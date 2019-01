Trump o ločitvi najbogatejšega Zemljana: To bo čudovito #video

Ameriški predsednik Donald Trump prav nič ne skriva, da je z Jeffom Bezosom, ustanoviteljem Amazona in (za zdaj) najbogatejšim človekom na svetu, na bojni nogi. Že odkar je postal predsednik, se na Twitterju redno spravlja nanj in na Amazon, s tviti o pokvarjenih in lažnivih medijih pa tudi na časopis Washington Post, ki je prav tako v lasti Bezosa.

Nič čudnega torej, da se je med njegovim četrtkovim pogovorom z novinarji pojavilo tudi vprašanje, kako komentira vest, da se Jeff Bezos po 25 letih zakona ločuje.

"Želim mu vso srečo," je dejal Trump, nato pa privoščljivo pristavil: "To bo čudovito."

Poglejte posnetek:

Zakaj Trump sovraži Bezosa?

Boj med Trumpom in Bezosom, "najmočnejšim in najbogatejšim človekom na svetu", medije fascinira, že odkar se je začel, torej od izvolitve Trumpa na čelo ZDA. Večina se strinja, da sta Bezos in Trump povsem različni osebi. "Eden je kljubovalno plešast, drugi se češe čez plešo, eden slovi po hripavem smehu, pri drugem se zdi, da je alergičen na kakršenkoli smeh," so ju opisali pri Guardianu.

Foto: Reuters

Predvsem pa naj bi bila težava v denarju. "Bezos je res tako bogat, kot trdi, Trump pa ni bil nikoli," je spor opisal politični komentator in pisec Michael D'Antonio. "Bezos je na lestvici najbogatejših več sto mest nad Trumpom in je v nasprotju z njim obogatel sam, brez kakršnekoli dediščine. Kot podjetnika ga spoštujejo, kot Trumpa nikoli niso. Je preudaren, kar Trump ni. Bezos je vse, kar Trump sovraži."

