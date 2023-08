Na Koroškem mobilno omrežje Telekoma Slovenije začasno tudi za uporabnike A1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črna na Koroškem je med območji, ki so jih nedavne poplave najbolj prizadele.

Črna na Koroškem je med območji, ki so jih nedavne poplave najbolj prizadele. Foto: Slovenska policija

V Črni na Koroškem je Telekom Slovenije zagotovil optične povezave do svoje funkcijske lokacije (vozlišča), ki skrbi za širokopasovni dostop in stacionarno telefonijo, od včeraj pa možnost klicanja in pošiljanja kratkih sporočil nudi tudi uporabnikom operaterja A1, ki še nimajo signala svojega operaterja.

Uporabniki operaterja A1 si dostop do omrežja Telekoma Slovenije lahko zagotovijo z ročno izbiro omrežja v telefonih (največkrat se bo na zaslonu prikazalo ime MOBITEL), so še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Težave pri napajanju na najetih lokacijah

Specifične težave pri saniranju še preostalih redkih izpadov so lokacije, ki jih ima Telekom Slovenije v najemu. Tam je predvsem težava z električnim napajanjem iz javnega elektroenergetskega sistema, zato ekipe Telekoma Slovenije na terenu skrbijo za vzdrževanje delovanja baznih postaj z agregati.

Do občasnih motenj prihaja zaradi izjemno povečanih potreb po komunikaciji, ki presegajo kapacitete baznih postaj.

Najprej vsem obnoviti še manjkajoče komunikacijske storitve, potem pa celovita sanacija

Velik izziv je tudi iskanje nadomestne rešitve za popolnoma uničeno funkcijsko lokacijo v Mengšu, ki je imela ključen pomen za zagotavljanje širokopasovnih in stacionarnih storitev na območju Mengša in okolice, ter ravno tako popolnoma uničeno funkcijsko lokacijo Radmirje.

Pri sprotni sanaciji omrežja je glavna naloga čimprejšnja povrnitev še manjkajočih stacionarnih telekomunikacijskih storitev uporabnikom, so pa že v pripravi tudi načrti za celovito in dolgoročno sanacijo omrežja, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Za lažjo komunikacijo med sanacijo brezplačen neomejen mobilni prenos podatkov

Ker sanaciji lahko pomaga tudi zanesljiva komunikacija, je Telekom Slovenije vsem svojim mobilnim naročnikom na prizadetih območjih in tistim, ki pomagajo na terenu, omogočili 30-dnevni neomejen mobilni prenos podatkov.

Vklopiti ga je mogoče do 15. avgusta s pošiljanjem kratkega sporočila s ključno besedo POVEZANI na številko 1918. Po vklopu bo brezplačen prenos veljal 30 dni.

Zanesljive komunikacije so zagotovo velika pomoč pri učinkoviti sanaciji. Foto: Ana Kovač

Prizadetim v poplavah pomaga tudi Telemach

Na najbolj prizadetih območjih bo telekomunikacijski operater Telemach delil brezplačne predplačniške kartice, mobilne telefone ter modeme za mobilni internet. Predvsem na območjih Mozirja, Raven na Koroškem, Slovenj Gradca, Mežice, Črne na Koroškem in Murske Sobote bodo na voljo v Telemachovih poslovalnicah ali štabih civilne zaščite.

Ponekod bodo zagotovili tudi agregate za premostitev izpadov električne energije. Tudi vse njihove razpoložljive ekipe so ves čas od poplav na terenu, in kot pravijo pri Telemachu, so povečini že odpravili izpade.