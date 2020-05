Napredna podjetja bodo še dolgo omogočala delo od doma

Facebook in Google bodo za skoraj vse svoje zaposlene omogočila delo od doma najmanj še do konca leta – ne le zaradi epidemioloških razmer.

Vsakega poklica ni mogoče opravljati izven rednega delovnega mesta: gradbeništvo, prevozništvo, gostinstvo so le nekateri primeri. Toda pandemija je ves svet v le nekaj dneh prepričala, da se mnoga delovna mesta, za katera so še pred kratkim zagovarjali, da jih ni mogoče opravljati na daljavo, lahko enako ali celo še bolj učinkovito premestijo na dom ali na neko drugo oddaljeno (predvsem epidemiološko varno) lokacijo.

Ne nazadnje se za to lahko zahvalimo tudi (ali kar predvsem) hitrim in zanesljivim komunikacijam tako prek stacionarnih kot tudi mobilnih širokopasovnih dostopov.

Facebook in Google: delo na domu so podaljšali

Facebook in Google sta objavila, da že kmalu načrtujeta ponovno odprtje svojih delovnih mest, a sta obenem poudarila, da bosta tudi zelo prilagodljiva glede dela od doma.

Google je politiko vsesplošnega dela na domu, ki bi se po prvotnih načrtih morala izteči 1. junija, že podaljšal za sedem mesecev, to je, do konca leta. Tisti redki, ki svojega dela doma res ne bi mogli opravljati, se bodo lahko vrnili v pisarne julija, kjer jih bodo seveda dočakali strogi varnostni ukrepi. Velika večina, ki že zdaj dela od doma, pa bo to lahko nadaljevala še do konca leta, je pojasnil Googlov glavni izvršni direktor Sundar Pichai.

Podobno je pri Facebooku, kjer bo vsak, ki lahko opravlja svoje delo od doma, to lahko nadaljeval do konca leta. Pisarne bodo za zaposlene, ki se bodo želeli vrniti na delo, odprli predvidoma 6. julija, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere in morebitni takrat veljavni ukrepi.

Facebook tudi poravnal stroške zaradi dela na domu

Facebook je bil med prvimi, ki so v prvih dneh pandemije svojim zaposlenim omogočili in pravzaprav "ukazali" delo izven službenih prostorov.

Še več, vsakemu zaposlenemu so izplačali dodatnih tisoč ameriških dolarjev (dobrih 900 evrov) za kritje varstva otrok in drugih stroškov, ki so jih imeli zaradi dela na domu.

Facebook je svojim zaposlenim, ki delajo od doma, izplačal dodatek za kritje stroškov, ki ob tem nastanejo, poskrbel je tudi za pogodbenike, ki nimajo možnosti dela od doma, in jim je za čas trajanje pandemije zagotovil redni dohodek. Na fotografiji prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Poskrbeli tudi za pogodbenike, odpovedali velike sestanke za dobro leto

Marca so celo začeli za obdobje, ko so pisarne zaprte, izplačevati redne dohodke pogodbenim delavcem, ki ne morejo delati od doma. Koliko je takih pogodbenikov, niso razkrili, a bi jih po vsem svetu lahko bilo tudi več deset tisoč.

Marck Zuckerberg je med drugim svoje zaposlene obvestil, da sestankov z več kot 50 ljudi ne bo še dobro leto, natančneje, do konca junija naslednje leto, za daljše obdobje pa so tudi odpovedali vse svoje dogodke, srečanja in konference v živo.

Delo na domu je lahko prihranek za podjetja

Delodajalci izkoriščajo (oziroma bi morali izkoristiti) čas, ko so pisarne prazne, za njihovo prilagoditev smernicam varne razdalje med ljudmi.

Omogočitev dela od doma je za delodajalce tudi z ekonomskega vidika pozitivno, saj se ob tem zmanjšuje obseg zahtevanih naložb, povezanih s prilagoditvami. Prihranki so tudi drugje: npr. za čas dela od doma Google svojim zaposlenim ne priznava ugodnosti, kot so prehrana, uporaba telovadnic, reprezentančna darila in pohištvo za domačo pisarno. V načrtih za nadaljnje varčevanje Pichai vidi priložnost predvsem v nižjih potnih stroških; upočasnile pa se bodo tudi nove zaposlitve.