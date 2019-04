Najbogatejši Zemljan ima globalni sistem za prisluškovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in najbogatejši človek na svetu, je v preteklosti v intervjujih večkrat dejal, da je "stranke treba poslušati" in da "podjetja, ki ne poslušajo svojih strank, ne pridejo nikamor". Danes se marsikdo šali, da je to morda mislil kar dobesedno.

Več tisoč zaposlenih pri spletnem trgovcu Amazon, ki ga je ustanovil najbogatejši človek na svetu Jeff Bezos, vsak dan posluša in zapisuje besede več deset milijonov ljudi z vsega sveta. Gre za uporabnike naprav, na katerih je na voljo Alexa, Amazonova virtualna pomočnica, ki jo je mogoče upravljati z glasovnimi ukazi. Razsežnost poslušanja uporabnikov je bila do zdaj neke vrste siva cona: Amazon je nikoli ni zares skrival, hkrati pa tudi ni razkril, kako natanko ta proces poteka ter kdo in predvsem koliko ljudi se s tem res ukvarja.

Amazon je s spletom povezano virtualno pomočnico Alexa, ki se zna odzvati na uporabnikove besede in mu med drugim povedati, kakšno je vreme in kdo je zmagal na včerajšnji tekmi ter zanj rezervirati karte za koncert in ugasniti luči v spalnici, predstavil novembra 2014 skupaj s pametnim zvočnikom Echo.

Od takrat je Amazonove naprave z Alexo - med njimi so ob več različicah zvočnika Echo tudi televizijske škatlice ter tablice in pametni telefoni - našlo že več kot sto milijonov kupcev v 41 državah, kjer je virtualna pomočnica trenutno podprta.

Poslanstvo Alexe je, da uporabnika posluša, toda kdo vse ga v resnici sliši?

Amazon na spletnem portalu s pogostimi vprašanji in odgovori o Alexi med vrsticami razkriva, da zvočne posnetke besed, ki jih uporabniki namenjajo virtualni pomočnici, uporablja za urjenje Alexe, da bi njegove ukaze v prihodnje razumela še bolje.

A zvočne posnetke uporabnikov v resnici posluša, ustrezno označi in v računalniški program, s katerim se v boljšem razumevanju uporabnikov uri Alexa, pošilja več tisoč ljudi, ki jih je Amazon zaposlil samo zaradi tega, je v najnovejši reportaži razkril ameriški poslovni medij Bloomberg.

Tak postopek je potreben zato, ker je Alexa, kar zadeva samostojno učenje, za zdaj še precej omejena. Velike težave ji namreč delajo nerazumljiv govor, govorne napake, sleng, različni naglasi.

Osebe, ki so zadolžene za poslušanje in analizo zvočnih posnetkov uporabnikov, jih vsak dan obdelajo vsaj tisoč. Zvečine sicer poslušajo ukaze Alexi, katero skladbo naj predvaja, se pa med njimi najdejo tudi zanimive cvetke, ki si jih ti Amazonovi zaposleni med sabo za zabavo občasno podajajo v pogovornih skupinah, ki so sicer namenjene razvozlavanju posebej nerazumljivih posnetkov, je opozoril Bloomberg.

Amazon: nihče od zaposlenih ne more vedeti, kdo se pogovarja z Alexo



Amazon se je na poročilo Bloomberga že odzval s pojasnilom, da število zvočnih posnetkov, ki jih predelajo ušesa zaposlenih v podjetju, pravzaprav predstavlja izredno majhen delež vseh, saj naj bi bil večji del postopka avtomatiziran.



Pri Amazonu so zatrdili tudi, da osebe, ki delajo na tem področju, nimajo dostopa do osebnih podatkov uporabnikov, zato ne morejo pridobiti identitete nekoga, ki Alexo maltretira z neumnostmi.

