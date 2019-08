Svet se smeji nenavadni vojski najbogatejšega Zemljana

Pri spletnem veletrgovcu Amazon, ki ga je ustanovil najbogatejši človek na svetu Jeff Bezos , si močno želijo, da bi svet čim prej pozabil na pritožbe o nehumanih delovnih pogojih, o katerih že nekaj časa tarnajo njihovi skladiščniki . Amazon je zato na družbeno omrežje Twitter lani poslal vojsko tako imenovanih ambasadorjev, ki javnost mirijo, da je pri Amazonu vse v najlepšem redu. Ker pa so pogosto neprepričljivi in se občasno tudi vedejo nenavadno, so postali tarče kritik in parodij.

Amazon se že več let bori proti obtožbam, da so delovne razmere v njegovih največjih logističnih centrih ("Fullfilment Center" ali FC) pogosto nevredne človeka.

Lani je sodu dno izbila preiskava britanskega novinarja, ki se je pod krinko zaposlil v enem od Amazonovih skladišč in ugotovil, da delavci pogosto ne smejo na stranišče, da so norme, ki jih morajo dosegati, pogosto nemogoče in otežujejo napredovanje, da so odmori od dela preskopo odmerjeni in da nadrejeni mnogo zaposlenih držijo v šahu z grožnjami o odpovedi delovnega razmerja.

V nekaterih Amazonovih skladiščih naj bi vse zaposlene celo obravnavali kot morebitne tatove in rutinsko pregledovali njihova oblačila, nahrbtnike in avtomobile. Foto: Reuters

Zaradi skrbi glede tega, koliko kritik ugled podjetja še lahko prenese, je Amazon lani poleti v akcijo na družbeno omrežje Twitter poslal tako imenovane FC-ambasadorje.

Gre za zaposlene v Amazonovih velikih logističnih centrih (Fullfilment Center), ki na Twitterju opisujejo svoje pozitivne izkušnje z delom v podjetju.

Super- stah!! We have fun at work, well, i know I do!!! pic.twitter.com/GTkDUj8snX — Jen - Amazon FC Ambassador 📦 (@AmazonFCJen) June 26, 2019

One of our awesome pick managers at work! Jumping on to make sure we get those orders out!!#WeAllDoOurPart #PickFamily #CustomerObsession pic.twitter.com/LxRCq53qyD — Nicholas - Amazon FC Ambassador 📦 (@AmazonFCNicolas) June 2, 2019

To nalogo ambasadorji uradno opravljajo prostovoljno, kar pomeni, da za hvaljenje podjetja ne prejemajo dodatnega plačila, a to ne drži povsem.

Že lani je v javnost namreč ušla informacija, da so v zameno za prijazne objave na Twitterju nagrajeni s prostim dnevom ali pa vrednostnim bonom za nakupovanje na Amazonu.

To, kar počnejo FC-ambasadorji, se marsikomu zdi strašljivo

Objave FC-ambasadorjev na družbenem omrežju Twitter v zadnjem letu niso naletele na sprejem, na kakršnega je najverjetneje upal Amazon. Odzivi na njihove zapise se z nekaj izjemami v grobem namreč delijo na dve vrsti: zgražanje in posmehovanje.

V četrtek se je po Twitterju kot blisk razširila tale sicer že lanska objava, v kateri je domnevno 19-letni Amazonov FC-ambasador Rafael zapisal, da komaj čaka, da bo svoje delovno mesto lahko pokazal svojim vnukom. Amazonovi ambasadorji si med sabo namreč množično podajajo uporabniške račune, zaradi česar občasno pride do takšnih zmešnjav. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Uporabniki družbenega omrežja Twitter objave namreč pogosto opisujejo kot antiutopijo oziroma distopijo, kar pomeni, da jih početje Amazona navdaja z grozo in zaskrbljenostjo za prihodnost, ter se sprašujejo, ali FC-ambasadorjem med pisanjem pohval v čelo morda kdo ne pritiska pištole:

This Amazon FC Ambassador shit is hilarious. All their tweets sound like someone being forced to read a note at gunpoint. — Zito (@_Zeets) August 15, 2019

"Danes so mi v službi dovolili, da sem šel kakat"

Na Twitterju so se začeli pojavljati tudi številni duhoviteži, ki se izdajajo za Amazonove FC-ambasadorje in objavljajo norčave zapise.

"Danes so mi dovolili, da sem šel kakat. Za to sem sicer porabil celoten odmor za kosilo, ker sem moral čakati v dolgi vrsti, zaradi česar se mi ni uspelo obrisati. Verjamem, da to ne bo imelo vpliva na kakovost izdelkov, ki jih naročajo Amazonove stranke." Ali pa: "Danes so nas s solzivcem poškropili samo enkrat. Odličen dan pri Amazonu!" je zapisal eden od njih.

I’m sorry that the FakeNews media has give. The bad reputations to Amazon. My experience is great. For example the bottles I have to relieve myself in are provided and are often empty to start the day — Seth - Amazon FC Ambassador 📦 (@seth_taylor) August 15, 2019

"Mediji lažejo, da bi očrnili Amazonov ugled. Moje izkušnje so dobre. Delodajalec priskrbi steklenice, v katere lahko med delom opravim malo potrebo, včasih so celo še prazne, na primer," se je pošalil zgornji lažni Amazonov ambasador.

Preberite tudi: