Nad "špricanje" dijakov s pametnimi uniformami

V najmanj desetih šolah v dveh kitajskih provincah so uvedli obvezne "pametne uniforme", ki s sprejemniki GPS med drugim nadzirajo gibanje dijakov in morebitno izostajanje od pouka.

Uniforme, ki so jih uvedli v nekaterih šolah v provinci Guizhou in avtonomni regiji Guangxi Zhuang, zaznavajo lokacijo in gibanje vsakega dijaka, zlasti čas prihoda v šolo in odhoda iz nje. Vse pomembne podatke sproti prejemajo učitelji in starši, če pa dijak zapusti pouk brez dovoljenja, bo njegova uniforma dodatno sprožila glasen preplah.

Prve tovrstne pametne uniforme, ki jih izdeluje tamkajšnje podjetje Guizhou Guanyu Technology, so začeli uvajati že predlanskim, danes pa so obvezne za nekaj več kot 800 dijakov.

Do 500 pranj in do 150 stopinj Celzija

Če ste pomislili, da se sistem lahko preslepi z zamenjavo uniform ali kakšno drugo zvijačo, boste ostali razočarani. Vhodi v šole so namreč opremljeni s tehnologijo za prepoznavanje obrazov, kar onemogoča zlorabe, predvsem zamenjave uniform med dijaki.

Prav tako bodo čipi v pametni uniformi prestali vse naključne in namerne toplotne (do 150 stopinj Celzija) in vodne šoke, ki bi bili lahko posledica pranja v pralnem stroju (do 500 približno pranj) ali izpostavljanje neposredni sončni svetlobi.

Vse za splošno varnost

Zagovorniki pametnih uniform poudarjajo, da s tem zagotavljajo večjo splošno varnost dijakov in jih tako tudi odvračajo od skušnjave pobega od pouka. Ravnatelji sodelujočih šol z zadovoljstvom ugotavljajo, da se je število neopravičenih izostankov močno zmanjšalo, poroča kitajski Global Times, a dijaki najbrž ne delijo njihovega navdušenja.

Pametna uniforma naj bi, tako poročajo mediji, ki se sklicujejo na proizvajalca, preprečevala tudi, da bi dijak zaspal med poukom (zbudil bi ga alarm), starši pa bodo lahko spremljali, kaj vse kupuje njihov potomec ali potomka, in mu oziroma ji prek mobilne aplikacije sproti spreminjali limit porabe.

Pomisleke o kršitvah zasebnosti zavračajo

Uniforme sicer sprožajo pomisleke o varovanju zasebnosti, saj zbirajo podatke o lokaciji tudi zunaj učnih ur. Šole, ki so jih predpisale, vztrajajo, da nikakor ni namen spremljati dijake takrat, ko jim ni treba biti v šoli, a obenem dodajajo, da so jim uniforme zelo v pomoč, ko dijaka ni pri pouku in ko želijo vedeti, kje pravzaprav je.

Tudi proizvajalec se zagovarja, da so pri ustvarjanju uniform spoštovali in varovali vse človekove pravice, saj, kot pravijo, te uniforme ne sledijo vsakemu gibu v vsakem trenutku. Obenem dodajajo, da so te v skladu z državno politiko aktivnega ustvarjanja pametnega vodenja izobraževanja in pametnih kampusov.

Toda v državi, ki ima namen točkovati vsak gib svojih državljanov, varovanje zasebnosti tako ali tako najbrž ni v ospredju prioritet. Maja so kitajski mediji poročali o šoli v mestu Hangzhou nedaleč od Šanghaja, kjer so z namenom spremljanja pozornosti dijakov v razredu postavili obsežno omrežje nadzornih kamer.