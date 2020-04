Nemški strokovnjak opozarja: Nikar ne počnite tega, saj boste omogočili nevarno širjenje virusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški profesor Hendrik Streeck poudarja pomen varovalnih ukrepov distanciranja in higiene, ob tem pa svari, da z odpiranjem šol nikakor ne bi smeli hiteti.

Profesor virologije in direktor instituta za virologijo in raziskave HIV na univerzi v Bonnu Hendrick Streeck je postal (še bolj) znan v Nemčiji in zunaj njenih meja s pojavom prvega nemškega žarišča bolezni covid-19 v okraju Heinsberg, le streljaj stran od nizozemske meje severno od nemškega Aachna in severovzhodno od nizozemskega Maastrichta.

Izkušnje iz nemškega Wuhana zbrane v raziskavi

Streeck in njegovi sodelavci so temeljito preučili razmere v Heinsbergu, ki mu rečejo tudi nemški Wuhan, in tudi na podlagi njih oblikoval strokovne smernice za postopno vrnitev Nemčije v življenje, kot smo ga poznali pred izbruhom epidemije.

Streeck bo podrobne rezultate svoje raziskave predstavil sredi aprila, a že zdaj v javnih nastopih razkriva najpomembnejše ugotovitve.

Zabave po smučanju v Avstriji veliko bolj nevarne kot nakupovanje

Čeprav so v več raziskavah poročali, da virus sars-cov-2, povzročitelj bolezni covid-19, lahko v eksperimentalnih razmerah preživi kar nekaj časa na različnih površinah, profesor Streeck vendarle pojasnjuje, da ob nujni previdnosti (kihanje v robček, osamitev okuženih in tistih, ki bi to lahko bili …) razlogov za paniko pri nakupovanju ni.

Eksperimentalne razmere namreč niso nujno vedno primerljive razmeram v vsakdanjem življenju. V običajnih razmerah mu namreč ni uspelo dokazati prisotnosti živih virusov na raznih površinah.

"Ko smo vzeli vzorce s kljuk na vratih, telefonov ali stranišč, na podlagi teh odvzemov v laboratorijih nismo mogli kultivirati virusa," je pojasnil.

Zato tudi sklepa, da med vsakdanjim nakupovanjem ni pomembnejšega tveganja za okužbo. "Množični izbruhi okužbe so bili vedno posledica daljših in tesnejših stikov, denimo na večernih zabavah po smučanju v avstrijskem smučišču Ischgl," je povedal.

Če, če, če …

"Prenos okužbe bi bil možen le, če bi okuženi kašljal v roko, takoj za tem se dotaknil kljuke na vratih in bi se nekdo drug takoj za tem dotaknil te kljuke in nato še svojega obraza," je povedal Streeck na eni izmed svojih nedavnih tiskovnih konferenc.

Covid-19 se namreč, kot se strinjajo znanstveniki, prenaša kapljično.

Odločati se na podlagi dejstev, ne predpostavk

Rezultate raziskave, ki jih je Streeck opravil na reprezentativnem vzorcu tisoč ljudi v Heinsbergu, bodo lahko v veliko pomoč nemški vladi pri razvoju njihove postepidemijske strategije.

"Pomembno je pridobiti te podatke, ker morajo biti naše odločitve utemeljene na dejstvih in ne na predpostavkah," je poudaril nemški virolog.

Streeck je prepričan, da bi izkušnje iz Heinsberga lahko pomagale tudi Evropi ali kar celotnemu svetu.

Preberite še, kako se je 42-letni profesor Streeck s svojo ekipo v začetku marca lotil dela v okraju Heinsberg, kjer živi 250 tisoč ljudi in so do zdaj potrdili več kot 1.400 okužb, med katerimi se jih je skoraj 50 končalo s smrtnim izidom.

Pretehtati negativne posledice ukrepov

Ukrepi lahko prinašajo tudi negativne posledice, svari Streeck. "Mnogi lahko ostanejo brez služb in ne bodo zmogli plačati svojih najemnin, daljše zadrževanje v zaprtih prostorih lahko poslabša imunski sistem," je opozoril.

Po drugi strani pa se je treba zavedati, da niti z ukrepi virusa ne bo mogoče popolnoma ukrotiti, zato je pomembno vedeti, kakšne so zmogljivosti zdravstvenega sistema in predvsem oddelkov intenzivne nege ter "koliko okužb je preveč".

Ne hiteti z odpiranjem šol

Ob tem pa je v enem drugem svojem nastopu te dni poudaril, da ne bi smeli hiteti z odpiranjem šol. Vsekakor pa se še ne upa politikom v svoji meški deželi Severno Porenje-Vestfalija svetovati, ali je odprtje šol po velikonočnih počitnicah, to je pri njih 20. aprila, realistično. Odločitev o tem bodo sprejeli predvidoma 15. aprila.

"Tveganja ni preprosto izračunati, a bi s prehitrim odpiranjem šol lahko ustvarili nevarne razsežnosti za širitev virusa," svari Streeck. Zatrjuje, da je predvsem negotovo, "kako pogosto mladi neopaženo okužijo starše in stare starše."

Epidemiologi so prepričani, da se je nemška epidemija začela v kraju Gangelt v okraju Heinsberg, kjer so se 15. februarja veselili na karnevalu. Foto: Reuters

Veseli se naslednjega karnevala v Gangeltu

Streeck tudi upa, da bo naslednje leto februarja lahko užival v karnevalu v mestu Gangelt – tistem karnevalu s 15. februarja letos, od koder se je epidemija covid-19 razširila na preostale dele Nemčije.