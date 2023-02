Z naložbo v OneCoin se je po neuradnih podatkih, uradne je nemogoče pridobiti, saj bolgarsko vodstvo OneCoina v preteklih letih nikoli ni odgovorilo na naša vprašanja, opeklo od 10 tisoč do kar 15 tisoč Slovencev. Na predstavitvenih dogodkih je bil velik poudarek na gradnji kulta osebnosti Ruje Ignatove, ustanoviteljice OneCoina, ki so jo slavili kot "kriptokraljico". | Foto: Facebook/OneCoin

Bolgarko Rujo Ignatovo, ki je prek piramidne sheme OneCoin ljudem po vsem svetu pobrala okrog štiri milijarde evrov in je trenutno uvrščena na seznam desetih najbolj iskanih oseb na svetu ameriškega preiskovalnega urada FBI, so morda že leta 2018 umorili v Grčiji, njeno truplo pa odvrgli v Jonsko morje, razkrivajo dokumenti, do katerih se je dokopal bolgarski preiskovalni portal Bird. Njen umor naj bi naročil bolgarski gangster Hristoforos Amanatidis, znan tudi kot Taki, ki je bil posredno, prek takratnega dekleta, vpleten v piramidno shemo OneCoin.

Združene države Amerike so marca 2019 izdale obtožnico proti Ruji Ignatovi, prvemu obrazu piramidne sheme OneCoin, ki je opeharila od 1,5 milijona do dveh milijonov ljudi po vsem svetu, med njimi je bilo tudi od deset do petnajst tisoč Slovencev. V naslednjih treh letih je na dan prišlo toliko podrobnosti o razsežnosti prevare, da je ameriški preiskovalni urad FBI Ignatovo julija 2022 uvrstil na seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov na svetu – ob morilce in vodje narkokartelov. Je edina ženska na seznamu.

Kje je Ignatova, je uganka, ki tako preiskovalce kot oškodovane žrtve piramidne sheme bega že šesto leto. Nazadnje so jo opazili jeseni 2017 na letališču v Atenah, nato se je za njo izgubila vsaka sled. Organom pregona je od takrat sicer uspelo poloviti nekaj njenih najbolj zvestih sodelavcev, ki so trenutno ali v priporu ali pa že prestajajo zaporno kazen.

Pred dnevi so v New Yorku na pet let zapora obsodili Gilberta Armento, ki je za Ignatovo pral denar, ukraden vlagateljem v neobstoječo kriptovaluto onecoin. Karl Sebastian Greenwood, ki je veljal za soustanovitelja OneCoina in ki je nekoč meglo prodajal tudi v Sloveniji, v ZDA medtem čaka na obsodbo, grozi mu do kar 60 let zapora.

Je na seznamu kriminalcev, ki jih išče FBI, mrtva ženska?

Dimitar Stojanov in Atanas Čobanov, novinarja bolgarskega preiskovalnega portala Bird, sta prejšnji teden objavila analizo domnevnih policijskih dokumentov, natančneje prepisov zvočnih posnetkov pogovorov, ki so jih našli v stanovanju nekdanjega prvega moža kriminalistične policije v eni od policijskih uprav na območju Sofije Ljubomirja Ivanova. 49-letnega Ivanova so 25. marca lani umorili pred njegovim stanovanjskim blokom v Sofiji. Po poročanju bolgarskih medijev so ga ustrelili v nogo, prsni koš in glavo. Umrl je v reševalnem vozilu.

Ruja Ignatova je prek promotorjev, tudi slovenskih, OneCoin morebitnim vlagateljem predstavljala kot kriptovaluto, ki bo pometla z bolj znanim bitcoinom. Rujo Ignatovo pogrešajo že šesto leto. Zadnjič so jo v javnosti opazili oktobra 2017, po poletu v Atenah pa se je za njo izgubila vsaka sled. Krožijo teorije, da bi se lahko skrivala v Dubaju, Frankfurtu ali Rusiji. Foto: Facebook / Cryptoqueen

Po umoru Ivanova so se pojavila ugibanja, da je nekdo naročil njegovo smrt. Po tem, ko je leta 2014 zapustil policijo, je neuradno namreč delal za Hristoforosa Amanatidisa - Takija, eno najvidnejših oseb bolgarskega organiziranega kriminala.

Med izstopajočimi dokumenti, ki so nastali po najdbi zvočnih posnetkov v stanovanju Ivanova – snemal naj bi vse svoje pogovore –, je bil tudi list papirja s prepisom enega od snemanih pogovorov, na katerem je informacija o usodi Ruje Ignatove, za Bird pišeta Stojanov in Čobanov.

Med pogovorom, ki je potekal 6. januarja 2020, je Amanatidisov svak, ki je bil pod vplivom alkohola, razkril, da je Ruja Ignatova mrtva že od novembra 2018. Ubili naj bi jo na jahti v Grčiji, njeno truplo pa razkosali in odvrgli v Jonsko morje. Umor Ignatove naj bi naročil Amanatidis, ker je želel prikriti svojo posredno vpletenost v piramidno shemo OneCoin, je razvidno iz dokumentov, ki jih je objavil portal Bird, izvedel pa ga je njegov najeti morilec Hristo Hristov, znan tudi kot Čoravi, ki so ga na Nizozemskem

Bulgarische Journalisten berichten, dass die „Cryptoqueen“ Ruja Ignatova im Auftrag eines Drogenbosses getötet worden sein könnte – schon 2018 in Griechenland.



Der Hinweis darauf stammt aus einem Polizeidokument, das ein mitgehörtes Gespräch wiedergibt: https://t.co/yiSw9ItMkN pic.twitter.com/RTcvCH9Q9T — Daniel Laufer (@DanielLaufer) February 19, 2023

Znano je, to so leta 2019 omenili tudi pri OCCRP (Projekt za poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji ), da je z Ignatovo sodelovala partnerica Hristoforosa Amanatidisa. Bila je njena posrednica pri nepremičninskih poslih – Ignatova je prek svojih dubajskih podjetij namreč kupovala luksuzne nepremičnine v Združenih arabskih emiratih in zanje plačevanja z denarjem opeharjenih vlagateljev v OneCoin.

Organi pregona so se ravno v obdobju, ko naj bi bila umorjena Ruja Ignatova, začeli resneje ukvarjati z OneCoinom. Foto: YouTube/Posnetek zaslona

Preiskave vsaj za zdaj še ne bo

Ne bolgarsko ministrstvo za notranje zadeve in ne bolgarsko državno tožilstvo njihovega razkritja vsaj za zdaj ne jemljeta resno in (še) ne bosta sprožila preiskave morebitnega umora, so zapisali pri Bird. Najdeni dokumenti namreč naj ne bi bili zadostno dokazno gradivo.

Nekateri so na družbenih omrežjih tudi opozorili, da preiskovalni urad FBI na sezname iskanih osumljencev kaznivih dejanj ne uvršča mrtvih oseb. To je res, a gre za relativno novo informacijo, ki je zaokrožila šele v zadnjih dneh, FBI pa je Rujo Ignatovo na seznam desetih najbolj iskanih kriminalcev uvrstil že julija lani.

Nekdanji promotorji OneCoina mrzlično skrivajo dejstvo, da so bili povezani s prevaro





Nepridobitni preiskovalni projekt Forbidden Stories (Prepovedane zgodbe) je pred dnevi razkril, da je na tisoče goljufov, mafijcev in onečaščenih podjetnikov z vsega sveta plačevalo storitev španskega podjetja Eliminalia, ki se ukvarja s "skrbjo za ugled posameznika". Eliminalia s spleta odstranjuje povezave, ki bi lahko vodile do novic o posameznikovi temačni preteklosti, pri tem pa, sodeč po razkritjih preiskovalnih novinarjev, uporablja vprašljive, morda celo nezakonite prakse.



Med na novo razkritimi strankami Eliminalie so tudi bratje Aron, Stephan in Christian Steinkeller, ki so podjetju skupaj plačali 38 tisoč evrov, da s spleta odstrani čim več povezav s članki, ki jih povezujejo s piramidno shemo OneCoin. Že lani se je sicer razvedelo, da je Eliminalii za "popravljanje ugleda" plačal Jose Gordo, ki je bil po odhodu Ignatove nekaj časa celo prvi mož OneCoina.