Ne samo Huawei, tudi Facebook razvija svoj operacijski sistem

Podpredsednik Facebooka za navidezno in nadgrajeno resničnost Andrew Bosworth je dejal, da ta odločitev zagotavlja, da bo v prihodnosti "mesto za nas", ker "menimo, da ne moremo zaupati trgu in tekmecem, da bi nam to zagotovili".

Čeprav je Bosworth s tem potrdil opisano namero, Facebook uradno ni ne potrdil ne zanikal, da se s tem že ukvarja.

Huawei je moral, Facebook pa si tega močno želi

Medtem ko so ameriško-kitajska nesoglasja, zaradi katerih je Huawei ostal brez Googlovega programja in mobilnih storitev, prisilila Huawei v (hitrejši) razvoj svojega mobilnega operacijskega sistema Harmony, se je Facebook odločil, da za svoje naprave razvije svoj operacijski sistem.

Ni pa še jasno, katerim napravam bi Facebook namenil svoj operacijski sistem, znano pa je, da Facebook razvija nova očala za nadgrajeno resničnost (AR) in posodobitev za naglavna očala navidezne resničnosti Oculus.

Razvoj Facebookovega operacijskega sistema vodi Mark Lukovsky, ki je že delal pri Googlu kakor tudi pri Microsoftu, kjer je takrat sodeloval pri razvoju operacijskega sistema Windows NT.

Vse naj bo doma

Začetek razvoja lastnega operacijskega sistema je še ena v vrsti Facebookovih pobud, s katero poskušajo čim več vsega narediti v svoji hiši. Aprila lani so po poročanju poslovnega medija Bloomberg začeli razvijati svoje lastne čipe, CNBC pa je leto dni pozneje poročal o tem, da so začeli razvijati tudi svojega glasovnega pomočnika, ki bi tekmoval z Googlovim pomočnikom, Amazonovo Alexo, Applovo Siri in Samsungovim Bixbyjem.

Facebook se je v omejenem obsegu sicer že poigral tudi z uporabniškimi vmesniki, sorodniki operacijskih sistemov. Leta 2013 je namreč objavil Facebook Home, prilagojeni uporabniški vmesnik za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android, ki pa ni množično zaživel.

Podobno, a vendarle drugačno

Vendarle je treba omeniti eno zelo pomembno razliko med Huaweievimi in Facebookovimi prizadevanji za lasten operacijski sistem. Huawei razvija svoj Harmony zato, da bi zaradi zunanje prisile čim bolj nadomestil uporabniško izkušnjo, ki so jo uporabniki do zdaj imeli na njihovih mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android, Facebook pa z razvojem svojega operacijskega sistema pravzaprav orje ledino in poskuša ustvariti svoja merila in uporabniško izkušnjo na lastnih napravah in s tem doseči polni nadzor nad vsemi fazami svojega produktnega razvoja in življenja.