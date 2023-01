Iz Hale Tivoli v zapor v ZDA: "veliki vodja" je imel vse za idiote

Sebastian Greenwood je na vrhuncu svojega delovanja v piramidni shemi OneCoin od konca leta 2014 do konca leta 2016 od vplačil naplahtanih žrtev mesečno zaslužil tudi do dvajset milijonov evrov.

V ljubljanski Hali Tivoli je marca 2011 samooklicani mojster posla iz Švedske več tisoč slovenskih slušateljev prepričeval, da lahko, če mu bodo verjeli na besedo, nesramno obogatijo. Nekaj let pozneje je prek svojih slovenskih satelitov širil malo drugače zapakirane podobne obljube, ki jim je po neuradnih podatkih nasedlo celo do 15 tisoč Slovencev. Zdaj je priznal: vse je bila prevara. Grozi mu do 60 let zapora.

Ameriško pravosodje je konec leta 2022 objavilo obvestilo za javnost, da je Karl Sebastian Greenwood, državljan Švedske in Združenega kraljestva, na sodišču v New Yorku priznal krivdo za finančno prevaro, pranje denarja in namero za pranje denarja. Očitana mu kazniva dejanja so povezana z njegovo soudeležbo v piramidni shemi OneCoin, ki jo je leta 2014 pod pretvezo izdaje nove kriptovalute ustanovil skupaj z Bolgarko z nemškim potnim listom Rujo Ignatovo.

Sebastian Greenwood je veljal za drugega človeka piramidne sheme OneCoin in tako imenovanega velikega vodjo, saj je bil včasih sam na vrhu OneCoinove hierarhije. Na tem vabilu na OneCoinov dogodek na Tajskem je v družbi Ruje Ignatove in pa Finca Juhe Parhiale, nekdaj največjega zaslužkarja v tej piramidni shemi. Parhiala je umrl leta 2021. Foto: Facebook

Iz komunikacije med Greenwoodom in Ignatovo, ki je bila predstavljena na sodišču, je razvidno, da sta se oba zavedala, da gre pri OneCoinu za zelo očitno prevaro, že leta 2014 pa sta razvijala tako imenovano "izhodno strategijo", torej način za taktični umik, še preden bi katera od opeharjenih oseb posumila, da je nekaj narobe. Greenwood je vlagatelje v OneCoin leta 2016 tudi označil za idiote.

OneCoin, ki je iz žepov okrog dveh milijonov žrtev po bolj zadržanih ocenah izvabil najmanj štiri milijarde evrov in velja za največjo piramidno shemo zadnjega desetletja, je Greenwood tako kot Ruja Ignatova zapustil leta 2017. Medtem ko je lokacija ženske, ki jo ameriški preiskovalni urad FBI uvršča med deset najbolj iskanih oseb na svetu, še vedno neznana, so Greenwooda konec leta 2018 prijeli na Tajskem in ga izročili ZDA.

Če bo Greenwood ob koncu sojenja 5. aprila letos spoznan za krivega, mu grozi do največ 60 let zapora, po dvajset za vsako od očitanih mu kaznivih dejanj.

V piramidni shemi OneCoin je po navedbah ene od slovenskih promotork iz leta 2018 sodelovalo tudi do 15 tisoč Slovencev. Gre sicer za neuradno številko, ki je ni mogoče neodvisno preveriti, saj je delovanje OneCoina tako v Sloveniji kot drugod po svetu zaznamovalo izrazito pomanjkanje transparentnosti. OneCoin je slovenske vlagatelje sicer zelo agresivno novačil v letih 2016 in 2017.

Greenwoodu je denar Slovencev zadišal že leta 2011, ponj je prišel osebno

Sebastian Greenwood se kot veliki vodja v piramidi OneCoina nikoli ni udeležil predstavitev v Sloveniji, za opeharjenje slovenskih državljanov je prek svojih vazalov pooblastil lokalne promotorje, se je pa v Sloveniji, natančneje v Ljubljani v Hali Tivoli, osebno oglasil leta 2011, takrat še kot eden od vrhovnih predstavnikov podjetja Unaico.

Šlo je za domnevno skandinavsko družbo s poštnimi nabiralniki v davčnih oazah, ki je takrat že nekaj let promovirala lastno denarno mrežo in fiktivne delnice, v Slovenijo pa je prišla predstavljat najnovejšo kokoš, ki nese zlata jajca: družbeno omrežje SiteTalk, ki bo pometlo s Facebookom, so napovedovali in SiteTalk oglaševali kot poslovno priložnost tisočletja.

Koliko Slovencev je SiteTalk oziroma Unaico v približno treh letih novačenja v Sloveniji dejansko omrežil in jim pobral od 149 do 2.000 evrov, kolikor so znašale pristojbine za "začetek bogatenja", ni bilo razkrito nikoli, so se pa neuradne ocene takrat gibale od nekaj tisoč do celo petmestne številke.

SiteTalk je bil pravzaprav prototip kasnejše zelo priljubljene strategije piramidnih prevarantov, ki obljubljajo izgradnjo platforme, ki bo na enem mestu združevala tako družbeno omrežje kot spletno trgovino, potovalno agencijo in številne druge storitve ter premagala uveljavljene velikane, kot sta Facebook ali Amazon. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

SiteTalk je bil z vidika uporabniške izkušnje seveda popolna polomija, a to ni bilo nenavadno, saj je šlo zgolj za dimno zaveso za odvračanje organov pregona. Organizatorje piramidnih shem, povezanih z Unaicom, so do zdaj pod drobnogled resneje vzele samo oblasti v Pakistanu.

Vsi računi vlagateljev v SiteTalk oziroma Unaico so bili kasneje absorbirani v mrežo OneCoina, saj je ta kupil pogorišče, ki je ostalo za Unaicom.