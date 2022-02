Minister Andrijanič z ameriško multinacionalko podpisal pomemben sporazum

.@MBAndrijanic ob podpisu sporazuma o partnerstvu med @digitalSLO in NVIDIA Corporation: Današnji podpis partnerskega sporazuma s podjetjem NVIDIA je še en pomemben korak v smeri digitalne in moderne Slovenije. pic.twitter.com/wZ6MsCQ6pu — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 18, 2022

Sporazum o strateškem sodelovanju med vladno službo za digitalno preobrazbo in družbo NVIDIA bo podlaga za skupna sodelovanja pri krepitvi infrastrukture umetne inteligence v Sloveniji. Na tem področju postaja Slovenija ena od gonilnih sil, k čemur je prispeval tudi eden najzmogljivejših superračunalnikov HPC Vega, ki domuje v prostorih Inštituta informacijskih znanosti, je ob podpisu dejal minister.

"Sporazum dokaz, da ciljamo visoko in razmišljamo strateško"

S tem sodelovanjem bo NVIDIA, ki ima podobna partnerstva tudi z Italijo, Luxembourgom in Finsko, podprla razvoj ekosistema umetne inteligence v Sloveniji, spodbujala nove IKT-talente in jim omogočala konkurenčna delovna okolja znotraj umetne inteligence. Po oceni ministra je sporazum dokaz, da "ciljamo visoko in razmišljamo strateško". Kot je spomnil, je Slovenija v samem evropskem vrhu, ko gre za število raziskovalcev na tem področju na prebivalca.

"Veseli me, da je družba NVIDIA prepoznala naš izjemni potencial in da bo v okviru sklenjenega partnerstva načrtno vlagala v razvoj slovenskega znanja, tehničnih zmogljivosti in kadrov na tem strateškem področju. To partnerstvo bo v prvi vrsti pospešilo razvoj superračunalnika Vega, ki bo lahko tako še uspešneje podpiral prebojne raziskave na področju umetne inteligence in širše," je dejal Andrijanič.

.@MBAndrijanic: Dokaz, da ciljamo visoko in razmišljamo strateško, je tudi današnji podpis partnerskega sporazuma z družbo @nvidia, ki sledi sklenitvi partnerstva s podjetjem @googleeurope lanskega decembra. pic.twitter.com/vGsHkOUjzd — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 18, 2022

"Umetna inteligenca bo spremenila življenje vsakega človeka"

Pomembno je tudi vlaganje v Unescov mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan, je dodal. Kot je poudaril, sklenjeno partnerstvo vključuje tudi brezplačne učne programe na področju umetne inteligence za slovenska zagonska podjetja in mlade. S tem želijo spodbuditi razvoj nove generacije vrhunskih znanstvenikov, inovatorjev in podjetnikov.

Kot je povedal direktor za superračunalništvo in umetno inteligenco v družbi NVIDIA Rod Evans, bo umetna inteligenca v naslednjem desetletju spremenila življenje vsakega človeka na Zemlji. S podpisom današnjega partnerstva pa se bo Slovenija lahko pridružila skupini vodilnih držav pri določanju svoje poti v prihodnje in ustvarjanju največjih koristi za svojo skupnost.

Superračunalnik Vega, ki ga poganjajo grafične kartice NVIDIA A100, v prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM) omogoča znanstvenikom, raziskovalcem in študentom, da za spodbujanje znanstvenega preboja uporabijo najnovejšo tehnologijo, je še dodal Evans.

Direktor Instituta informacijskih znanosti (IZUM) Aleš Bošnjak pa je ocenil, da lahko Slovenija s sodelovanjem z visokotehnološkimi podjetji, kot je NVIDIA, bistveno pridobi in izkoristi vse svoje potenciale.

Predstavnik podjetja @nvidia Keith Strier: 🇸🇮Slovenija je majhen narod, zanimivo pa je, da je visok delež državljanov čebelarjev. Ima pa Slovenija poleg pridelovanja medu tudi petdesetletno zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki jim v svetu ni para. @digitalSLO — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 18, 2022

Vlaganja v inovacije in razvojno-raziskovalne aktivnosti so ključna

"Vsi se zavedamo, kako strateško pomembno je za Evropo področje strojnega učenja in umetne inteligence, pa tudi na splošno področje superračunalništva. Zato smo lahko veseli, da je IZUM del te zgodbe. Želimo si podporo tudi v prihodnosti, predvsem na kadrovskem področju, saj se je prav to področje izkazalo kot največji izziv pri izvedbi projektov. Strokovnjakov na področju superračunalništva je le peščica," je dejal Bošnjak.

Pozdravil je tudi prizadevanja za pripravo novih formalnih izobraževalnih programov v smeri superračunalništva. Meni, da so vlaganja v inovacije in razvojno-raziskovalne aktivnosti ključnega pomena za slovensko in celotno evropsko gospodarstvo, zato da bomo lahko še pogumneje zrli v prihodnost.

Družba NVIDIA je z 21 tisoč zaposlenimi po vsem svetu vodilni svetovni ponudnik najnaprednejših čipov in programske opreme na področju umetne inteligence in z njo povezanega visoko zmogljivega računalništva.