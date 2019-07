Na Otoku bodo o morebitnih omejitvah za Huawei odločali pozneje

"Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske še vedno vrednoti učinke ameriških sankcij za Huawei," je izjavil pristojni minister za kulturo te države Jeremy Wright.

S tem je potrdil, da je vlada prestavila odločanje o tem, ali bodo omejili ali celo prepovedali uporabo Huaweieve telekomunikacijske infrastrukture pri gradnji mobilnih omrežij pete generacije v Združenem kraljestvu.

Zelena britanska luč za Huawei v tem trenutku teoretično ostaja

K takšni odločitvi jih napeljujejo pomisleki ameriških oblasti, češ da bi kitajske oblasti lahko vohunile prek Huaweieve opreme, kar Huawei odločno zavrača in poudarja, da ni nikakršnih dokazov za takšne navedbe.

Huawei tako lahko (vsaj do preklica) še naprej dobavlja opremo za omrežja 5G v Združeno kraljestvo. Britanska operaterja BT, ki je lastnik omrežja EE, in Vodafone sta že uvedla omejeno omrežje 5G, v katerem deloma uporabljata Huaweievo opremo v nekritičnih delih omrežja, kjer v nobenem primeru ne more biti varnostnih tveganj.

V praksi pa …

Za Huawei in njegovo poslovanje na Otoku pa vendarle ni vse tako, kot bi si želeli in bi lahko bilo, če ne bi bilo obtožb iz ZDA.

Omenjena britanska telekomunikacijska operaterja sta namreč zaradi razprtij med ZDA in Huaweiem, zaradi katerih je dobava ameriških komponent in programske opreme Huaweiu otežena in do neke mere še vprašljiva, ustavila naročila za Huaweieve pametne telefone s podporo omrežjem 5G.

Prav tako ne kupujejo Huaweievih izdelkov za jedrne dele svojih omrežij 5G.

Za Huawei in njegovo poslovanje na Otoku pa vendarle ni vse tako, kot bi si želeli in bi lahko bilo, če ne bi bilo obtožb iz ZDA. Foto: Srdjan Cvjetović

Aprila se je nakazovala delna rdeča luč

Aprila s(m)o mediji poročali o neuradnem namigu, da je nacionalni varnostni svet pod vodstvom takratne premierke Therese May sklenil preprečiti uporabo Huaweieve opreme v jedrnem delu omrežij 5G v njihovi državi.

Te odločitve sicer niso nikoli javno objavili, a je zaradi tega namiga moral odstopiti obrambni minister Gavin Williamson, češ da je on nepooblaščeno spustil ta namig v javnost. Takšna odločitev bi bila namreč v nasprotju z ameriškimi pritiski na njihove zaveznike, saj so zahtevali popolno prepoved uporabe Huaweieve opreme.

"Talec čezoceanske politike"

Namestnik prvega moža laburistov Tom Watson je potožil, da je Združeno kraljestvo talec čezoceanske politike v nesoglasjih med ZDA in Huaweiem.

Prepričan je, so še poročali britanski mediji, da bi kakršnakoli zamuda lahko povzročila izgubo prednosti in zagona, ki ga ima Združeno kraljestvo kot eden od vodilnih pri uvedbi novih storitev 5G.