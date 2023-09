Kdo je v ozadju trgovine, ki je obnorela Slovence

Sončna očala za evro, brezžične slušalke za tri evre, prenosna klimatska naprava za 20 evrov in tako dalje. Marsikdo se tudi v Sloveniji ne more upreti izredno nizkim cenam elektronike, oblačil, modnih dodatkov in pripomočkov vseh vrst, ki jih ponuja razmeroma nova spletna trgovina Temu. Njena nakupovalna aplikacija v Sloveniji trenutno prednjači na lestvicah priljubljenosti na obeh glavnih mobilnih platformah, kupce pa ob nizkih cenah privlači tudi brezplačna poštnina za skoraj vse izdelke. Toda Temu ni brez kritikov, ki platformi očitajo predvsem vprašljivo kakovost izdelkov, sporne prakse, povezane s proizvodnjo, in pa v zadnjem času tudi domnevne zlorabe osebnih podatkov. Temu se tudi zelo trudi, da bi prikril svoje pravo poreklo - kitajsko.

Kaj je Temu?

Temu je spletni megamarket, kjer je za nakup na voljo ogromno izdelkov iz številnih kategorij, kot so oblačila, elektronika, modni dodatki, dom in vrt, orodje, šolske potrebščine, igrače, raznorazni pripomočki in še mnogi drugi izdelki.

Večina izdelkov na Temu je na voljo po izredno nizkih cenah. Foto: Matic Tomšič

Tako rekoč vsem izdelkom, ki so naprodaj v spletni trgovini Temu, so skupne nizke cene. Ogromno stvari je namreč mogoče kupiti za drobiž, na primer za evro ali dva. Izdelki, ki bi bili dražji od 50 evrov, se tako rekoč ne pojavljajo v vidnem polju povprečnega kupca oziroma jih je zelo težko najti, saj algoritem spletne strani izpostavlja cenejše in najbolje prodajane izdelke.

Temu deluje od poletja 2022, priljubljenost spletne trgovine pa je zrasla astronomsko hitro. Nakupovalna aplikacija Temu je danes številka ena v številnih državah, tudi v ZDA, kjer je spletno nakupovanje v veliki meri sicer domač teren trgovskega velikana Amazon, na sam vrh lestvic najbolj priljubljenih (brezplačnih) aplikacij za Android in iOS pa se je Temu prebil tudi v Sloveniji.

Temu je trenutno vodilna brezplačna aplikacija na slovenskem delu Googlove trgovine z aplikacijami za pametne telefone. Foto: Matic Tomšič

Spletna stran Temu.com je sicer že tik pred uvrstitvijo med sto najpogosteje obiskanih spletnih strani na svetu. Po podatkih analitičnega portala Similarweb trenutno zaseda 105. mesto, v zadnjem mesecu pa je pridobila kar 15 mest.

Predobro, da bi bilo res?

Pretežno ne, občasno pa tudi da. Temu je legitimna in resnična spletna trgovina, saj ne izpolnjuje tako rekoč nobenega od kriterijev, po katerih praviloma prepoznavamo lažne spletne trgovine. Kot razkrivajo številna mnenja o trgovini Temu na spletnih straneh in družbenih omrežjih, kot sta TrustPilot in TikTok, izkušnje kupcev v veliki meri odslikavajo nizke cene izdelkov in poslovni model Temuja, ki proizvajalce izdelkov povezuje neposredno s kupci.

Precej strank je s prejetim blagom načeloma zadovoljnih, precej pa je tudi kritik, ki segajo od nizke kakovosti izdelkov do prejetih praznih embalaž, v katerih bi morali biti naročeni izdelki, ali pa prejetih napačnih izdelkov.

Povprečna ocena Temu na spletni strani Trustpilot. Večina ocen je v obeh skrajnostih, torej najboljše in najslabše. O verodostojnosti ocen na obeh polih bi sicer lahko razglabljali - večino komentarjev, ki so Temuju podelili bodisi eno bodisi pet zvezdic, so zapisali uporabniki, ki so na portalu ocenili samo eno storitev: Temu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kitajska "roba"

Čeprav bo marsikateremu kupcu, sploh tistim, ki so že kdaj nakupovali na platformah, kot sta AliExpress ali Shein, ob obisku spletne strani Temu takoj jasno, da gre za spletno trgovino kitajskega porekla, Temu ta podatek zelo odločno prikriva.

Na spletni strani Temu.com tako nikjer ni navedeno njeno kitajsko poreklo. Uradni sedež podjetja je v Dublinu, prestolnici Irske, družba pa ima podružnice še v Združenih državah Amerike, Kanadi in Veliki Britaniji. Podjetje naj bi bilo ustanovljeno v ameriškem Bostonu, pa so pri Temuju navajali ob zagonu spletne strani julija lani.

Pravi lastnik Temuja je sicer podjetje PDD Holdings, ki ima sedež v davčni oazi - na Kajmanskih otokih (vir: dokumentacija Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo). Gre za holdinško družbo, pod okriljem katere sicer deluje tudi ena največjih spletnih trgovskih platform na svetu, kitajski Pinduoduo. Kot odgovorna oseba v družbi PDD Holdings je naveden Jianchong Zhu, ki v menedžerski strukturi podjetja Pinduoduo sicer zaseda položaj tik pod direktorjem in predsednikom Leijem Chenom.

V holdinško družbo PDD Holdings se je prestrukturiralo kitajsko podjetje Pinduoduo Inc.. Foto: Matic Tomšič / SEC / Posnetek zaslona

Nezaupljivi Američani



V ZDA, kjer je priljubljenost trgovine Temu kmalu po zagonu začela rasti eksponentno, so bile oblasti glede prišleka nemudoma zelo sumničave. In ne le zato, ker so v ozadju Kitajci, katerih spletne platforme (primer: TikTok) in telekomunikacijska oprema (primer: Huawei) so v Združenih državah Amerike že leta tarča obtožb, da so zgolj vohunska oprema Kitajske komunistične partije.



Ameriška vlada je Temu med drugim takoj oklicala za potencialno grožnjo osebnim podatkom uporabnikov, saj so trgovino postavili isti ljudje kot Pinduoduo, ki ga je Google pred leti izločil s trgovine z aplikacijami Google Play, saj je vseboval zlonamerno programsko opremo. Ta naj bi bila sicer namenjena zgolj vohunjenju za kitajskimi uporabniki.



Temu je bil tudi predmet analize Odbora senata ZDA za Kitajsko komunistično partijo, ki je ugotovila, da se Temu ne drži ameriških pravil o prepovedi uvoza in prodaje izdelkov iz kitajske regije Šindžiang-Ujgur, kjer naj bi kitajske oblasti pripadnike ljudstva Ujguri med drugim silile tudi v sužnjelastniška razmerja s proizvajalci izdelkov, ki jih ti nato prodajajo na Zahodu (vir).



Guverner ameriške zvezne države Montane Greg Gianforte je javnim uslužbencem v državi tudi prepovedal, da aplikacijo Temu namestijo na svoje službene pametne telefone.

Nevarno naročanje?

Temu pri obdelavi plačil podobno kot večina drugih večjih spletnih trgovin deluje z mednarodno prepoznavnimi plačilnimi servisi in kartičnimi družbami, kot so Visa, Mastercard, PayPal, American Express.

V zadnjem obdobju so se na družbenem omrežju TikTok, kjer je Temu v kratkem času postal ena od trendovskih tem - posebej priljubljeno je postalo predstavljanje vseh izdelkov, ki so jih uporabniki kupili na Temuju -, pojavile kritike nekaterih strank spletne trgovine, in sicer trdijo, da je kmalu po nakupu na Temuju nekdo zlorabil njihovo kreditno kartico. Uporabnica @the.self.defense.girl je objavila tri takšna pričanja, na primer:

Čeprav je mogoče, da zlorabe plačilnih kartic oseb, ki trdijo, da se je to zgodilo po nakupu na Temuju, niso povezane z uporabo platforme, za vse prihodnje stranke velja, da se je bolje ravnati po načelu previdnosti. Še posebej zato, ker tudi Temu na spletni strani neposredno opozarja, da so mogoče zlorabe in da naj stranke podatkov o plačilni metodi nikoli delijo z nikomer, na primer s prodajalci na Temuju, ali pa jih pošiljajo na e-poštne naslove, povezane s Temujem.

Treba je poudariti, da ob naročilu v Temu ni nujno vpisati številke kreditne kartice, saj platforma omogoča plačilo prek (tretjih) posrednikov, kot so PayPal, Apple Pay, Google Pay, kar predstavlja tudi dodatno zaščito. Na PayPal lahko, na primer, naložimo natanko toliko denarja, kolikor smo ga pripravljeni zapraviti na Temuju.

Še nekaj napotkov, kako prepoznamo lažno spletno trgovino:



- Neverjetni popusti na izdelke znanih (in dragih) blagovnih znamk. Opozorilni znak, ki najpogosteje izda lažne trgovine, so nerealno nizke cene sicer dragih oblačil ali obutve, popusti pa pogosto dosegajo 80 in več odstotkov. Ko vam nekdo želi bundo prestižnega proizvajalca prodati za 50 evrov, cena v uradni trgovini pa je tisoč evrov, morajo zazvoniti vsi alarmi.



Foto: Matic Tomšič

- Neomejene zaloge. V lažnih spletnih trgovinah lahko naročimo na milijone kosov določenih izdelkov in jih toliko tudi plačamo. Dobili jih seveda ne bomo.



- Datum registracije domene. Lažne spletne trgovine so kratkotrajne operacije, namenjene hitremu (pogosto sezonskemu) zaslužku prevarantov. Življenjska doba večine je največ nekaj mesecev. Potencialnim kupcem – oziroma žrtvam – sicer pogosto lažejo, da so trgovina s tradicijo, a preveriti je treba zgolj, kdaj je bila registrirana domena spletne strani. To lahko storite s pomočjo orodja WhoIS.



- Ni podatka o podjetju, ustanoviteljih, osebju. Lažne trgovine na dnu svojih spletnih strani skoraj brez izjeme ponujajo informacije o trgovini, a te vsebujejo le puhlice o tem, kakšni filozofiji sledijo, ni pa konkretnih podatkov o tem, kdo trgovino vodi. Tega podatka prav tako nikoli ne najdemo med pogoji uporabe ali v zapisih o politiki zasebnosti (razen če so dobesedno prekopirani oziroma ukradeni resnični spletni trgovini). To je logično, saj takšne osebe (ali podjetja) ne obstajajo. Resničen, toda anonimen je le goljuf v ozadju.



- "Plačilo" je mogoče samo s kreditno kartico, preko storitve PayPal ali preko katerega od posrednikov denarnih nakazil, kot je Western Union. Če v eni od lažnih trgovin, ki izpolnjuje tukaj naštete kriterije, kdaj zares oddate naročilo in ga plačate, takoj stopite v stik z izdajateljem kreditne kartice oziroma ponudnikom plačilne storitve. Če imate možnost (na primer po e-banki), pa bo tudi najbolje, da kartico takoj prekličete, saj ste z nakupom in izpolnitvijo plačilnega obrazca goljufom povedali, kako lahko uporabljajo vašo kartico.



- Povezava ni zaščitena s protokolom HTTPS. To pomeni, da v takšno spletno stran ni varno vnašati kakršnihkoli osebnih podatkov.



- Stik s prodajalcem. Pri lažnih spletnih trgovinah je stik s prodajalcem mogoč bodisi preko spletnega obrazca, kar je jasen pokazatelj, da goljufi (oziroma njihova "trgovina") sploh nimajo lastnega e-poštnega predalnika, bodisi preko e-poštnega naslova, ki je v krogih poznavalcev spletnih prevar dobro znan.



- Jezik in pravopis. Čeprav se trgovina predstavlja kot slovenska, je zelo verjetno, da so v ozadju goljufi iz tujine. Besedilo je lahko v delih nelogično oziroma nerodno napisano, saj je bilo z orodji, kot je prevajalnik Google Translate, prevedeno neposredno iz drugega jezika.