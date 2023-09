Nakupovali smo v noro priljubljeni novi trgovini

Opravili smo nakup pri Temuju, razmeroma novi spletni trgovini (prikritega) kitajskega porekla, ki ji priljubljenost po vsem svetu narašča eksplozivno in je po obiskanosti v zelo kratkem času že prehitela številne mednarodno uveljavljene spletne trgovine. Temu, ki večino izdelkov ponuja po zelo nizkih cenah, je občasno tarča kritikov, ki se pritožujejo nad nizko kakovostjo nekaterih prejetih predmetov, pojavila so se celo opozorila o domnevnih zlorabah kreditnih kartic in vprašanja o zasebnosti kupcev. Kaj smo ugotovili?

Spletna trgovina Temu se je v treh tednih po tem, ko smo jo prvič predstavili na Siol.net, s 105. mesta globalno najpogosteje obiskanih spletnih strani prebila že do 92. mesta, trenutno pa je tudi že 16. najpogosteje obiskana spletna trgovina na svetu, pokaže analitični portal Similarweb.

Temu je trenutno najbolj vroča aplikacija tudi v Sloveniji. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na Temu derejo predvsem kupci iz Evrope in ZDA, ki sta jih ob nizkih cenah izdelkov premamila obljubljeni kratki čas dostave - Temu zagotavlja, da bo naročilo na domu v od petih do največ štirinajstih delovnih dneh - in pa brezplačna dostava. Aliexpress, na primer, za dostavo, če dodatno ne plačamo hitrejše, v povprečju potrebuje od 15 do 45 dni (vir).

Na Temu še posebej intenzivno derejo v ZDA, kjer je bila spletna trgovina na voljo najprej. Večina iz Kitajske naročenih izdelkov v ZDA namreč ni podvržena carinskim postopkom, če vrednost paketa ne presega 800 ameriških dolarjev. Foto: Shutterstock

Kot Aliexpress je tudi Temu trgovina kitajskega porekla, vendar to spretno skriva, saj njene resnične korenine na spletni strani niso omenjene. Uradni sedež podjetja je v Dublinu, prestolnici Irske, družba pa ima podružnice še v Združenih državah Amerike, Kanadi in Veliki Britaniji. Podjetje naj bi bilo ustanovljeno v Bostonu v ZDA, pa so pri Temuju navajali ob zagonu spletne strani julija lani. Pravi lastnik Temuja je sicer podjetje PDD Holdings, ki ima sedež na Kajmanskih otokih. Gre za holdinško družbo, pod okriljem katere sicer deluje tudi ena največjih spletnih trgovskih platform na svetu, kitajski Pinduoduo.

Malo denarja, malo muzike? Ne ravno, a tudi nobenih presežkov.

Ogromno stvari na Temuju je mogoče kupiti za prgišče evrov, izdelki, ki dosegajo ali celo presegajo ceno 50 evrov, pa se le redko znajdejo v vidnem polju povprečne stranke trgovine (največkrat gre za specifične ali nišne izdelke, ki se praviloma ne prodajajo v tisočih kosov).

Večina izdelkov na Temuju je na voljo po zelo nizkih cenah. Temu sicer prodaja predvsem tekstil, obutev in uporabne pripomočke vseh vrst. Foto: Matic Tomšič

Kot je razvidno na spletni strani za podajanje ocen in mnenj Trustpilot, je precej strank s kupljenimi izdelki načeloma zadovoljnih, se pa pojavlja tudi precej kritik glede kakovosti in ustreznosti izdelkov, nekateri kupci so prejeli tudi prazne embalaže. Po objavi prvega prispevka o Temuju smo prejeli celo sporočilo, da sploh ne pošilja v Slovenijo (kar ne drži).

Ali bomo prejeli izdelke, ki jih vidimo na fotografijah, ali pa mačka v žaklju, smo preverili tudi mi. Na Temuju smo naročili masažno pištolo (11 evrov), lučko LED s senzorjem gibanja (5 evrov), ročko za prhanje (2 evra), komplet za manikiro (5 evrov), tri velike rojstnodnevne balone (5 evrov) in dekoracijo za rojstnodnevno torto (3,5 evra).

Masažna pištola (v sredini) je prispela v precej neugledni embalaži - težko bi jo komu poklonili kot darilo -, sicer pa je bila nepoškodovana. Baloni manjkajo. Foto: Matic Tomšič

Plačilo je na Temuju podobno kot pri večini drugih spletnih trgovin, najvarnejši način pa je plačilo prek posrednika, kot je PayPal, s čimer se izognemo vpisovanju številke kreditne kartice in drugih podatkov neposredno v obrazec spletnega trgovca. Na PayPal lahko, na primer, naložimo natanko toliko denarja, kolikor smo ga pripravljeni zapraviti na Temuju.

Naročene izdelke nam je dostavila služba DPD (poštnina je bila brezplačna), prejeli pa smo jih natanko deset dni po oddaji naročila. Paketa sta bila nekoliko pomendrana in ena embalaža nekoliko zmečkana, sicer pa so bili vsi izdelki nepoškodovani. Glede kakovosti pa:

- Masažni pištoli, približno trikrat cenejši od tako rekoč enake, ki jo lahko kupimo pri nekaterih slovenskih spletnih trgovcih, se baterija izprazni nekam hitro, sicer pa deluje praktično enako od tudi desetkrat dražjih tovrstnih masažnih pripomočkov, zraven so tudi enaki nastavki.

- Lučka s senzorjem gibanja je sicer videti ceneno in zelo plastično, a ima njena baterija, ki se polni prek priključka USB-C, zelo solidno avtonomijo, senzor gibanja pa ni občutljiv ne preveč in ne premalo.

Foto: Matic Tomšič

- Ročka za prhanje je v živo videti manjša kot na fotografijah, izdelana pa je iz zelo gladke cenene plastike in med prhanjem hitro spolzi iz rok. Ne bi je kupili še enkrat.

- Pripomočki v kompletu za manikiro so izdelani iz nerjavečega jekla in na otip delujejo dovolj kakovostno.

- Rojstnodnevni baloni so bili enaki kot na fotografijah in brez lukenj, kar je pravzaprav najpomembnejše merilo. Enaki kot na predstavitvenih fotografijah so bili tudi posamezni elementi dekoracije za rojstnodnevno torto.

Trdijo, da so jim ukradli podatke o kreditnih karticah



Temu pri obdelavi plačil podobno kot večina drugih večjih spletnih trgovin deluje z mednarodno prepoznavnimi plačilnimi servisi in kartičnimi družbami, kot so Visa, Mastercard, PayPal in American Express.



V zadnjem obdobju so se na družbenem omrežju TikTok, kjer je Temu v kratkem času postal ena od trendovskih tem - posebej priljubljeno je postalo predstavljanje vseh izdelkov, ki so jih uporabniki kupili na Temuju -, pojavile kritike nekaterih strank spletne trgovine, in sicer trdijo, da je kmalu po nakupu na Temuju nekdo zlorabil njihovo kreditno kartico. Uporabnica @the.self.defense.girl je objavila tri takšna pričanja (vir).



Čeprav je mogoče, da zlorabe plačilnih kartic oseb, ki trdijo, da se je to zgodilo po nakupu na Temuju, niso povezane z uporabo platforme, za vse prihodnje stranke velja, da se je bolje ravnati po načelu previdnosti. Še posebej zato, ker tudi Temu na spletni strani neposredno opozarja, da so mogoče zlorabe in da naj stranke podatkov o plačilni metodi nikoli ne delijo z nikomer, na primer s prodajalci na Temuju, ali pa jih pošiljajo na e-poštne naslove, povezane s Temujem.

Stoodstotno varen nakup? Težko je trditi karkoli.

Nakup v spletni trgovini Temu smo opravili neposredno prek spletne strani, ne prek istoimenske aplikacije za pametne telefone, ki jo Temu sicer strašansko promovira kot superioren način nakupovanja. Kupcem v zameno za namestitev aplikacije ponujajo tudi določene ekskluzivne popuste.

Temu je trenutno najbolj priljubljena nakupovalna aplikacija na svetu. Foto: Matic Tomšič

Razlog za našo odločitev je bil preprost: čeprav ima Temu sedež na Irskem in je bilo podjetje ustanovljeno v Bostonu, je tako rekoč nemogoče zagotoviti, da naši uporabniški podatki v takšni ali drugačni obliki ne bodo končali na Kitajskem (s tem se strinjajo tudi strokovnjaki za informacijsko varnost, vir).

Tovrstna sumničava previdnost ni iz trte izvita - Temujeva sestrska aplikacija Pinduoduo, za katero stoji ista korporacija, je bila pred časom namreč izobčena iz trgovine z aplikacijami Google Play, saj je vsebovala zlonamerno programsko opremo, ki je bila namenjena vohunjenju za uporabniki aplikacije. Sicer kitajskimi, a vendarle je šlo za hudo potencialno varnostno grožnjo, ki je Google ni mogel prezreti oziroma umika aplikacije omejiti zgolj na določeno regijo.

To vse želi o uporabniku izvedeti aplikacija Temu. Foto: Matic Tomšič

Aplikacija Temu sicer ni tako agresivno invazivna kot Pinduoduo, ki je od uporabnika ob namestitvi zahteval kar 83 dovoljenj za dostop do različnih funkcij in vsebine naprave, a jih še vedno zahteva 24, med drugim tudi dostop do podatkov o napravah, povezanih prek bluetootha, in omrežjih Wi-Fi, opozarja podjetje s področja kibernetske varnosti Compass IT Compliance.