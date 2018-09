Na teh idiličnih obalah se že 11 let pojavljajo grozljive najdbe

Obala na kanadskem otoku Gabriola, kjer so naključni sprehajalci in turisti do zdaj naleteli na dve stopali, med drugim tudi na najnovejše, ki je bilo najdeno maja letos.

V zalivih in na otokih morja Salish, ki na zahodu Severne Amerike določa mejo med Kanado in ZDA, se že od leta 2007 dogaja nekaj izredno nenavadnega. Do letošnjega maja so sprehajalci in pohodniki na tamkajšnjih plažah namreč našli že več obutih človeških stopal. Zakaj jih naplavlja samo tja, še vedno ni jasno.

Prvo stopalo v zdaj že 11 let trajajoči seriji nenavadnih tovrstnih odkritij je na kanadskem otoku Jedediah 20. avgusta leta 2007 odkrila ameriška turistka, za zdaj zadnjega pa 6. maja letos naključni sprehajalec na kanadskem otoku Gabriola.

Tole je verjetno najbolj znana fotografija kateregakoli od človeških stopal, ki jih je naplavilo na severozahodno obalo Severne Amerike. Pravzaprav je šlo za celotni spodnji del noge, ki se je od prvotnega lastnika ločila pri kolenu. Foto: Mike Johns

Skupno je bilo odkritih 19 stopal, ki so pripadala 17 različnim ljudem - dve stopali sta namreč imeli par. Identificirani so bili lastniki obeh parov in dveh posamičnih stopal.

Para sta pripadala ženski, ki je leta 2004 umrla po skoku z mostu, in 21-letniku, ki ga ni nihče videl že štiri leta. Eno posamično stopalo je medtem pripadalo moškemu, ki je najverjetneje storil samomor, eno pa pogrešanemu ribiču.

Identiteta ljudi, ki so izgubili preostala stopala, medtem še vedno ni znana. Med njimi je najverjetneje tudi otrok, saj je bilo eno od odkritih stopal obuto v otroški športni copat velikosti 36.

Lokacije prvih 18 odkritih človeških stopal:

Zakaj se na plažah morja Salish pojavljajo stopala?

Ko so na eni od kanadskih plaž 8. februarja 2008 odkrili še tretje stopalo, so nevsakdanje najdbe pritegnile pozornost širše javnosti, saj se do takrat še nikoli ni zgodilo, da bi na enake dele človeških teles naleteli na tako omejenem geografskem območju in v tako kratkem časovnem obdobju.

Ker so se najdbe nadaljevale, identiteta prejšnjih lastnikov stopal pa ni bila potrjena takoj, so mnogi začeli sumiti, da gre za delo mafije, ki v morje odmetava trupla, ali pa za žrtve serijskega morilca, ki s stopali poskuša opozoriti nase.

Oblasti v Kanadi, kjer je bilo najdenih 14 od 19 stopal, ponujajo manj skrb vzbujajočo razlago, in sicer naj bi povečini šlo za žrtve letalskih in pomorskih nesreč, ki so se v zadnjih 15 letih zgodile na območju morja Salish.

Leta 2005 je v regiji strmoglavilo letalo s štirimi potniki, njihovih trupel pa nikoli niso našli. (Fotografija je simbolična.) Foto: Thinkstock

Glede nato, da je bilo nekaj odkritih stopal obutih v športne copate, ki so bili na začetku prejšnjega desetletja priljubljeni v jugovzhodni Aziji, bi lahko pripadala tudi žrtvam cunamija, ki je decembra 2004 opustošil Indonezijo, Tajsko, Šri Lanko in dele Indije, pravi ena od teorij.

Takrat je umrlo več kot 220 tisoč ljudi, morski tokovi pa bi njihove posmrtne ostanke prek Pacifika lahko prinesli do Severne Amerike.

Leta 2008, ko je zgodba o odkritjih človeških stopal že obkrožila večino največjih svetovnih medijev, se je našel tudi nekdo, ki so ga najdbe navdihnile za izvedbo neslane potegavščine. V nogavico in nato še športni čevelj je obul nekaj živalskih kosti, to pa je nato postalo "šesto" odkritje posmrtnih človeških ostankov. Ko se je izkazalo, da gre za prevaro, je policija zagnala obširno iskanje storilca, a ga niso nikoli identificirali. | Foto: Zvezna kanadska policija

Zakaj stopala, in ne dlani ali glave?



Eno od bolj verjetnih razlag so že večkrat ponudili forenziki, ki se ukvarjajo s preiskavami najdenih človeških stopal. Večina je bila namreč obutih v lahke športne copate in pohodne čevlje: prvi pogosto vsebujejo zračne blazine, drugi pa so praviloma odporni proti vdoru vode, zato so se v njih morda tvorili zračni žepi.



Med procesom razkrajanja človeškega trupla v vodi se od njega postopoma ločijo telesni deli. Razlika med njimi je v tem, da stopala pogosto prekriva ploven material, v konkretnih primerih zgoraj omenjeni športni copati, dlani ali glav pa največkrat ne.



Foto: Thinkstock

Stopala lahko zato prepotujejo velike razdalje, morje pa jih nato naplavi na obalo oziroma jih tja prinesejo divje živali, kar se je najverjetneje zgodilo pri vsaj enem odkritem obutem človeškem stopalu.

