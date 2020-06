Najbolj bizarna podelitev diplom na svetu? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je poskrbel, da se ponekod tudi podelitev diplom ne izvaja več na običajen način. V Tokiu so jih podelili kar robotom.

Zaradi ukrepov pri zajezitvi širjenja koronavirusa so se na podelitev diplom v japonski prestolnici Tokio odpravili kar roboti. To pa ne pomeni, da študentje niso bili prisotni na podelitvi, saj so na slovesnosti sodelovali virtualno.

Prek tabličnega računalnika, ki je bil postavljen namesto glave robotov, so bili namreč na daljavo prisotni na dogodku. Študentje so na daljavo tudi premikali robote, ki so sprejeli diplomo v njihovem imenu.