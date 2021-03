Nov šok za uporabnike Partisa: tokrat je veliko bolj resno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska spletna stran Partis za deljenje datotek, med katerimi prednjačijo piratski filmi, računalniške igre, TV-serije in glasba, večji del ponedeljka in torka ni delovala, saj je nekdo pozabil podaljšati veljavnost domene partis.si. Ko je bilo to urejeno, je bil Partis dostopen manj kot 24 ur. Nov izpad spletne strani je povzročil velikanski požar. Za zdaj ni znano, kdaj bo Partis spet obratoval.