Ena od konstant vojne v Ukrajini je letalo, ki tako rekoč od začetka invazije kroži nad Črnim morjem in je pri tem le nekaj deset kilometrov oddaljeno od ruskih vojaških baz na polotoku Krim. Letalo, ki je po podatkih portala Flightradar24 zaradi svoje nenavadne poti in vojne v neposredni bližini zadnjih osem mesecev najbolj spremljano od vseh na svetu, je ameriški izvidniški dron.

Uporabniki spleta, natančneje obiskovalci spletne strani FlightRadar24, ki na zemljevidu sveta sledi potem potniških, tovornih in drugih letal, so v petek nad Črnim morjem znova lahko spremljali na videz neskončno elipsasto in cikcakasto potovanje leta Forte 11.

Foto: Posnetek zaslona / FlightRadar24

Gre za Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, eno od ameriških brezpilotnih letal (dva letita tudi pod oznakama Forte 10 in Forte 12), ki na evropskih tleh opravljajo izvidniške naloge. Polet Forte 11 je letos pritegnil daleč največ pozornosti, saj ga je mogoče redno opaziti nad Črnim morjem, pred začetkom ruske invazije pa je bilo pogosto prisotno tudi nad ukrajinskim ozemljem:

Forte 11 praviloma poleti iz baze vojaškega letalstva Sigonella na Siciliji in v zraku nato ostane zelo dolgo, nemalokrat tudi več kot 24 ur (dronov maksimalni operativni čas je kar 34 ur). Leti lahko precej višje od večine drugih letal, tudi do višine skoraj 23 kilometrov.

Kaj natanko Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk počne nad Črnim morjem, ni znano, verjetno pa je kar pravilen sklep, da je našel dobro izhodišče za opazovanje ruskih vojaških baz, predvsem tiste v Sevastopolu na polotoku Krim, kjer ima ruska mornarica parkiran večji del svoje črnomorske flote.

Ameriška vojska dron Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk uporablja od leta 1998, večino pa nameravajo upokojiti čez pet let. Foto: Wikimedia Commons

Kot so pred časom špekulirali na portalu FlightRadar24, imajo izvidniški poleti najverjetneje tudi simbolno vrednost. Odločitev, da letalo na takšni misiji oddaja signal o svoji lokaciji, ki ga je mogoče prestrezati brez sofisticirane (vojaške) opreme, mora namreč biti zavestna, so ugibali. Šlo bi lahko ali za izražanje podpore Ukrajini ali pa za jasno sporočilo, da ne skrivajo, kje letijo.