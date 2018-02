Naši sosedje razjezili pol Evrope in ukradli ogromno denarja #video

Policisti v več evropskih državah in Interpol so trenutno na lovu za prevaranti, ki so lani izkoristili norijo okrog kriptovalut in premalo poučenim vlagateljem obljubljali velikanske dobičke, na koncu pa jim ukradli za več kot sto milijonov evrov kriptovalute bitcoin. Prevara se je začela v sosednji Avstriji, gre pa za eno največjih tovrstnih v Evropi do zdaj.

Tadej Hren iz centra Si-Cert o tem, kako prepoznati prevare. Video: Planet TV

Da gre v primeru Optioment, kot se je reklo naložbeni priložnosti, skoraj zagotovo za prevaro in Ponzijevo shemo, so nekateri uporabniki največjega spletnega foruma o kriptovalutah Bitcointalk opozarjali že septembra lani.

A več tisoč zaslužka željnih posameznikov svaril ali ni slišalo ali pa jih ni želelo slišati. Poslovna priložnost Optioment, ki so jo ponujali "trije mušketirji" - dva brata in njun prijatelj, vsi trije Avstrijci -, je bila preprosto preveč mamljiva.

"Optioment je dobro načrtovana prevara, katere organizatorji bodo izginili z denarjem vlagateljev takoj, ko se bo ustavil priliv svežega denarja," je septembra lani opozarjal eden od uporabnikov foruma Bitcointalk.

Prevaranti, ki iščejo lahke načine za pridobitev čim večjega števila kriptovalut, pri tem pogosto računajo na to, da se vlagateljem, za katere so kriptovalute trenutno ena najbolj vročih ključnih besed, ne bo ljubilo poučiti o tem, kako kriptovalute sploh delujejo in kakšna so z njimi povezana tveganja. Foto: Matic Tomšič

Kaj je bilo tako mamljivega pri Optioment?

Optioment so promotorji lani na številnih dogodkih v Avstriji in Nemčiji, ki se jih je redno udeleževalo več sto ljudi, predstavljali kot naložbeni sklad s sedežem v Kostariki. Srž Optioment je bila tako imenovana arbitraža - kupovanje bitcoinov na trgu, kjer so cenejši, in takojšnja prodaja na trgu, kjer so dražji, je poročal nemški časnik Die Presse.

Upravljavec sklada Optioment naj bi bitcoine kupil na eni borzi, na primer na Bitstampu, in jih prodal tam, kjer bi bili dražji, na primer na Bitfinexu. Organizatorji so zagotavljali, da ima Optioment 40 tisoč lastnih bitcoinov, s katerimi bi opravili večino trgovanja. A zgodnji skeptiki so hitro opozorili, da obseg trgovanja, kot so ga opisovali na dogodkih za promocijo Optioment, na daljši rok zaradi tehničnih omejitev bitcoina ne bi bil mogoč, glede na projekcije rasti pa bi Optioment po volumnu trgovanja hitro tudi dosegel Bitstamp, ki je ena največjih borz s kriptovalutami na svetu. Foto: Reuters

Organizatorji Optioment so vlagateljem obljubljali tedenske donose v višini dveh odstotkov njihove prvotne naložbe v bitcoinih, kdor bi k naložbi povabil še prijatelja ali znanca, pa bi prejemal še dodatno provizijo, je bilo zapisano na spletni strani optioment.com, ki že nekaj časa ni več dostopna, smo pa našli shranjeno kopijo.

Ob omembi provizij za nove člane bi moral marsikdo pred očmi že imeti klicaj, saj se je že nekajkrat izkazalo, da se kriptovalute in takšna hierarhija (večnivojski ali mrežni marketing), ki od daleč zelo spominja na piramido, ne ujemajo najbolje. Dobra primera za to sta BitConnect, ki se je januarja letos spektakularno sesul po tem, ko ni bilo več novih vlagateljev, in Onecoin (kliknite fotografijo za članek). Foto: Thinkstock

Ker je Optioment vlagateljem na začetku res izplačeval tedenske dividende, je to povečalo zaupanje v sklad in k naložbi v Optioment je pristopilo še več ljudi. A kot se je izkazalo zdaj, je Optioment starejšim vlagateljem plačeval z bitcoini novih vlagateljev. To se je končalo nekje novembra ali decembra lani, ko so začele cene bitcoina in drugih kriptovalut strmo rasti.

Priliv svežega kapitala v Optioment se je takrat namreč ustavil - zakaj bi lastniki bitcoinov vložili v nekaj, kar jim prinaša samo dvoodstotne tedenske donose, če lahko bitcoin zdaj prodajo za desetkrat toliko, kot je bil vreden pred pol leta?

Izbrisali spletno strani in ukradene bitcoine prenesli neznano kam

V začetku letošnjega januarja so po prejetih številnih pritožbah prevaranti preprosto potihnili, naložbeni sklad Optioment pa je prenehal obstajati. Po navedbah Die Presse je v prevari več sto, morda tudi več tisoč ljudi izgubilo okrog 12 tisoč enot kriptovalute bitcoin, ki so po današnjem tečaju na borzi Bitstamp skupaj vredne okrog 105 milijonov evrov.

Večina žrtev Optioment je iz Avstrije in Nemčije, prevaranti pa so oškodovali tudi več oseb na Danskem, v baltskih državah in več državah nekdanje Jugoslavije. Za zdaj še nimamo podatka, da bi Optiomentu nasedel tudi kak Slovenec.

Kraja bitcoinov prek Ponzijeve sheme Optioment je ena največjih v Evropi do zdaj in tudi ena najdrznejših v zadnjih letih v svetovnem merilu. Kliknite na fotografijo za seznam nekaterih največjih tovrstnih prevar. Foto: Reuters

Avstrijci: Mi nismo nič krivi

Zanimivo je, da avstrijska policija ni aretirala še nikogar, pa čeprav so identitete "treh mušketirjev", Avstrijcev, ki so bili pri promociji poslovne priložnosti Optioment najglasnejši, javno znane. Omenjeni Avstrijci so krivdo za organizacijo prevare namreč zvalili na neimenovane posameznike iz Londona, Nemčije in Latvije, kjer jih zdaj tudi iščejo lokalna policija, avstrijsko tožilstvo in celo Interpol.

Avstrijska brata, ki sta skupaj s prijateljem sodelovala pri prevari Optioment, sta sicer stara znanca tako imenovanega večnivojskega ali mrežnega marketinga, piše avstrijski časnik Der Standard. Med drugim sta vodila prodajo prehranskih izdelkov, ki se je večkrat znašla pod drobnogledom avstrijskih organizacij za varstvo potrošnikov in finančnih regulatorjev.

