Nesreča, ki se zgodi tako redko, da drugi posnetki skoraj ne obstajajo

22. februarja 2008 je v kraju Hornslet na Danskem, kjer je eno od številnih danskih polj z vetrnimi turbinami, pihal močan orkanski veter. Z bližnje kmetije so slišali čudne zvoke in opazili, da se ena od turbin vrti precej hitreje od drugih.

Nekdo se je spomnil, da bi bilo dogajanje morda dobro posneti in ni se motil - turbina, ki se je vrtela tako hitro, da se rezila njene vetrnice skoraj niso več videla, je spektakularno razpadla. Celoten videoposnetek si lahko ogledate spodaj:

Na kraju nesreče so bili že zjutraj isti dan vzdrževalci, ki so prišli zamenjat obrabljene zavorne komponente turbine na rezilih turbine, je zapisano v uradnem poročilu o dogodku. Vetrne elektrarne so namreč zasnovane tako, da v primeru premočnega vetra samodejno upočasnijo in zaustavijo vrtenje.

Vzdrževalci so med zamenjavo zavornih delov iz ohišja turbine slišali nenavaden zvok, a nato opravili skoraj deset preizkusov, pri katerih pa se zvok ni ponovno pojavil.

Uničena vetrna elektrarna je bila v omrežje prvič priklopljena leta 1996, sicer pa gre za model Nordtank NTK 600, ki je ob največjih današnjih vetrnicah videti kot igračka. Premer rotorja oziroma kroga, ki ga med vrtenjem rišejo rezila vetrnice, je znašal 43 metrov. Siemens, na primer, na Danskem postavlja tudi vetrnice, katerih eno rezilo je dolgo 75 metrov, skupen premer rotorja pa znaša kar 154 metrov. Foto: Reuters

Ko so turbino poskusili znova priklopiti v električno omrežje, pa je v njej znova močno počilo in nato še enkrat, ko so jo želeli ugasniti. Vzdrževalci niso imeli druge izbire, kot da po hitrem postopku zapustijo območje in o dogajanju obvestijo policijo. Vrtenja turbine, ki je bilo zaradi močnega vetra vse hitrejše, namreč niso mogli več nadzorovati.

Približno dve uri in pol po tem, ko je policija vzpostavila varno območje v krogu 400 metrov od podivjane turbine in opozorila bližnje prebivalce, je turbino, katere hitrost vrtenja je presegla največjo mogočo, ki jo vetrnica še lahko preživi, razcefralo. Kosi rezil vetrnice so odleteli do tristo metrov daleč, nekateri manjši pa so pristali celo od 500 do 700 metrov stran. Med uničenjem turbine ni bil na srečo poškodovan nihče.

Kadar beremo o nesrečah vetrnih elektrarn, te praviloma gorijo ali pa se prevračajo. Tudi tole se je zgodilo na Danskem, in sicer avgusta lani. Foto: Reuters

Turbina, ki jo je doletela eksplozivna usoda, je postala mednarodna senzacija

Incident v Hornsletu na Danskem je do zdaj najverjetneje edino uničenje turbine zaradi prehitrega vrtenja. O tem, za kako izreden dogodek gre, veliko pove že podatek, da ima celo svojo stran v spletni enciklopediji Wikipedija.

Uničenje turbine je postalo tudi tema epizode ene od oddaj na svetovno znanem poljudnoznanstvenem televizijskem kanalu Discovery Channel.

Oglejte si še novejši videoposnetek podobnega dogodka v Indiji, kjer pa je vetrnico žalosten konec doletel zaradi požara v ohišju turbine: