Na svetovnem vrhu brez sprememb: Samsung, Huawei in Apple še naprej vodijo

V tretjem letošnjem trimesečju je bilo po vsem svetu prodanih 358,3 milijona pametnih telefonov, kar je 8,1 odstotka več kot v trimesečju pred tem, kažejo najnovejši podatki analitske družbe IDC (International Data Corporation).

Dobra novica za trg je, da ta vrednost predstavlja tudi 0,8-odstotno rast na letni ravni – zeleno barvo so namreč čakali skoraj dve leti.

Kitajske znamke na pohodu predvsem v svoji domovini in v Indiji

Največ rasti prihaja iz Indije, kjer imajo glavno besedo kitajske znamke. Te so utrdile svojo dominantno vlogo tudi v svoji domovini, kjer je Huawei z 42-odstotnim deležem in 64-odstotno rastjo (!) še okrepil svojo prevlado.

Med prvimi petimi na Kitajskem, kjer so v tretjem letošnjem trimesečju prodali 98,8 milijona pametnih telefonov (3,6 odstotka manj na letni ravni), so še vivo, Oppo, Xiaomi in Apple, razen slednjega po vrsti kitajske znamke. Toda le Huawei in Apple se lahko pohvalita z okrepljeno prodajo na Kitajskem, medtem ko imajo drugi omenjeni na tem trgu za več kot deset odstotkov manjšo prodajo na letni ravni.

Na svetovnem vrhu brez sprememb uvrstitve

V svetovnem merilu ostajajo razmere na vrhu nespremenjene. Po številu prodanih pametnih telefonov na vrhu ostaja Samsung, ki je svojo prednost pred drugouvrščenim Huaweijem še nekoliko povečal.

Samsung se lahko pohvali s kar 8,3-odstotno rastjo na svetovni ravni v letošnjem tretjem trimesečju – v tem obdobju so namreč prodali 78,2 milijona svojih pametnih telefonov. Deloma jo lahko pripišemo negotovosti okrog Googlovega programja v novih pametnih telefonih Huawei, ki je prispevala k večji prodaji Samsungovih pametnih telefonov srednjega razreda, natančneje serije A, a tudi novim in do zdaj najzmogljivejšim Samsungovim pametnim telefonom serije Note 10.

Tudi Huawei je, kljub globalni stagnaciji, zabeležil (morda nekoliko nepričakovano) skupno rast zaradi izredno uspešnih rezultatov v svoji domovini, kjer Googlove mobilne storitve nasploh niso dostopne.

Prvih pet obvlada skoraj tri četrtine

Na tretjem mestu na svetovni lestvici števila prodanih pametnih telefonov ostaja Apple, ki je v tretjem trimesečju prodal 46,6 milijona iPhonov. To je na letni ravni sicer manj, a še vedno več, kot so mu mnogi napovedovali. V dobro mu štejejo tudi dobri rezultati na sicer razvitih in zasičenih zahodnih trgih.

Na četrtem mestu svetovne lestvice je Xiaomi, na petem pa Oppo. Oba sta vedno prodornejša na zahodu, zato se tokrat Xiaomi lahko prvič pohvali, da je več kot dve tretjini svoje prodaje ustvaril zunaj svoje domovine. Njuna rast se še najbolj vidi v Indiji, poroča IDC.

Dodaten dokaz konsolidacije svetovnega trga pametnih telefonov je, da prvih pet na lestvici predstavlja več kot 70 odstotkov vse svetovne produkcije pametnih telefonov, vsem preostalim pa se je prodaja na letni ravni zmanjšala za skoraj 15 odstotkov.