"Naši naslednji telefoni bodo v Evropi na prodaj brez zamud ne glede na razplet dogajanja v prihodnjih tednih"

Novi različici pametnih telefonov serije P30, pametna ura Huawei Watch GT2, povsem nov pametni telefon Huawei nova 5T in slušalke Huawei FreeBuds 3 – to so poudarki jesenskih novosti v Huaweievi ponudbi za Slovenijo, so pokazali in povedali na današnji predstavitvi v Ljubljani.

Slovenije ni med preizkusnimi trgi za serijo Mate 30

Slovenije ni na (neuradnem) seznamu evropskih držav, kjer se je Huawei odločil začeti prodajo težko pričakovane serije svojih najzmogljivejših pametnih telefonov Mate 30 brez Googlove različice operacijskega sistema Android in brez nameščenih Googlovih mobilnih storitev, ki med drugim zajemajo Gmail, Google Zemljevide, Google Drive in YouTube.

Odločitev vsekakor ni bila lahka. Po eni strani jih opogumljajo izjemno dobri prodajni rezultati serije Mate 30 na Kitajskem, kjer Googlove mobilne storitve tako ali tako niso dovoljene, po drugi strani pa se dobro zavedajo, da so evropski uporabniki zelo navezani na Googlove storitve in da brez njih zanimanje evropskih uporabnikov le ne bo tako množično.

Vedo nekaj več ali zgolj tipajo?

Morda pa je nedavna Huaweieva odločitev, da bo v nekaterih evropskih državah že zdaj začel prodajati (programsko okrnjeno) serijo Mate 30, namig nečesa, kar nam še ni znano, lahko pa je samo Huaweiev preizkus trga.

O tem Kermelj ni govoril, je pa jasno dal vedeti, da v prihodnjem letu ne bo več negotovosti in zamud. "Naša serija P40 pride spomladi, kot načrtovano in pričakovano, prav tako tudi druge novosti, ne glede na to, kako se bodo iztekle razmere z ZDA, ki bodo morale dobiti novo epizodo ta mesec," je povedal Kermelj. "Seveda si najbolj želimo še naprej polno sodelovanje z Googlom, a če to ne bo mogoče, bomo imeli svoje rešitve."

Čez nekaj tednov bomo zagotovo vedeli več

Ameriške oblasti so namreč prejele 260 vlog za dovoljenje za poslovanje s Huaweijem, ki bi jih morali začeti obravnavati in reševati še ta mesec.

Že drugič podaljšano trimesečno obdobje izjem prepovedi poslovanja ameriških podjetij z Huaweiem, ki velja samo za obstoječe, ne pa tudi za nove modele Huaweievih naprav, se namreč izteče sredi novembra, onstran luže pa so začeli prihajati namigi, da bi se kot del širšega dogovora omejitve lahko kmalu le začele sproščati.

Zhengfei: Še naprej bomo rasli

Še bolj optimističen je ustanovitelj in prvi mož Huawei Ren Zhengfei. "Še naprej bomo rasli, tudi če ZDA nadaljujejo trgovinske omejitve," je povedal na strokovni konferenci v Shenzhenu na Kitajskem.

Ustanovitelj in glavni izvršni direktor Huaweia Ren Zhengfei ne skriva optimizma kljub ameriškim trgovinskim omejitvam. Foto: Reuters

Kljub že večmesečni ameriški trgovinski blokadi Zhengfei pričakuje, da bodo letos prodali med 240 in 250 milijoni svojih pametnih telefonov, kar je občutno več kot lanskih 206 milijonov.

"Do ameriškega predsednika ne morem priti, a sem se pripravljen pogovoriti z njim"

Tudi optimizma za prihodnost ne skriva. "Zagotovo želimo delati z ameriškimi dobavitelji in močno podpiramo globalizacijo, a če to ne bo mogoče, imamo možnost preživeti in, če bomo v to prisiljeni, imamo začasen pristop, kako ravnati. To sicer ni del naše strategije in nimamo namena, da bi vse delali sami."

Zakaj se ne bi pogovoril neposredno z ameriškim predsednikom Trumpom, so ga vprašali. "Nimam načina, kako bi se dogovoril za takšen sestanek, a sem zagotovo pripravljen, da bi ga imel," je odgovoril Zhengfei.