v NEO Igre se zabava lahko začne, saj že ob nekaj klikih lahko igrate svojo najljubšo igro, brez nepotrebnega čakanja in nalaganja. Preprosto izberete igro in uživate.

Vam še kaj manjka? Poleg NEO Smartboxa in optične povezave potrebujete še igralni plošček, med katerimi priporočamo Logitech F710, ki bo igri zagotovil doživeto izkušnjo. Z NEO Igrami sta sicer združljiva tudi igralna ploščka Sony PS4 ali XBOX One, če ju priključite na NEO Smartbox z ustreznim USB-kablom, nabor ploščkov pa naj bi se v prihodnje še širil. S kontrolerjem se sicer tudi pomikate znotraj sklopa NEO Igre in na primer izbirate želene igre.

Za mlade in mlade po srcu

Knjižnica iger ponuja več kot 50 iger. Med žanri iger bo gotovo vsak našel nekaj zase, katalog NEO Iger namreč ponuja igre za prav vsakega. Na voljo so akcije, igre vlog, pustolovščine, simulacije, strategije, športne igre, uganke, igre za otroke in igre za več igralcev. Se pri videoigrah najraje vživite v športne, intelektualne ali fantazijske in akcijske junake? Radi razmišljate strateško in nekaj korakov vnaprej ali raje vidite, da odloča kombinacija instinktivnih odzivov?

Poskrbljeno je tako za mlajše kot tudi starejše igralce. Igre, kot sta LEGO Star Wars in Epic Mickey 2, so namenjene mlajšim, podobne igre pa večinoma ponujajo sodelovalno igranje, tako da se za enim televizorjem lahko poigrata tudi dva igralca. Na primer oče in sin, ki se skupaj podata na LEGO avanturo in se pri tem prešerno zabavata. Za družno zabavo je treba dokupiti še drugi kontroler in dodatno USB-vozlišče, saj ima škatlica NEO samo en USB-vhod.

Tudi za starejše igralce je ponudba iger pestra, preizkusite pa se lahko v igrah, kot so F1 2018, The Surge, Deliver Us To The Moon, Kingdome Come: Deliverance, Homefront The Revolution in številne druge. Te igre pričajo o tem, da Telekom Slovenije ne namerava zabavati le najmlajših, temveč tudi igralce, ki si želijo bolj "resne" in dlje časa trajajoče zabave.

Vsi, "staro" in mlado, se lahko preizkusijo tudi v številnih športnih simulacij, tudi v tenisu. Želite postati številka ena na svetu? S premagovanjem tekmecev v vlogi Rogerja Federerja, Rafaela Nadala ali Novaka Đokovića se zdi to povsem izvedljivo.

Iger bo vedno več

Prvi prelet in preizkus nabora iger znotraj NEO Iger je obetaven, dobra novica pa je, da se bodo igre, kot že rečeno, samo še nadgrajevale. Vsaka dva meseca bo nabor iger postal bogatejši za pet novih iger, ki jih, kot rečeno, ni treba prenašati ("downloadati", op. p.). NEO Igre vam ne prikazujejo nobenih dodatnih promocijskih sporočil ali možnosti dodatnih nakupov v igrah.

Starši bodo veseli dejstva, da je poleg žanrsko kategoriziranih iger pri vsaki igri zapisana tudi starostna omejitev PEGI (vseevropski informacijski sistem za igre, op. p.; 3, 7, 12, 16, 18 let), po kateri se je dobro ravnati, ko boste presojali o ustreznosti posameznih iger, oziroma vam lahko pomaga pravilno izbirati in priporočati igre. Otroku lahko tako nastavite profil, v katerem se bodo prikazovale le igre, primerne za njegovo starost (evropski sistem PEGI). Tako lahko starejši preprečite otrokom igranje iger, za katere menite, da so preveč nasilne ali iz katerih drugih razlogov neprimerne za otroke. Po drugi strani je treba omeniti, da je takih iger v trenutnem naboru NEO Iger zelo malo.

Dobrodošla je tudi možnost ustvarjanja več profilov. Tako lahko NEO Igre upravlja več igralcev, družinskih članov, ki lahko igrajo isto igro, vsakemu pa se napredek shranjuje ločeno. Ko se igre naveličate, jo preprosto zaprete in NEO vas vrne na začetni zaslon, na katerem lahko izberete drugo igro.

Preprosteje in ceneje

Dobra novica je, da je prvi mesec uporaba NEO Iger za naročnike optike povsem brezplačna, nato pa boste za uporabo primaknili osem evrov na mesec. Vsekakor gre za še vedno izredno ugodno ceno, posebej če doma nimate zmogljivega igralnega računalnika oziroma klasične igralne konzole (ki prav tako nista ravno poceni), pa bi vseeno radi odigrali partijo najrazličnejših iger, ne da bi se pri tem ukvarjali z nameščanjem iger ali zanje plačevali drage zneske.

Da gre za cenovno privlačen naročniški model igranja iger, priča tudi dejstvo, da je treba za posamezno priljubljeno igro odšteti več deset evrov, v praksi pa se velikokrat izkaže, da le redkokdo preigrava le eno igro, temveč jih igra več. Za nakup desetih iger na leto lahko tako hitro odštejete 500 evrov, če upoštevamo, da posamezna igra stane 50 evrov. A dejstvo je, da najnovejše izvedenke priljubljenih videoiger in videosimulacij lahko stanejo tudi več.