Podjetnik s 630 tisoč evri plače prikril vpletenost v goljufanje Slovencev

Razmeroma neznano špansko podjetje Eliminalia postaja favorit premožnejših posameznikov, ki bi s spleta radi odstranili informacije o svoji preteklosti ali pa jih vsaj zakrili. Njihove stranke so med drugim nekdanji zunanji minister, ki se je otepal obtožb o korupciji, poslovni imperij ene najbogatejših žensk na svetu ter poslovnež in motivacijski govorec, ki bi moral biti znan tudi nekaj tisoč Slovencem, saj je imel eno ključnih vlog v zloglasni piramidni shemi, v kateri so izgubili svoj denar.

Če nas danes zanima, kdo je Jose Gordo, nam bo Google prednostno ponudil naslednje rezultate: njegov profil na Instagramu, spletno stran njegovega podjetja GEO Group, plačano objavo njegove življenjske zgodbe na spletni strani tiskovne agencije AP in tako naprej.

Tudi na drugi, tretji, četrti strani Googlovih rezultatov iskanja bomo tako zaman iskali podatek, da je bil Jose Gordo med letoma 2015 in 2019 močno vpleten v verjetno največjo piramidno shemo zadnjega desetletja OneCoin. Šlo je za krajo denarja pod pretvezo izdaje kriptovalute, ki ji je nasedlo tudi več tisoč Slovencev (po neuradnih podatkih skoraj 15 tisoč). OneCoin je žrtvam po vsem svetu pobral blizu tri milijarde evrov, odgovorni pa so izginili, si oprali roke oziroma v zaporu čakajo na obsodbo.

Onecoin so potencialnim vlagateljem po vsem svetu predstavljali kot kriptovaluto, ki bo pometla z bolj znanim bitcoinom. Ruja Ignatova, prvi obraz OneCoina, je pogrešana že peto leto. Zadnjič so jo v javnosti opazili oktobra 2017, po poletu v Atene pa se je za njo izgubila vsaka sled.

Gordo je bil prvi mož OneCoina v državah Latinske Amerike, kot eden osrednjih govorcev pa se je udeleževal tudi dogodkov OneCoina v Evropi. Od rekrutiranja novih članov je mesečno zaslužil tudi do 627 tisoč evrov. Gordoja so pogosto citirali in njegove objave delili že zdavnaj ponikli glavni slovenski promotorji OneCoina.

Povezanost Joseja Gordoja in piramidne sheme na Googlu zdaj razkrijejo šele bolj specifična iskanja ("jose gordo onecoin", na primer, toda če oseba, ki ga želi preveriti, še ni slišala za OneCoin, najverjetneje ne bo iskala s to kombinacijo ključnih besed).

Gordo, ki je zaradi vpletenosti v OneCoin trenutno tudi na begu pred argentinskimi oblastmi, živel naj bi v Španiji, se je namreč potrudil, da so spletne strani, ki razkrivajo ovinek njegove poslovne kariere med letoma 2015 in 2019, tako rekoč izginile z Googla. Za to je najel podjetje, specializirano za skrivanje preteklosti.

"Izbrišemo vašo preteklost in vam pomagamo zgraditi prihodnost." Ampak le za bogate.

V narekovanih je slogan pred enajstimi leti ustanovljenega španskega podjetja Eliminalia, ki ima sedež v Barceloni, operativni center pa v ukrajinski prestolnici Kijev.

Glavna storitev razmeroma neznane Eliminalie je tako imenovani "menedžment ugleda", kar z drugimi besedami pomeni, da s spleta umikajo povezave do spletnih strani, ki motijo njihove stranke. Storitev ni poceni - za vsako umaknjeno povezavo zaračunajo tudi več kot 2.000 evrov, je razkrila nedavna analiza portala Rest of World, kjer so pridobili interne dokumente podjetja Eliminalia. Od strank na pomembnih položajih ali podjetij zahtevajo tudi do desetkrat višje zneske, pa je pred časom razkril ustanovitelj Eliminalie.

Premoženje Isabel dos Santos je pred nekaj leti znašalo skoraj dve milijardi evrov. Revija Forbes, ki sledi najbogatejšim Zemljanom, jo je s svojih seznamov vrgla januarja lani, ko so oblasti v Angoli, na Portugalskem in Nizozemskem zamrznile njeno premoženje. Pred angolskimi oblastmi, ki jo krivijo zaradi domnevnega prispevanja k recesiji v državi, je pobegnila v Združene arabske emirate. Foto: Guliver Image

Med strankami podjetja Eliminalia naj bi bila ob Joseju Gordoju tudi Isabel dos Santos, nekoč najbogatejša Afričanka in ena najbogatejših žensk na svetu, ki jo bremenijo obtožbe o korupciji in neposredni krivdi za recesijo v Angoli, in Miguel Vargas, nekdanji zunanji minister Dominikanske republike, ki naj bi leta 2011 od banke prejel 15 milijonov dolarjev posojila, veliko več, kot bi si lahko privoščil odplačevati, da bi vplival na izid predsedniških volitev leta 2012.

Metode, s katerimi Eliminalia doseže odstranitev povezav oziroma spletnih strani, ki niso všeč njihovim strankam, so občasno sicer sporne, je že lani opozorila neprofitna organizacija Qurium, ki se ukvarja z gostovanjem vsebin spletnih strani, ki se znajdejo pod napadi oblasti ali internetnih "terminatorjev", kot je Eliminalia.

Špansko podjetje naj bi tako uporabljalo taktike, kot so:

- kopiranje izvirnega kritičnega članka, ki je trn v peti njihovi stranki, na druge spletne strani, a s starejšim datumom, in nato pošiljanje zahteve za umik članka, ker naj bi bil plagiat,

- izdajanje za evropske uradnike in pozivanje avtorjev, naj umaknejo spletne strani, ker kršijo GDPR,

- zloraba tako imenovane pravice do pozabe, s katero lahko uporabniki z zahtevami, naslovljenimi na Google in druge spletne iskalnike, dosežejo, da v rezultatih iskanja prenehajo prikazovati spletne strani, ki vsebujejo njihovo ime.

