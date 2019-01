Najprej sta osvojila ljudska srca, zdaj pa ju ves svet gleda postrani

Ta teden je bilo napisano novo poglavje znane zgodbe, ob kateri se je milijonom topilo srce: brezdomec je neznanki s svojim zadnjim bankovcem plačal gorivo, ženska in njen partner pa sta se mu nato zahvalila s kampanjo množičnega financiranja ter zanj zbrala skoraj pol milijona dolarjev. Izkazalo se je, da je šlo za veliko laž, vsi, ki so prispevali, pa so trojici v resnici plačali avtomobile in počitnice.

Policija v ameriškem mestu Filadelfija je v sredo aretirala brezdomca Johnnyja Bobbita mlajšega. V priporu se je znašel zato, ker ni prišel na sodišče, kjer bi moral dokazati, da lahko sojenje, ki ga čaka kmalu, pričaka na prostosti in v dobrem psihofizičnem stanju, torej brez vmesne zlorabe prepovedanih drog in alkohola.

Sojenja se bo Bobbit mlajši v ameriški zvezni državi New Jersey udeležil skupaj z nekdanjima partnerjema v zločinu Kate McClure in Markom D'Amicom. Skupaj so namreč izvedli prevaro, ki je odmevala tako rekoč po vsem svetu, zanjo pa morda ne bi izvedel nihče, če se trojica ne bi sprla zaradi denarja.

Izredna dobrota, ki je lahko vsem za zgled

Tako in še z večjimi presežniki so na spletu novembra 2017 številni opisovali zgodbo, ki jo je razkrila Kate McClure.

Med vožnjo po enem bolj zanikrnih delov Filadelfije ji je zmanjkalo goriva in ustavila je za cesto, kjer ji je na pomoč priskočil brezdomec Johhny Bobbit mlajši. Dejal ji je, naj se zaklene v avto, in ji z bližnje bencinske črpalke nato prinesel polno posodo goriva, za katero je zapravil svojih zadnjih dvajset dolarjev.

Za njegovo prijaznost sta se mu McClurova in njen partner Mark D'Amico nato zahvalila ne le tako, da sta ga občasno obiskala in mu prinesla denar in hrano, temveč tudi z organizacijo dobrodelne kampanje na spletni strani za množično financiranje GoFundMe.

Cilj kampanje je bil zbrati deset tisoč ameriških dolarjev (okoli 8.600 evrov). To bi bil začetni kapital za novo poglavje v življenju Bobbita mlajšega: toliko denarja bi mu omogočilo, da bi si našel stanovanje, uredil dokumente in začel iskati zaposlitev.

Kampanja na spletni strani GoFundMe je zaradi ganljive izpovedi postala viralna in ljudje so za brezdomca prispevali ne le deset tisoč, temveč kar 400 tisoč ameriških dolarjev oziroma skoraj 350 tisoč evrov.

Denar, ki so ga ljudje prispevali v dobri veri, da človeku pomagajo iz stiske, zapravili za prestiž

Nato pa se je zapletlo. Bobbit mlajši je najel odvetnika, ker naj bi mu par dal manj kot petino zbranega denarja (75 tisoč dolarjev), ki jih je porabil za nakup terenskega vozila, bivalne prikolice in razsipnih daril za svoje prijatelje. Preostanek naj bi zapravila za prestižen avtomobil znamke BMW, razkošne počitnice in kockanje, je trdil.

To je bilo res, saj je sodna preiskava razkrila, da McClurova in D'Amico preostanka denarja nimata več.

A izkazalo se je, da tudi Bobbit mlajši ni bil žrtev prevare. Novembra lani so kriminalisti namreč ugotovili, da so brezdomec in McClurova ter D'Amico goljufijo načrtovali skupaj.

"Manj kot uro po tem, ko so na spletno stran GoFundMe objavili kampanjo za zbiranje denarja, je Kate McClure prijateljici v sporočilu napisala, da so si vse skupaj izmislili in da ji na cesti ni zmanjkalo goriva ter da ji Bobbit mlajši ni priskočil na pomoč s svojimi zadnjimi 20 dolarji," piše v dokumentu tožilca Scotta Coffine:

All a lie according to Prosecutor Scott Coffina. John Bobbitt, Kate McClure and Mark D’Amico charged with theft and conspiracy pic.twitter.com/qiUCGVUbvS — Chad Pradelli (@chadpradelli) November 15, 2018

GoFundMe je dan pred božičem 2018 vsem, ki so podprli kampanjo za Johnnyja Bobbita mlajšega, vrnil denar. Trojico medtem kmalu čaka sojenje. Obtoženi so velike prevare, kraje denarja in zarote. Grozi jim od pet do deset let zapora.

Na sojenje McClurova in D'Amico čakata na prostosti, to možnost pa je imel tudi Bobbit mlajši, če bi sodišču lahko dokazal, da je prenehal zlorabljati droge in alkohol. Ker se to ni zgodilo, je trenutno v priporu.

