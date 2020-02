Ne le otroci, tudi starši preveč časa preživijo na telefonu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mobilni telefoni in tablice, s katerimi starši na družbenih omrežjih vestno delijo fotografije svojih otrok, so tako del vsakdana tudi za najmlajše, opozarjajo strokovnjaki. Čeprav odrasli otrokom omejujejo, koliko časa dnevno lahko na napravah gledajo risanke in igrajo igrice, s svojim zgledom učijo drugače.

Mobilne naprave spreminjajo vzorce vedenja, najbolj pa vplivajo na vzgojo otrok nove generacije staršev.

Da imamo mobilni telefon vedno s seboj, da smo vedno dosegljivi in z vsem na tekočem, je postalo nekaj samoumevnega. Spremenilo se je dojemanje vsesplošne resničnosti. Če starši preživijo veliko časa na mobilnih napravah, pomeni, da občutno manj časa posvetijo svojemu otroku.

Čezmerna uporaba lahko vodi do zmanjšanja ključnih sposobnosti

Starši v mobilnih napravah velikokrat vidijo rešitev, da zamotijo tako svojega otroka kot sebe. Čezmerna uporaba pa lahko vodi do zmanjšanja ključnih sposobnosti, ki naj bi jih otrok razvil pred vstopom v šolo.

Danes odraščajo prve generacije otrok, ki jih imenujemo kar "digitalni domorodci", saj tehnologijo uporabljajo od mladih nog, intuitivno in brez težav. Starši velikokrat brez zavedanja podležejo pritiskom medijev in interneta pri vzgoji svojih otrok.

Dejstvo je, da bo tehnologija s časom še napredovala. Mlade družine, otroci in vsa družba pa moramo najti pravo mejo med digitalnim in analognim svetom.