Zagorelo v domu starejših v Žalcu: eno osebo prepeljali v bolnišnico

Popoldne je zagorelo v Domu Nine Pokorn Grmovje v Žalcu, je za STA pojasnil tiskovni predstavnik Gasilske zveze Žalec Tadej Zupan. Po dosedanjih informacijah je požar izbruhnil na oddelku za dementne, eno osebo pa so zaradi opeklin prepeljali v bolnišnico. Požar so gasilci že pogasili, trenutno pa iščejo morebitna dodatna žarišča, je povedal Zupan.

Več informacij o obsegu in posledicah požara bodo lahko v Gasilski zvezi Žalec posredovali pozneje zvečer. Direktor doma Tomaž Lenar pa je za STA povedal, da si je ena izmed stanovalk na oddelku za dementne prižgala cigareto, potem pa sta zagoreli posteljnina in vzmetnica. Zaposleni so se zelo hitro odzvali in so sami pogasili požar. Stanovalka je dobila manjše opekline na rokah, je še dejal Lenart.