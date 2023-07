Nova podražitev, več bomo plačevali tudi Slovenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V podjetju Spotify so podražitev naročniških paketov, sploh prvo po zagonu platforme leta 2011, v današnjem sporočilu za javnost argumentirali s potrebo po zviševanju prihodkov za izboljšanje storitve.

Uporabniki v Sloveniji bodo za klasični naročniški paket za enega uporabnika (Premium Solo) mesečno od zdaj plačevali 6,49 evra, do zdaj pa so plačevali 5,99 evra. Za naročniški paket za dva uporabnika (Premium Duo) bo treba po novem namesto 7,99 evra odšteti 8,99 evra, družinski paket Premium za družine, ki ga lahko hkrati uporablja do šest odjemalcev, pa bo stal 10,99 evra (prej 9,99 evra). Plačljivi paket za študente bo po novem namesto 2,99 evra stal 3,49 evra.

Nove cene naročniških paketov Spotify Premium za slovenske uporabnike. Foto: Matic Tomšič

Prejšnji teden je storitev v ZDA in še na nekaterih trgih, ne pa še v Sloveniji, podražil tudi YouTube. Plačljiva storitev YouTube Premium, ki z videoposnetkov med drugim umika oglase in omogoča dostop do Spotifyju podobne storitve YouTube Music Premium, je v ZDA od prejšnje srede dražja za okrogla dva dolarja (prej 11,99, zdaj 13,99 dolarja).