Huawei Mate 30 Pro - močan favorit z neugodno startno pozicijo

Huawei Mate 30 in njegov še zmogljivejši brat s pripisom Pro imata res veliko dobrega in tudi novega za pokazati, a največ neznank pred predstavitvijo se je sukalo okoli tega, kar mu manjka. Neznanke so po svetovni predstavitvi sicer večinoma izginile, poudarek na tistem, česar ni, pa je, vsaj v našem delu sveta, ostal.

Že v sredini maja je Huawei padel v žarišče medijskega poročanja. Ameriška državna administracija ga je namreč uvrstila na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne smejo sklepati poslov.

Richard Yu, človek, ki ima danes eno najtežjih služb v mobilni industriji: ljudi prepričati v nakup pametnega telefona Mate 30 ali Mate 30 Pro (na fotografiji), čeprav novinca nimata Googlovih aplikacij in storitev, brez katerih si marsikateri uporabnik danes sploh ne zna več predstavljati pametnega telefona. Foto: Reuters

Svojo odločitev utemeljujejo s pomisleki glede državne varnosti, češ da je Huawei povezan s kitajsko državo in zato lahko pod njihovim vplivom, a Huawei te očitke odločno zavrača.

Še več, prepričani so, da Američani nimajo enega samega dokaza za svoje obtožbe in pozivajo Washington, naj jim postreže s konkretnimi dokazi za svoje navedbe.

Pri prejšnjih modelih sprememb in posledic nismo zaznali

Seveda se ni mogoče izogniti vtisu, da je ta zgodba le del širšega trgovinskega spopada med dvema največjima svetovnima gospodarskima velesilama, a zdajšnje in potencialne bodoče uporabnike Huaweievih naprav zanima predvsem to, kaj to pomeni zanje.

Ali bodo njihove obstoječe naprave še naprej nemoteno delale z vsemi (tudi Googlovimi) aplikacijami, ali bodo še naprej udobno prejemali popravke in nadgradnje?

Za obstoječe modele, tako tiste, katerih primerki so že prodani, kot tudi tiste, ki so še v trgovinah ali bodo po enakih specifikacijah še narejeni, se je Huawei potrudil prepričati, da ne bo nikakršnih omejitev. Praksa, ki smo ji priče, pa te navedbe potrjuje – Huaweieve naprave, ki jih poznamo, delujejo.

Huawei P Smart Z je bil na slovenskem trgu eden zadnjih, če ne celo zadnji pametni telefon Huawei, ki je izšel "po starem", torej z vključenim Googlovim operacijskim sistemom Android in vsemi znanimi Googlovimi aplikacijami. Kliknite na fotografijo in preberite naš preizkus. Foto: Huawei Mobile

Tridesetke prve na tankem ledu

Za prihajajoče modele, in serija Mate 30 bo prva Huaweieva po uvedbi ameriških prepovedi (če ne štejemo Huaweieve sestrske blagovne znamke Honor, ki je s svojim letošnjim novincem že nasedla), pa je kmalu postalo jasno, da ne bo več šlo tako gladko.

Prej pridobljene licence za Googlovo različico operacijskega sistema Android in vse njegove uporabnikom zelo priljubljene aplikacije, združene z imenom Google Mobile Services, te se pridobijo že pred začetkom proizvodnje, veljajo naprej, a novih ne izdajajo.

Googlove aplikacije in storitve, brez katerih marsikateri uporabnik danes preprosto ne more več. Odsotnost teh aplikacij, ki nastopajo pod skupnim imenom Google Mobile Services, bo za serijo Mate 30 in z njo tudi za Huawei velik udarec. Foto: Matic Tomšič

Rešitve ni, a predstavitev gre naprej

Huawei je sicer do zadnjega upal na rešitev – pravzaprav še vedno upa, zato so nekoliko bolj taktizirali z datumom predstavitve. Točen datum dolgo ni bil znan, uradno pravzaprav niti niso poročali, kaj bodo pokazali.

Le kakšen teden prej smo uradno izvedeli, da bo Huaweieva svetovna predstavitev vendarle potekala skladno z njihovimi napovedmi – sredi septembra.

Največ posledic bo v Evropi

Za kraj predstavitve so celo izbrali Evropo (čeprav so, neuradno, kratek čas razmišljali o drugih opcijah), kot da zapletov ne bi bilo, čeprav je jasno, da bo odsotnost Googlovega programja na še tako močnih zmajih vendarle močno vplivala na privlačnost novih tridesetk med potencialnimi kupci prav na naši celini.

Geslo predstavitve serije pametnih telefonov Mate 30 je Rethink Possibilities oziroma "razmislite o možnostih". Prav to je moral Huawei storiti po tem, ko je postalo jasno, da bo imela serija Mate 30 zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko na zahodnih trgih vendarle težave z začetkom prodaje. Foto: Srdjan Cvjetović

Bi ali ne bi? Bi!

Bilo je veliko razlogov, ki bi jih lahko prepričali o nekem novem, poznejšem terminu. Veliko teh razlogov je še vedno prisotnih, zato smo lahko samo ugibali, katere kompromise bodo morali sprejeti huavejevci zaradi prepovedi poslovanja s Huaweiem, ki jo je ameriškim podjetjem ukazala ameriška administracija.

Googlovega operacijskega sistema Android na Huawei Mate 30 in Mate 30 Pro ne bomo našli, je pa Huawei platformo za nova pametna telefona zgradil na odprtokodni različici Androida 10, ki jo lahko po svoje predela vsak. Uporabniški vmesnik na seriji Mate 30 je sicer zelo podoben prejšnjim generacijam Huaweijevih pametnih telefonov, le Googlove aplikacije bomo iskali zaman. Foto: Srdjan Cvjetović

In potem je le prišel 19. september in z njim uradna svetovna predstavitev, na katero je v nasprotju s predhodnimi sorodnimi dogodki vabilo prejelo bistveno manjše število medijev. Kaj smo torej izvedeli? Ali si je Huawei drznil poslati na trg paradnega konja brez uporabnikom zelo pomembnega Googlovega programja in tako sprejeti tveganje, ki si ga najbrž nihče ne bi upal?

Zelo vabljivi silaki, ki jih v Evropi (še) ne bomo videli

Razkošna predstavitev v bavarski prestolnici je razkrila vse dobrote novih tridesetk, a tudi podatek, ki je vsem na naši celini, ki bi o njih razmišljali, usodnega pomena: pri nas jih ne bo, vse dokler bodo nanje lahko nameščali Googlovo programje.

Uradne izjave so skope, pa jim niti ne moremo pretirano zameriti, da o težavah z dostopnostjo ameriške tehnologije in nam najbolj otipljivega Googlovega programja, nočejo preveč govoriti – bolečina ob misli na izpad prodaje v Evropi je gotovo preveč huda.

Nočejo zmesti uporabnikov

A nekaj smo le slišali, predvsem med vrsticami v uradnem delu in neuradno v zakulisju.

Pravijo, da ne želijo Evropi v istem trenutku ponujati dveh različnih ekosistemov, tistega z Googlom in tistega brez njega (ob tem se gotovo zavedajo, da v tem trenutku brez Googlovih storitev ne morejo računati na ceno, ki bi bila tržno zanimiva tako njim kot kupcem).

Takšna 'zmeda' pri uporabnikih bi, pravijo visoki predstavniki Huaweia, ki se niso želeli izpostaviti niti z imenom, lahko še bolj prizadela tudi njih.

Nič več ne bo tako, kot je bilo doslej

Tako je ostalo v senci, kaj vse zmorejo novinci na krilih novega procesorja Kirin 990, predstavljenega le dva tedna prej na največjem sejmu potrošniške elektronike in gospodinjskih naprav IFA v Berlinu, in predvsem pri najelitnejšem Mate 30 Pro zelo zmogljivih kamer, katerih umetno inteligenco in drugo pripadajočo pamet smo spoznali pred pol leta na pametnem telefonu Huawei P30 Pro.

Toda eno je jasno: karkoli se bo zgodilo v bodoče, si Huawei ne bo nikoli več dovolil, da pride v tako podrejen in ranljiv položaj odvisnosti od nekih drugih (v tem primeru ameriških) tehnologij in storitev.

Hudega boja ne zmore vsak

Naslednji meseci bodo težki za Huawei, a je ravno Huawei eden redkih, ki – tudi zaradi neovirane prodaje na domačem trgu – ima dovolj sredstev, da obrne nov list.

Huawei sicer ves čas in nenehno zagovarja, da želijo tudi na svojih novih in bodočih napravah še naprej uporabljati Googlov Android in vse Googlove aplikacije, če jim bodo ameriške oblasti dovolile – a jim je najbrž vedno bolj jasno, da to ni samoumevno in da je treba imeti plan B.

Svoj operacijski sistem za mobilne naprave že imajo – Harmony OS, a se dobro zavedajo, da z njim ne morejo prepričati množic, dokler zanj ne bodo še vse druge aplikacije, ki smo jih vajeni s svojih androidov.

Bitke se zmagujejo v ozadju, ne na fronti

Zato bi zlahka verjeli govoricam, da Huawei množično krepi skupine svojih programerjev in spodbuja tudi druge razvijalce, vse z namenom, da bi v operacijskem sistemu Harmony lahko čim prej delali čim več tega, kar delamo danes.

Večini uporabnikov namreč sploh ni mar, kateri operacijski sistem imajo, zanima jih samo, da lahko s svojimi novimi napravami delajo najmanj tisto in najmanj tako preprosto kot do zdaj.

Glavni igralec iz druge vrste

Več žarometov je tako na münchenski predstavitvi pritegnila nova Huaweieva pametna ura Huawei Watch GT2 – ne le zato, ker bo na prodaj tudi pri nas, ampak ker je že njena predhodnica pokazala, da Huawei zmore tudi sam.

Ima namreč svoj operacijski sistem, ki ima še nekaj otroških bolezni in predvsem manjši nabor drugih aplikacij in prilagoditev, kot so številčnice, a ima tudi od pet- do sedemkrat daljši čas trajanja akumulatorja z eno samo polnitvijo.

Nova pametna ura @HuaweiMobile Watch GT2 s procesorjem #Kirin A1 in brez ameriške tehnologije in programja (zato bo že kmalu na voljo tudi pri nas). @SiolNEWS pic.twitter.com/mW8TIdppzE — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) September 19, 2019

Manjše presenečenje je bila medtem napoved Huaweijevih novih TV-zaslonov Vision:

Presenečenje: @Huawei zdaj ima tudi svoj televizor, a Richard Yu pravi, da je Huawei Vision še veliko več. Ali ga bomo videli tudi pri nas? @SiolNEWS pic.twitter.com/EpdlvpOQdN — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) September 19, 2019

Kakšne bodo cene?

... in še cene za tiste @HuaweiMobile novosti, ki ne bodo prišle k nam (vsaj ne v neki bližnji napovedljivi prihodnosti) . @SiolNEWS #RethinkPossibilities pic.twitter.com/7rin4UngLm — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) September 19, 2019

Pričakujemo pomlad

V luči vsega tega si upamo napovedati, da bo naslednja paradna serija Huaweievih telefonov P40, pričakujemo jo spomladi, gotovo že po takratni predstavitvi na voljo tudi v Evropi, četudi se serija Mate 30 morda ne prebije k nam niti do takrat.

Ne upamo pa si napovedati, s katerim operacijskim sistemom bodo opremljene štiridesetke. Vsekakor si lahko mislimo, da še enega zamika, kot je ta s serijo Mate 30, Huawei ne bo želel prenašati.

Zato bo naslednje mesece Huawei v Evropi gotovo močno poudaril svojo obstoječo ponudbo – tudi serijo P30, ki jo je ravno v Berlinu na sejmu IFA okrepil z novima barvnima različicama, ki ni podvržena omejitvam, saj gre za model in specifikacije, ki so vse potrebne licence že pridobili pred majem.

Brez visoke politike ne bo šlo

Če bo pa Huawei dokončno ostal brez Androida za svoje nove in bodoče modele in tako celo prisiljen v svoj Harmony, bodo na slabšem tudi Američani. V tem trenutku imajo svetovni monopol pri mobilnih operacijskih sistemih. Pravzaprav duopol Googlovega Androida in Applovega iOS-a, čeprav je tudi zdaj že skoraj pokojni Microsoftov Windows Mobile/Windows Phone prav tako Američan.

Tudi tokrat ima nova serija @HuaweiMobile Mate 30 svojega (precej bolj razkošnega) predstavnika @Porsche Design Huawei Mate 30 RS. @SiolNEWS pic.twitter.com/WKHiop4W8L — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) September 19, 2019

Zato ne preseneča, da je že Google opozarjal na neželene posledice, ki jih blokada Huaweia ustvari prav ameriškim podjetjem. Kakorkoli, vse kaže, da bodo dogodki, ki bodo vplivali na prihodnost Huaweia v Evropi, prihajali bolj v dnevno-politično in gospodarsko rubriko kot v tehnološko.