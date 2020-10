Ne glede na šport bo ura Watch GT 2 Pro spremljala vsak vaš trening

Oglasno sporočilo

Turbulentni časi nas ne bi smeli odvrniti od gibanja in ukvarjanja s športom. Nasprotno, morali bi nas motivirati, da vadimo več ali da začnemo, če nam je bila do zdaj ta ideja tuja. Navsezadnje ne gre samo za videz, temveč tudi za splošno zdravje in počutje. Ni pomembno, ali so vam bolj pri srcu telovadba doma, v fitnesu ali treningi na prostem, pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro bo s podporo več kot 100 različnih športnih načinov postala vaša neutrudljiva spremljevalka, ki bo vestno spremljala vaš napredek.

Kako izbrati najboljšo dejavnost zase?

Telesna dejavnost je odlična za dobro splošno počutje in boj s stresom, saj znižuje krvni tlak, izboljšuje cirkulacijo krvi, porablja presežek kalorij in na splošno podaljšuje življenje. Poleg tega lahko šport pomaga pri duševnem razvoju posameznika in je način, kako si razširimo krog prijateljev. Kljub pozitivnim stvarem se nekateri še vedno trudite začeti in ohraniti motivacijo dlje časa. Razlog je lahko v neprimerni dejavnosti, zato je izbor prave izredno pomemben. Pri tem upoštevajte naslednja merila:

Ste skupinski igralec ali osamljeni volk? Ekipni športi, kot so košarka, nogomet ali odbojka, zahtevajo sodelovanje, komunikacijo med igralci in včasih vodstvene sposobnosti. Tudi nekatere druge dejavnosti lahko potekajo v skupini, na primer skupinska vadba, vendar je vsak član med dejavnostjo neodvisen od drugih.

Kakšno telo imate in koliko zdrži? Na amaterski ravni se lahko ukvarjate z vsakim športom, ki sem vam zdi zanimiv, čeprav menite nasprotno. Ste nižje rasti in zato ne pomislite na košarko, pa čeprav vam je strašno pri srcu? Nikar ne obupajte. Morda boste postali odličen branilec, saj na tem položaju višina ni tako pomembna.

Vredno je tudi razmisliti, koliko in kakšno bolečino ste sposobni prenašati. Vam preobremenitev mišic ali dihanja ustreza, vas lahko karkoli med dejavnostjo poškoduje, na primer žoga, lahko padete in kakšna je površina, mehka ali trda? Se boste med dejavnostjo zaletavali v telesa drugih in kako neprijetno bo to?

Koliko denarja ste pripravljeni "zapraviti"? Nekateri športi zahtevajo posebno opremo ali obiske posebnih lokacij, drugi pa relativno poceni športna oblačila. Če je sanjski šport drag, bo cenejše, če namesto nove kupite rabljeno opremo.

Tecite za zdravje!

Tek je ena najbolj priljubljenih dejavnosti, saj ne zahteva drage opreme, tečete lahko skoraj povsod, obenem pa tek spodbuja in krepi kardiovaskularni sistem. Pomembna raziskava je pokazala 30 odstotkov manjše tveganje smrti pri rednih tekačih, to pa velja tudi za posameznike, ki tečejo manj kot 50 minut na teden. Da se boste bolje počutili, ni treba preteči maratona, obenem pa je tek odličen način lajšanja stresa in izgube telesne teže.

Morda potrebujete večji izziv, zato poskusite tek z ovirami ali tek na tekaškem traku. Ne glede na to, kaj izberete, vam pri doseganju ciljev pomaga pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro z več kot desetimi profesionalnimi vadnicami teka, ki so zasnovane tako, da vas usmerijo v pravo smer. Če vam tek ne diši, je odlična tudi hoja. Naredite vsaj deset tisoč korakov na dan in počutili se boste veliko bolje.

Rojeni ste za igranje golfa

Čeprav golf velja za šport bogatih, se z njim lahko ukvarja vsak. Vse več je igrišč, med katerimi so nekatera dostopna vsem, ki ste pripravljeni vzeti palico v roke. Golf zahteva intenzivno aerobno gibanje ter zmanjšuje tveganje za srčne bolezni in možgansko kap. Je tudi odlična priložnost za spoznavanje zanimivih ljudi. Za zdravje pa se boste morali odpovedati vozilcu in se peš odpraviti po terenu.

Naj sneži

Še malo pa bo zima in za vse ljubitelje najhladnejšega letnega časa je smučanje popolna dejavnost. Smučarski način pametne ure Huawei Watch GT 2 Pro spremlja vse pomembne podatke, med njimi razdaljo, hitrost, skupni spust, največji naklon, srčni utrip, raven kisika v krvi, ne glede na to, ali ste na alpskih, tekaških smučeh ali na snežni deski. Ura vas bo z zvokom opozarjala tudi na pravilno držo, medtem ko se boste zabavali na belih strminah.

Telovadba v prostorih in na prostem

Na voljo nam je tudi širok nabor vadb v telovadnicah ali na prostem. Če niste profesionalni športniki, a cenite zdrav življenjski slog in želite biti videti čudovito, poskušajte preživeti čim več časa na svežem zraku. Tudi na prostem lahko namreč izvajate različne telesne dejavnosti, ki vam bodo pomagale doseči zastavljene cilje.

Kalistenika ponavlja naravne gibe človekovega telesa ter ne obremenjuje mišic, sklepov in tetiv kot telovadna oprema in uteži. Pri tej dejavnosti razgibate vse mišice svojega telesa, saj ne izolira posameznih mišičnih skupin, kar pogosto naredi vadba na napravah. Zato težje preobremenite določena področja telesa ali se celo poškodujete.

Manj drame, več joge

Kot vzhodnjaška disciplina je joga prepričala ljubitelje gibanja povsod po svetu. Omogoča sprostitev telesa in duha, zato je idealna za posameznike s stresnim življenjem. Zahvaljujoč njej bo telo močnejše, bolj prožno in manj dovzetno za poškodbe. Redno ukvarjanje z jogo bo izklesalo postavo in celo popravilo napačno držo. Asane (stabilne položaje) namreč izvajamo z namenoma izravnano hrbtenico, s čimer se poveča razdalja med vretenci in zmanjša pritisk na medvretenčne ploščice. Obstaja več vrst joge, zato je vse, kar morate storiti, to, da izberete tisto, ki vam najbolj ustreza.

Naj bo ukvarjanje z dejavnostjo pametno!

Ne glede na to, ali spoznavate nove športe ali želite premakniti meje svojih sposobnosti na novo raven, pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro ponuja več kot sto vadbenih načinov, med katerimi je novost podpora za smučanje, tek na smučeh, deskanje na snegu in golf. Način smučanja spremlja povprečno hitrost, razdaljo, skupni spust, največji naklon terena, raven kisika v krvi, srčni utrip in še nekatere druge podatke, ki so koristni za analizo učinkovitosti. Ura poskrbi tudi za glasovno obveščanje, da vam med smučanjem ni treba gledati na zaslon. Način za spremljanje golfa pa je namenjen perfekcionistom, saj analizira tempo in hitrost udarca ter rezultat grafično prikaže na zaslonu.

Poleg novih športnih načinov Huawei še naprej skrbi za širok nabor podprtih ekstremnih športov, prostočasnih dejavnosti, športov na vodi, športov z žogo in športov na snegu. Poleg tega Huawei Watch GT 2 Pro ponuja tudi samodejno zaznavo šestih vadbenih načinov za brezhibno uporabniško izkušnjo.

Ne glede na izbrani šport med dejavnostjo na prostem lahko spremljate plimovanje, sončni zahod in vzhod, lunine faze, na voljo pa imate tudi vremenska opozorila, kar pripomore k večji varnosti. Z desetimi vadnicami za tek Huawei Watch GT 2 Pro postane vaš osebni trener, ki poskrbi tudi za ohranjanje visoke motivacije.

Watch GT 2 Pro predstavil tudi model Huawei Watch Fit. Tudi ta ima vgrajeno tehnologijo sledenja spanja in zdravja, odlikujejo pa jo majhne mere in teža. Katerokoli športno dejavnost pa lahko popestrite tudi z glasbo, ki vas še bolj motivira. V ta namen vam bodo prišle prav Huaweieve nove brezžične slušalke FreeBuds Pro ali FreeLace Pro. Druge so zasnovane prav za aktivno preživljanje časa. Huawei je hkrati s pametno uropredstavil tudi model. Tudi ta ima vgrajeno tehnologijo sledenja spanja in zdravja, odlikujejo pa jo majhne mere in teža. Katerokoli športno dejavnost pa lahko popestrite tudi z glasbo, ki vas še bolj motivira. V ta namen vam bodo prišle prav Huaweieve nove brezžične slušalkeali. Druge so zasnovane prav za aktivno preživljanje časa.

